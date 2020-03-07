 Люди захочуть, щоб Зеленський залишився на другий термін, - заступник голови ОП Трофімов

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Винятково моя думка, яку я хотів би озвучити, що люди не захочуть однієї каденції Володимира Зеленського. Тому що це людина, яка давно і успішно працює в своєму напрямі, в своєму колективі, в своїй команді. Він так само підходить до всіх процесів, і моя думка - це шанс для країни мати такого керівника", - сказав він.
Трофімов вважає, що "люди захочуть, щоб він (Зеленський. - Ред.) залишився". "Яким буде його рішення і його вибір - напевно, потрібно прожити ці п'ять років ..." - зазначив він.
На його думку, потрібно багато часу, щоб зробити досконалими або завершити розпочаті процеси. "Тому час тут, напевно, ключову роль відіграє", - вказав Трофімов.
Чи ви вважаєте, що в Україні існує справедливий суд?
якщо цей хлопчик нелох виживе на зоні.
ще раз: руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
дуже небезпечна ситуація настала...: медведчуки, партнови, рабіновичі з вілкулами чомусь "притаїлись"...або щось "пиляють" або знову плетуть якісь інтриги...
Які вони всі тупі у тих "Лакеях народу"!!!
Верзти таку муйню, це ж треба яким дебілом бути!
Та ви не знаєте, що буде через півроку, а вони на другий строк Зелебенського мітять!!.
т.е. по такой логике, люди хотят что б каждый месяц мы летели в жопу в турборежиме и дальше