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 Політика України
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Все про:Зеленський (4724) Трофімов (10)

 Люди захочуть, щоб Зеленський залишився на другий термін, - заступник голови ОП Трофімов

Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов вважає, що громадяни України захочуть бачити Володимира Зеленського президентом ще на один термін.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Винятково моя думка, яку я хотів би озвучити, що люди не захочуть однієї каденції Володимира Зеленського. Тому що це людина, яка давно і успішно працює в своєму напрямі, в своєму колективі, в своїй команді. Він так само підходить до всіх процесів, і моя думка - це шанс для країни мати такого керівника", - сказав він.

Трофімов вважає, що "люди захочуть, щоб він (Зеленський. - Ред.) залишився". "Яким буде його рішення і його вибір - напевно, потрібно прожити ці п'ять років ..." - зазначив він.

На його думку, потрібно багато часу, щоб зробити досконалими або завершити розпочаті процеси. "Тому час тут, напевно, ключову роль відіграє", - вказав Трофімов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас на сьогодні моновлада, вся повнота відповідальності на президенті, - заступник голови ОП Трофімов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180040
 
 
 Топ коментарі
 
господи, да ему корячится переворот в течении года такого правления а этот хмырь про второй срок квакает.
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Суд не зобов'язував ДБР закривати кримінальне провадження відносно Петра Порошенка Захисники п'ятого Президента України продемонстрували спільноті ухвалу суду і повідомили про успішне закриття справи щодо їхнього клієнта. Однак адвокати зманіпулювали інформацією. Ухвалою Шевченківського районного суду зобов'язано слідчого Державного бюро розслідувань не закривати кримінальне провадження, а повторно розглянути клопотання адвоката Петра Порошенка. Судом не встановлено факту незаконності розслідування чи наявності підстав для закриття провадження, а лише скасовано постанову слідчого ДБР, винесену за результатами розгляду клопотання адвоката. Наслідком виконання ухвали Шевченківського районного суду може бути нова постанова слідчого центрального апарату Державного бюро розслідувань із додатковими посиланнями на обставини кримінального провадження. На хід розслідування провадження зазначена ухвала не впливає.
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паршенко з зеленим- 2 виродки. Ось вам і доказ.

Чи ви вважаєте, що в Україні існує справедливий суд?
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после 16 марта билет в Ростов народ ему подбросит
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Сьогодні хочуть бачити цього зрадника на нарах разом з порохом , бєнєю, мертвичуком, і іншими ж2.
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Зейло, яке ти дурне зі своїми посіпаками-лизунами!!!!
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Не хило этот чудик с дорогами перебрал)) Да вас,х...у..ню зеленую,уже в этом году надо вперед ногами выносить.
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ко второму сроку этого ****.бола в Украине не останется здравомыслящих людей.
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Вы подонки этот досидите! Прошёл год результата ноль они падлы уже о втором сроке базарят. Люди это не вы шавки клоуновское, а вся Украина.
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Во власть только таких дябилов Терпила назначает?
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Я б навіть накурившися такої херні придумати б не зміг! Значить вони там ширяються і їх наколотих накрило!
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Нехай паскуда спочатку перший срок відсидить, від дзвінка до дзвінка, без всяких УДО а потім вже можна говорити про другий
якщо цей хлопчик нелох виживе на зоні.
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Захотят и в 2 3 4 5 срок .Клерк определяет , кто , что Хочет. Уже понравилось и апетит приходит во время еды.А говорил что на один срок , и войну закончит и коррупцию победит и зубожиння.Значит все разтянется на десятилетия.
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А как же: "Я иду на один срок"? "Аппетит растёт во время еды".
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я знову ж, в 3410-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!

ще раз: руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)

дуже небезпечна ситуація настала...: медведчуки, партнови, рабіновичі з вілкулами чомусь "притаїлись"...або щось "пиляють" або знову плетуть якісь інтриги...
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О Небо!!!!
Які вони всі тупі у тих "Лакеях народу"!!!
Верзти таку муйню, це ж треба яким дебілом бути!
Та ви не знаєте, що буде через півроку, а вони на другий строк Зелебенського мітять!!.
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це що у зельцмана нова "любимая жена"?-султан ****!
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Дурень думкою богатие Мы конечно лохи но не настолько чтобы поверить человеку который Мало того что оставил все схемы обагощения олигархов на газе но и придумал новую Как то ТРАНСПОРТИРОВКУ Где газ украинской добычи ? А он продается нам лохам по формуле Амстердам + Где индексация пенсий ? А она на премии министрам -- олегофренам пошла Ты маланский смехотунчик этот срок досиди а то всякое может случится Ну может ты воду в Крым подашь или всраный трудовой кодекс примеш
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шанс просрати Україну за одну каденцію значить відпадає. Це вже добре. Значить він і до кінця першого не затримується, можливо.
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ні, то вони лохам впарюють, що красти будуть не у турборежимі!
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ну да ну да.. уже за первые 2 месяца не дополучение бюджета 18 млрд грн..

т.е. по такой логике, люди хотят что б каждый месяц мы летели в жопу в турборежиме и дальше
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Посмеялась!!!Пороха возненавидели на третьем году а Зе не прошло и пол года.
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мда, место имения зависит от места сидения. похоже у ЗЕбени мания величия поболее, чем у пэтрухи шоколадного. тот тоже мнил, что на вечное царствование пришел, но не так сразу. как, впрочем и витек легитимный, до того. видимо там зараза какая-то поражает, уникальный КОРОНАвирус, присущий только украинским царькам.
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Еще один срок не отсидел, а уже второй шьют Люди захочуть, щоб Зеленський залишився на другий термін, - заступник голови ОП Трофімов - Цензор.НЕТ 1462
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Нет. Они умные и циничные. А идиоты те кто их выбрал.
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Это высказывание говорит только о невежестве.Но 73% это одабрямс, им *какая разница*
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Стало быть ,не верите в грядущее процветание.... А как хорошо начиналось! Эпоха бедности заканчивалась,маячили многомиллиардные инвестиции ,олигархов отстраняли от власти и коррупция была на последнем издыхании. Видать ,снова Порошенко помешал!
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Поки одні балачки і тасування колоди!!Якщо так буде працювать він і його команда то першого терміну не добуде!!
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Скажите пожалуйста: а в офисе Президента штатная должность врача-психиатра предусмотрена?
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Уже вызываю ментов! Наркоманы грёбаные!
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лишний день зеленогнойных у власти приближают крах Украины. Чем быстрее их уйдут тем лучше для Украины.
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Ці люди вже дуже хочуть і прізвища ціх ляльководів зеленої ляльки всім відомі.
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Ну Порошенко то же да же в страшном сне не видел то, что он проиграет выборы . А получилось так , как получилось. Так что будет то, что будет.
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Впереди ещё 4 года! Но учитывая отсутствие на данном этапе достойных политических конкурентов, у Зеленского неплохие шансы переизбраться. Электоральный рейтинг троих ближайших политических преследователей в районе 15%. А антирейтинг от 60% до 80%. И вряд ли вскоре появится какая-то фигура, сумеющая консолидировать на себе масштабный электорат. Вопрос в другом- пойдёт ли Вова на второй термин, нарушив одно из основных обещаний?
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Його криша не витримує цього психічного навантаження ще 4 роки і повний...
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