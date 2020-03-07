 Меркель привітала Шмигаля із призначенням прем'єр-міністром, - посол Мельник

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у твіттері.
"Приємно, що саме канцлер Німеччини Ангела Меркель серед перших світових лідерів привітала прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з обранням і запросила з офіційним візитом до Берліна!" - повідомив Мельник.
За його словами, Меркель пообіцяла, що німецький уряд і надалі підтримуватиме Україну і її Кабмін.
Вдночас глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм німецьким колегою Хайко Маасом. Під час діалогу дипломати двох країн домовилися про перспективи зустрічі для обговорення співпраці.
"Щойно мав телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Хейко Маасом. У нас була тепла розмова, така же тепла, як дружба між Україною і Німеччиною. Ми домовилися знайти найближчу можливість зустрітися особисто і обговорити весь спектр наших двосторонніх, україно-німецьких відносин" , - повідомив Кулеба в твіттері.
🤔
Меркель знущається лише з тебе
НЕ СОЧУВСТВУЮ! У вас три (!) раза было достаточное и необходимое, что могло эту страну еще спасти !!!
Вы три раза выбирали г@вно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного...
...тут стали местами диспуты возникать - имело ли смысл менять одного презерватива на другого.
Для того, чтоб правильно ответить на этот вопрос, надо иметь воображение представить себе товарища Потроха, хотевшего оседлавшего таки второй срок.
Происходило бы ровно то же, что происходит сейчас, только все было бы чуть строже, грустнее и пафоснее.
Отэто бы мы прорыгались. Вот со старта.
Потому что те, кто реально руководят страной, как держали за яйца жадного Петю, так и держат тупого Вову за то же причинное место. Ну, и продолжают рейдерить, разваливать страну и трахать население, так как больше трахать в стране уже не кого.
Приученные воровать - работать не будут.
А вверху - все свои, все пауки, а банка, цуко, не закрытая. И падальщиков, слетающихся на мертвечину, с каждым годом только прибывает. Импортных, колерованых, что по итогу сожрут тут и местную босоту, и страну целиком.
Но я вам, сограждане, ни разу не сочувствую. (Ну... Кроме отдельной категории, им - таки да).
У вас три (!) раза было перед глазами и достаточное и необходимое, что могло эту страну еще спасти. Вы три раза выбирали говно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного.
🤣🤣
И если они ими такими и остались, то они будут делать немало заявлений во вред Зеленскому, для этого их и всунули на должность.
А может они людьми стали, перестали порохоботить, посмотрим
))) дографоманил.