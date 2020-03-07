EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  895  29
Все про:Німеччина (1408) Меркель (672) Мельник Андрій (73) Денис Шмигаль (65)

 Меркель привітала Шмигаля із призначенням прем'єр-міністром, - посол Мельник

Канцлер Німеччини Ангела Меркель стала однією з перших світових лідерів, хто привітав Дениса Шмигаля з призначенням на посаду глави українського уряду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у твіттері.

"Приємно, що саме канцлер Німеччини Ангела Меркель серед перших світових лідерів привітала прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з обранням і запросила з офіційним візитом до Берліна!" - повідомив Мельник.

За його словами, Меркель пообіцяла, що німецький уряд  і надалі підтримуватиме Україну і її Кабмін.

Вдночас глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм німецьким колегою Хайко Маасом. Під час діалогу дипломати двох країн домовилися про перспективи зустрічі для обговорення співпраці.

"Щойно мав телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Хейко Маасом. У нас була тепла розмова, така же тепла, як дружба між Україною і Німеччиною. Ми домовилися знайти найближчу можливість зустрітися особисто і обговорити весь спектр наших двосторонніх, україно-німецьких відносин" , - повідомив Кулеба в твіттері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадрові рішення щодо керівництва митниці буде прийнято після аудиту, - Шмигаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180039
 
 
 Топ коментарі
 
Да ну если бы даже кива стал премьером всё равно бы поздравила ,правда вряд ли бы пригласила, бо кто его знает ,что он выкинет Меркель поздравила Шмыгаля с назначением премьер-министром, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 8756
 показати весь коментар
 
Краще Яременко, бо він би вкладав гроші у німецьких повій.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да ну если бы даже кива стал премьером всё равно бы поздравила ,правда вряд ли бы пригласила, бо кто его знает ,что он выкинет
 показати весь коментар
 
 
Краще Яременко, бо він би вкладав гроші у німецьких повій.
 показати весь коментар
 
 
Но такие экземпляры как кивок встречаются крайне редко даже на планете ,они относятся к группе редкоземельных и ценных для фото жаб и подобных материалов Меркель поздравила Шмыгаля с назначением премьер-министром, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5336
 показати весь коментар
 
 
Єто тупиковая ветка помеси кроманьонцев с неандертальцами. Она уже вымерла.
 показати весь коментар
 
Таке вітання є дипломатією Німеччини чи знущання над українськими громадянами?
 показати весь коментар
 
 
Меркель після обрання зеленковича махнула рукою.. поставила хрест.. і т.д і т.п Меркель поздравила Шмыгаля с назначением премьер-министром, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 2888
 показати весь коментар
 
 
ні, не над громадянами
Меркель знущається лише з тебе
 показати весь коментар
 
Хайль Путлер?
НЕ СОЧУВСТВУЮ! У вас три (!) раза было достаточное и необходимое, что могло эту страну еще спасти !!!
Вы три раза выбирали г@вно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного...

...тут стали местами диспуты возникать - имело ли смысл менять одного презерватива на другого.
Для того, чтоб правильно ответить на этот вопрос, надо иметь воображение представить себе товарища Потроха, хотевшего оседлавшего таки второй срок.

Происходило бы ровно то же, что происходит сейчас, только все было бы чуть строже, грустнее и пафоснее.
Отэто бы мы прорыгались. Вот со старта.

Потому что те, кто реально руководят страной, как держали за яйца жадного Петю, так и держат тупого Вову за то же причинное место. Ну, и продолжают рейдерить, разваливать страну и трахать население, так как больше трахать в стране уже не кого.
Приученные воровать - работать не будут.

А вверху - все свои, все пауки, а банка, цуко, не закрытая. И падальщиков, слетающихся на мертвечину, с каждым годом только прибывает. Импортных, колерованых, что по итогу сожрут тут и местную босоту, и страну целиком.

Но я вам, сограждане, ни разу не сочувствую. (Ну... Кроме отдельной категории, им - таки да).
У вас три (!) раза было перед глазами и достаточное и необходимое, что могло эту страну еще спасти. Вы три раза выбирали говно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного.
🤣🤣
 показати весь коментар
 
 
Неприятная эта Меркель со своими закидонами , особенно для коренных немцев, которые ну просто обожают ребят с ближнего востока и всё ждут их и ждут с нетерпением Меркель поздравила Шмыгаля с назначением премьер-министром, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5507
 показати весь коментар
 
 
Частину близькосхідних хлопців вони дочекалися, але тепер вони будуть там збільшуватися у геометричній прогресії. Тому ми теж вітаємо пані Меркель з таким вибором.
 показати весь коментар
 
 
Мое вам почтение, приятно видеть старые ники притомних людей!
 показати весь коментар
 
Камасасоломолка с компроматом у Путлера..
 показати весь коментар
 
 
Сей тупой очкастый колаборант ненадолго. Так, проездом.
 показати весь коментар
 
 
Это у меркельши сарказм такой, а не поздравления. Ведь она невероятно рада, что с приходом в укр экономику очередного клоуна олигархов, квалифицированных специалистов желающих свалить из Украины в германию станет больше.
 показати весь коментар
 
 
Она замучается премьеров поздравлять, пока мы шмарклю выгоним.
 показати весь коментар
 
Вообще то Шмыгаль и Немчинов ярые истеричные порохоботы еще совсем недавно
И если они ими такими и остались, то они будут делать немало заявлений во вред Зеленскому, для этого их и всунули на должность.
А может они людьми стали, перестали порохоботить, посмотрим
 показати весь коментар
 
В статті опечатка, то не Меркель а Мендель поздоровила Шмигаля...
 показати весь коментар
 
 
шмаркля и шмыголь, сюжет этой песни, стучало оно по роялю...
 показати весь коментар
 
 
шмаркля и шмыголь, то их, если честно, на палю, на палю, на палю....
))) дографоманил.
 показати весь коментар
 
 
подельники рашиста и одни из создателей кровопролития в Украине,которые отрезали часть украинской территории, по указанию куйла ,под создание ордло, с которого должна вестись и ведется война с Украиной.дабы не допустить ее ни в ЕС ни в НАТО. поздравляют таких же слуг в Украине,,,
 показати весь коментар
 
Есть подозрение, что страна еще будет скучать за самокатом.
 показати весь коментар
 
Пусть фрау поможет не словом а делом своему украинскому коллеге .Отменит северный поток-2 и усилит санкции против кацапов .Но скорее всего немцы только и ограничатся словами .Они всегда нам словом помогали.А х.йлу инвестициями
 показати весь коментар
 
 
Прокремлевская проститутка поздравила свою коллежанку!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору