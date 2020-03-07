 Тігіпко і Хорошковський розглядалися на посаду прем'єра, Зеленський сам вів із ними діалог, - заступник голови ОП Трофімов

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю.

"Називалося прізвище Тігіпка, називалося прізвище Хорошковського. Ці кадри розглядалися, з ними діалог був. Він був закритим, президент сам вів цей діалог, і може відповісти в деталях, як він ухвалював рішення, і чому воно було прийнято. На мій погляд, рішення щодо Дениса Анатолійовича (Шмигаля) дуже мудре і правильне, тому що воно якраз відповідає і сподіванням, і профілю, і компетенції", - підкреслив Трофимов.

Трофімов вказав, що Шмигаль розуміє, що таке виробництво, промисловість, і що таке економіка. "І він попрацював головою ОДА, розуміє, як на місцях живуть люди, і політику, щоб життя простих українців стало кращим", - вважає він.

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