 Тігіпко і Хорошковський розглядалися на посаду прем'єра, Зеленський сам вів із ними діалог, - заступник голови ОП Трофімов

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю.
"Називалося прізвище Тігіпка, називалося прізвище Хорошковського. Ці кадри розглядалися, з ними діалог був. Він був закритим, президент сам вів цей діалог, і може відповісти в деталях, як він ухвалював рішення, і чому воно було прийнято. На мій погляд, рішення щодо Дениса Анатолійовича (Шмигаля) дуже мудре і правильне, тому що воно якраз відповідає і сподіванням, і профілю, і компетенції", - підкреслив Трофимов.
Трофімов вказав, що Шмигаль розуміє, що таке виробництво, промисловість, і що таке економіка. "І він попрацював головою ОДА, розуміє, як на місцях живуть люди, і політику, щоб життя простих українців стало кращим", - вважає він.
"не все ли равно ?"
во всем !!!!!!!!!!
одноклеточные простейшие У амёб неправильная, всё время меняющаяся форма. Передвигается при помощи ложноножек (псевдоподий), постоянно возникающих и исчезающих (фейков)
Весной 2019 об этом - зебилам говорили.. Но они до сих пор будают что "совпадение - бубачка чеснИй!"
Портновцы - спонсоры Зеленского. Или инвесторы?))Не то, чтобы большая новость. Может и не новость вообще. Просто посмотрел по сайту НАЗК https://nazk.gov.ua/zelenskyy-volodymyr кто официально жертвовал Зеленскому. Всего засветились 68 млн грн от 230 людей с начала февраля.Среди жертвователей (которых количественно оказалось намного меньше чем у Гнапа, но зато все с тысячами, сотнями тысяч и даже миллионными взносами), оказалась сравнительно большая купа юристов, связанных с Андреем Портновым и Андреем Богданом, которого называют чуть ли не главным в штабе Зеленского. Вносили они сравнительно немного, кто полтинник, кто сотку (тыс грн). Пардон, листал эксель ночью, поэтому наверняка многих не прогуглил. Вот кого заметил: Евгений Веничук и Игорь Мендограло - соответственно бывший директор и актуальный подписант фирмы «Укррослизинг», которая отжала через суд у Киева 2 ярда денег за вагоны метрополитена. Эти юристы как раз вошли в фирму, когда она стала принадлежать Фуксу, и обеспечили ей судебную победу. Раньше Веничук официально светился как партнер Гранцева, который партнер Портнова.
Валентина Стародубцева, бухгалтер адвокатского объединения «Пукшин і партнери», там где старшим партнером трудится Андрей Богдан.
Владимир Макар, адвокат и «посипака» Портнова по БЮТу.
Анна Косинова, адвокат АО «Колегія правозахисників» Петрашко, Макара и Гранцева.
Ирина Спринская, адвокат, была помощницей нардепа от БЮТ Владимира Пилипенко, входившего в группу «молодых юристов» Портнова.
Константин Гранич, тоже был помощником Пилипенко.
Карина Микитян, была помощницей Портнова и Пилипенко.
Оксана Мангул, директор юркомпании «Корпоративні технології» Петрашко и Гранцева с Фесенко.
Дмитрий Барабин, был в адвокатом в «Бона фидес» Пукшина.УПД - Лидер рейтинга благодетелей Константин Зубков с рекордным взносом 1 667 200 грн - был директором фирмы "Промислова комплектация", учредителями которой является пачка офшоров, обоснованно подозреваемых в связях с «Приватбанком» времен Коломойского http://finbalance.com.ua/…/NBU-ne-doviv-u-sudakh-zvyazok-mi…- много каких-то людей из Тернополя, пятеро из которых пожертвовали ровно по 49 652,43 в разные дни февраля (хз шо за цифра, может кто понимает? УПД. Есть мнение, что это полтинник за вычетом комиссии банка), еще много харьковчан каких-то (хз, может связано с харьковской мажоритаркой Пилипенко?. УПД. Есть мнение, что это люди Валерия Писаренко, еще одного "младоюриста Портнова").- Шефиры (партнеры по Кварталу), жена кандидата, менеджеры его фирм, большой актер Юзик. Эти как раз и вносили больше всех, сразу по 1,5 миллиона шлепали. На скриншоте ранжировал дарителей по размеру жертвы.
бл... скажите что я сплю... не может такого быть после 2014 года в принципе. это нелогично и аморально..... гребаные зеленые козлы
Если он будет так постоянно ляпать дурню- то народ просто не выдержит и ....
Небритые немытые 😀😀😀 и фронта боятся 😀😀😀
зачем этим пацанам тягать горячие каштаны для сопли, которая "может все бросить и уйти в...россию " ?
ЗЕ Слуги Урода, просто:
Нью-РЫГИ из Нью-Васюков!
Що, може також зібрався на вихід вслід за Богданом?
Почему люди едут и выезжают в Европу?
Чтобы зарабатывать.
То, что он работал где-то в ОГА, или у Ахметова - это треш, попса. Потому что у него теперь задача - создать тепличные условия для роста рабочих мест. И, скажем так - посеять предпринимательство. Это то, чем он никогда не занимался.
А Милованов, со своим "за то, чтобы государство не вмешивалось в экономику".. Это просто идиот. Всё равно, что фермер говорит: "я за то, чтобы фермер не вмешивался в фермерское хозяйство - само посеется". Это такой же фермер, как из Милованова экономист. Откуда его выцарапали - типично украинский долбобоб.
А зэ-бил и бени с прочими рюкзаками - обычный вирус паразитирующий за счёт ресурсов организма своего носителя ( мудрага нарота)
А Хорошковскому со своей бабой-ягой стыдно вместе из дому выйти.
С этой когорты еще Лагун, жена которого на 10 лет старше и которую имел весь интерпайп, Пинчук и, так думаю, сам Кучма.
Він же такий молодець, і незрадник ні разу.
Поховались всі, немає з кого за просрану країну спитать...
Де ви всі тепер ?
Язиками в дупі позастрявали ?
Все сидят по домам и пишут в Интернете. На этом, как правило, вся активность и заканчивается.
Если вы каждом областном городе было хотя бы 300-500 организованных активистов, которые ежемесячно проводили бы общественные сборы на 2-3 дня на площади города - то власть не посмела бы вякать про воду в Крым и отводы войск на Донбассе.
Хіба, що його откровення потім можна буде використовувати на суді про узурпацію влади бубочкою.
Нагадую, що на посаду Прем"єра претендента висуває коаліція, а не президент
Время покажет и его работа покажет. Если будет заниматься болтологией - будет там где Гончарук.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!