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 Політика України
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Все про:Тігіпко (187) Хорошковський (132) Трофімов (10) Гончарук_Олексій (779)

 Тігіпко і Хорошковський розглядалися на посаду прем'єра, Зеленський сам вів із ними діалог, - заступник голови ОП Трофімов

Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов підтвердив, що кандидатури бізнесменів Сергія Тігіпка і Валерія Хорошковського дійсно розглядалися на посаду прем'єр-міністра України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю.

"Називалося прізвище Тігіпка, називалося прізвище Хорошковського. Ці кадри розглядалися, з ними діалог був. Він був закритим, президент сам вів цей діалог, і може відповісти в деталях, як він ухвалював рішення, і чому воно було прийнято. На мій погляд, рішення щодо Дениса Анатолійовича (Шмигаля) дуже мудре і правильне, тому що воно якраз відповідає і сподіванням, і профілю, і компетенції", - підкреслив Трофимов.

Трофімов вказав, що Шмигаль розуміє, що таке виробництво, промисловість, і що таке економіка. "І він попрацював головою ОДА, розуміє, як на місцях живуть люди, і політику, щоб життя простих українців стало кращим", - вважає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди захочуть, щоб Зеленський залишився на другий термін, - заступник голови ОП Трофімов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180038
 
 
 Топ коментарі
 
т.е. шмигаль в принципе еще ничего потому как вполне мог быть тигипка или хорошковский?
бл... скажите что я сплю... не может такого быть после 2014 года в принципе. это нелогично и аморально..... гребаные зеленые козлы
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Вай вай - Азарова забыли 😀😀😀
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одноклеточные простейшие У амёб неправильная, всё время меняющаяся форма. Передвигается при помощи ложноножек (псевдоподий), постоянно возникающих и исчезающих (фейков)
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Тігіпко та Хорошковський це люди які мають сидіти у в'язниці довічно, а влада розглядає їх як прем'єрів! Це що ознака державного ідіотизму? Яких ще кримінальних схемщиків ми розглядали як прем'єрів? Тігіпко продав свій банк за 10 млрд грн і заплатив державі податок 1грн! Тігіпко приймав участь в російській агресії проти України! Як можна таку людину приводити у владу? Таку людину потрібно саджати в тюрму! Хорошковський це взагалі кримінальний персонаж, який не дружить з головою! Пам'ятаю як Хорошковський називав себе автором українського економічного дива, млять! Це якийсь закритий клуб наркоманів в яких знесло дах від грошей!
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А шо, Онатоля не рассматривали в качестве канидата? А не а не всё ли тебе зелёнка равно кого там у бубочки рассматривают? Главное шоб не порох. Хуже не будет.
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а что удивительного: портнов и свора януковоща - спонсоры зеленского.
Весной 2019 об этом - зебилам говорили.. Но они до сих пор будают что "совпадение - бубачка чеснИй!" Тігіпко і Хорошковський розглядалися на посаду прем'єра, Зеленський сам вів із ними діалог, - заступник голови ОП Трофімов - Цензор.НЕТ 5479

Портновцы - спонсоры Зеленского. Или инвесторы?))Не то, чтобы большая новость. Может и не новость вообще. Просто посмотрел по сайту НАЗК https://nazk.gov.ua/zelenskyy-volodymyr кто официально жертвовал Зеленскому. Всего засветились 68 млн грн от 230 людей с начала февраля.Среди жертвователей (которых количественно оказалось намного меньше чем у Гнапа, но зато все с тысячами, сотнями тысяч и даже миллионными взносами), оказалась сравнительно большая купа юристов, связанных с Андреем Портновым и Андреем Богданом, которого называют чуть ли не главным в штабе Зеленского. Вносили они сравнительно немного, кто полтинник, кто сотку (тыс грн). Пардон, листал эксель ночью, поэтому наверняка многих не прогуглил. Вот кого заметил: Евгений Веничук и Игорь Мендограло - соответственно бывший директор и актуальный подписант фирмы «Укррослизинг», которая отжала через суд у Киева 2 ярда денег за вагоны метрополитена. Эти юристы как раз вошли в фирму, когда она стала принадлежать Фуксу, и обеспечили ей судебную победу. Раньше Веничук официально светился как партнер Гранцева, который партнер Портнова.
Валентина Стародубцева, бухгалтер адвокатского объединения «Пукшин і партнери», там где старшим партнером трудится Андрей Богдан.
Владимир Макар, адвокат и «посипака» Портнова по БЮТу.
Анна Косинова, адвокат АО «Колегія правозахисників» Петрашко, Макара и Гранцева.
Ирина Спринская, адвокат, была помощницей нардепа от БЮТ Владимира Пилипенко, входившего в группу «молодых юристов» Портнова.
Константин Гранич, тоже был помощником Пилипенко.
Карина Микитян, была помощницей Портнова и Пилипенко.
Оксана Мангул, директор юркомпании «Корпоративні технології» Петрашко и Гранцева с Фесенко.
Дмитрий Барабин, был в адвокатом в «Бона фидес» Пукшина.УПД - Лидер рейтинга благодетелей Константин Зубков с рекордным взносом 1 667 200 грн - был директором фирмы "Промислова комплектация", учредителями которой является пачка офшоров, обоснованно подозреваемых в связях с «Приватбанком» времен Коломойского http://finbalance.com.ua/…/NBU-ne-doviv-u-sudakh-zvyazok-mi…- много каких-то людей из Тернополя, пятеро из которых пожертвовали ровно по 49 652,43 в разные дни февраля (хз шо за цифра, может кто понимает? УПД. Есть мнение, что это полтинник за вычетом комиссии банка), еще много харьковчан каких-то (хз, может связано с харьковской мажоритаркой Пилипенко?. УПД. Есть мнение, что это люди Валерия Писаренко, еще одного "младоюриста Портнова").- Шефиры (партнеры по Кварталу), жена кандидата, менеджеры его фирм, большой актер Юзик. Эти как раз и вносили больше всех, сразу по 1,5 миллиона шлепали. На скриншоте ранжировал дарителей по размеру жертвы.
Тігіпко і Хорошковський розглядалися на посаду прем'єра, Зеленський сам вів із ними діалог, - заступник голови ОП Трофімов - Цензор.НЕТ 4502
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Не думаю, що забули - він у запасі. Виявляється, щоб бути прем'єр-міністром в Україні, достатньо розуміти, що таке виробництво, що таке промисловість і що таке економіка. Це вже прогрес порівняно з Гончаруком. Ще через півроку до зелених дійде, що мало розуміти, що таке виробництво, про исловість, економіка, але й мати поняття, як це працює і знати відповідно закони їхнього розвитку. Тоді вини звернутися до Азарова, бо чомусь думають, що він це знає. Але його крах, як прем'єра доказує зворотнє. Тільки зрозуміти це може компетентна людина, а серед зебілів таких немає.
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т.е. шмигаль в принципе еще ничего потому как вполне мог быть тигипка или хорошковский?
бл... скажите что я сплю... не может такого быть после 2014 года в принципе. это нелогично и аморально..... гребаные зеленые козлы
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Ты согласен из трех какашек съесть одну?
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Обрали Шмигаля, щоб продавати воду в Крим.
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Вже є реакція кримських татар та інших на Крим реалії. Навіть окупанти там пояснили, що це означає в різних аспектах. Та ще виявилося, що Шмигаль в різних місцях говорить різні твердження. Зрозуміло, що це означає. Так але то цей Шмигаль?🤢
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Черговий пройдисвіт на підсосі кримінального олігархату.
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Який, ще хоче порушувати міжнародне право і закони України!
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Да, компетенция - ОФИГЕТЬ . Особенно с водой в Крым !!!

Если он будет так постоянно ляпать дурню- то народ просто не выдержит и ....
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Я думаю що вже не важливо, не має значення кого підпустять до корита, кому який портфель видадуть ... Це все вже неважливо. 95 окремий ордена зеленого прапора цирковий батальон свою справу вже зробив
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И шо жти слуги все такие небритые - у них комплекс ? Хотят выглядеть старше солиднее мудрее?

Небритые немытые 😀😀😀 и фронта боятся 😀😀😀
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Не бриті тому, щоб не так було видно національність. Тору закинув не полку, зняв кіпу, зрізав пейси, відпустив борідку чи вуса, одягнув вишиванку, швиденько (спасибі репетиторам) вивчив мову і "щирий" українець готовий йти на чергові вибори, та вправляти мізки лохоторату про мову, про війну, про тарифи, про підвищення зарплат і пенсій і т.д., і т.п..
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Получаеца бибипа и хорошок не хотели давать воду чтобы жизнь простых украинцев в Крыму стала лучше?
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у них есть легализованный солидный бизнес в Украине.
зачем этим пацанам тягать горячие каштаны для сопли, которая "может все бросить и уйти в...россию " ?
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Что уж тут лукавить и шифроваться?
ЗЕ Слуги Урода, просто:
Нью-РЫГИ из Нью-Васюков!

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Цікаво, а чого оцей Трофімов отак роззвиздівся придворними підкилимностями?
Що, може також зібрався на вихід вслід за Богданом?
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Ну понятно, что это треш. Как людям жить лучше?
Почему люди едут и выезжают в Европу?
Чтобы зарабатывать.
То, что он работал где-то в ОГА, или у Ахметова - это треш, попса. Потому что у него теперь задача - создать тепличные условия для роста рабочих мест. И, скажем так - посеять предпринимательство. Это то, чем он никогда не занимался.
А Милованов, со своим "за то, чтобы государство не вмешивалось в экономику".. Это просто идиот. Всё равно, что фермер говорит: "я за то, чтобы фермер не вмешивался в фермерское хозяйство - само посеется". Это такой же фермер, как из Милованова экономист. Откуда его выцарапали - типично украинский долбобоб.
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Уезжают - чтобы банально выжить и дать достойные условия для жизни своим потомкам. Это просто механизм заложенный во все живое матушкой-природой.
А зэ-бил и бени с прочими рюкзаками - обычный вирус паразитирующий за счёт ресурсов организма своего носителя ( мудрага нарота)
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Тигипко и Хорошковский?? Нет! Уж лучше Шмыгаль.
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Ну, бибипка, точно, бы воду в крым дал, чтобы не злить владимира владимировича путина. Думали, шмыгаль даст. Причём, этот поц шмыгаль, уже анонсировал подачу воды в крым и поставил точку, но что то пошло у него не так и это животное позорно отползло назад. Похоже, скоро, вместо шмыгаля, таки будут пропихивать бибипку или хорошковского, кто сможет стрелять в татар и патриотов.
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Кандидаты один лучше другого, и оба альфонсы. Он бы ещё Пинчуку предложил.
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У Пинчука хоть жена выглядит прилично.
А Хорошковскому со своей бабой-ягой стыдно вместе из дому выйти.
С этой когорты еще Лагун, жена которого на 10 лет старше и которую имел весь интерпайп, Пинчук и, так думаю, сам Кучма.
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Кучма и его зять еще те фрукты, но ICTV-один из каналов, который не вызывает рвотного эффекта. По крайней мере до того момента, пока там не начинают рекламировать владельца канала, его жену или тестя.
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Краснопузые чуваки,не терзайте Украину,она не для вас.
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Ага,тринди далі.Цьому видатному голові ОГА,для того щоб знати як в його області живуть звичайні українці треба було разом з ними їздити на заробітки в Польщу та іншу Європу,намагатися відкупити багатомісячну відсутність у дітей цукерками,та виясняти по приїзду стосунки з дружиною.А не в кабінеті за гроші зароблені заробітчанами сидіти.
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А чого зебіли не прибігли свого вовчика нахвалювати ?
Він же такий молодець, і незрадник ні разу.
Поховались всі, немає з кого за просрану країну спитать...
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Особливо мене цікавлять колишні полум'яні правдоруби та прискіпливі моралісти.
Де ви всі тепер ?
Язиками в дупі позастрявали ?
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Ок, а как на счёт Саши Стоматолога и Анжея Клюева с собратом? Почему не предложили? Непорядок! Если ЗЕ решил уж в говно нырнуть, так не стесняйся - ныряй на самое дно
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Зе влада вважає що Крим деокупований з 2014 ...А сама Зе влада живе на території окупованій українцями волонтерами та бандерівцями
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Проблема патриотов в том что они не умеют организовываться в сильные общественные структуры (хотя бы на уровне городов как территориальные силы гражданской самообороны!).
Все сидят по домам и пишут в Интернете. На этом, как правило, вся активность и заканчивается.
Если вы каждом областном городе было хотя бы 300-500 организованных активистов, которые ежемесячно проводили бы общественные сборы на 2-3 дня на площади города - то власть не посмела бы вякать про воду в Крым и отводы войск на Донбассе.
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Вообще то і Хведорич має непогані шанси ,
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Шановні, що обговорюємо? Маячню продюсера Кварталу 95 з освітою будівельного технікума? Ну-ну. Тигипко и Хорошковский рассматривались на должность премьера, Зеленский сам вел с ними диалог, - замглавы ОП Трофимов - Цензор.НЕТ 5821
Хіба, що його откровення потім можна буде використовувати на суді про узурпацію влади бубочкою.
Нагадую, що на посаду Прем"єра претендента висуває коаліція, а не президент Тигипко и Хорошковский рассматривались на должность премьера, Зеленский сам вел с ними диалог, - замглавы ОП Трофимов - Цензор.НЕТ 7831
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вот, ****, серожа тигибкий ценный кадр. при всех ************ ему живется хорошо. и при белых, и при красных, только буденовку меняет и продолжает грабить.
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Для янелоха ворог Порошенко, воїни та патріоти, а фуйло, сепарня та риги- свої. Він з ними співпрацює, тягне у владу
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Проблема нашої країни. Це Дурні, Вори і слабо освітчений народ. Так . так. Люди ви що думаєте що принципи існування стабільної єкономики це якесь рідкісні і таемні відомі лище одиницям "геніальних" економістів закони і рецепти????. Та облищте,)))) Генієв в Українському КМ не було і не має, там одні дурні які не розуміють що основою економіки є рівні можливості для бізнесу як малого так і великого. Не має в Україні плану розвитку цілісного , одні пот'мкинські села... Один прийшов свою хер..ню несе і творить, другий другу хер..ню творить. А в нас Прем'єром назначают невиконавців цього плану розвитку а вигідних "професіоналів" які роблять комусь краще (лобіюють) а всім іншим і країні в цілому хре..ново. Як що кортше Ідіоти,,, і не буде наступні 10 років ні яких проривів і плюсів в єкономіці бо вори і люди в Україні начебто по різні сторони барикади але заодно...хапануть собі.
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Команда новых лиц.. Тигибко "премьер", Хорашковский "глава администрации", Саша стоматолог ( все таки мед образование)" министр здравоохранения" ( опять таки доступ к наркоте), Федорович министр энергетики ( Донбасс как известно порожняк не гонит), Арбузов глава нац банка.. Не решился Володя на такой пасьянс, чуйка сработала.
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Якщо хтось тягне на посади ворогів України, то він і сам є ворогом України. Останній раз це робило ***** за часів Януковича.
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Прогиб зачётный.

Время покажет и его работа покажет. Если будет заниматься болтологией - будет там где Гончарук.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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