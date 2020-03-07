 Чумак про відставку Рябошапки: 16 марта буде суд у справі реприватизації "одного великого банку". Тому нас потрібно було викинути. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Чумак заявив: "Говорили про націоналізацію одного великого банку. Так? А ви пам'ятаєте, кому належить цей банк? А ви пам'ятаєте, яка велика група депутатів у цієї людини, кому належав банк?"
Його перебив ведучий Савік Шустер, який заявив: "Називайте прізвища або я це маю робити".
Чумак відповів: "Я не можу. Я через етичну поведінку прокурора не можу називати прізвища. Ви ж однак знаєте".
"Людина, дуже схожа на Коломойського", - підказав присутній в студії Георгій Тука.
В.о. генпрокурора продовжив: "Через етичну поведінку я не можу. Бо. коли я говорю це як посадова особа, я дію неправильно з точки зору прокурорської етики. А ви знаєте цю людину".
"І ось ситуація така, що 16 березня - ви добре це знаєте, пане міністре, правда? (Чумак звернувся до міністра фінансів Ігоря Урбанського) - у нас відбудеться знову-таки судове засідання. Майже фінальне. І якщо воно там відбудеться все, то повернути його (банк) власнику колишньому буде неможливо. Тому нас потрібно було викинути", - резюмував Чумак.
завтра перевожу счет с Привата в Ощадбанк !
"два-два-два, три-три-три, три-три-три, два-два-два.
экономический кризис+коронавирус+реприватизация Привата+дефолт = раскачивающаяся на весеннем ветру ЗЕлень
Вот же шо тварюка. Вступил в преступный сговор с криминальным олигархом.
зэурод идёт на рекорд - решил в своём резюме собрать кейс по всем возможным в УК составам должностных преступлений, а также преступлений против государственности и основ национальной безопасности, ну и финансовых тоже. Бедная мама риммма...
"Фінанси та Кредит" - кинув нєпадєцкі вкладників..
І шо?? Пазвані мнє пазвані- слова ЗЕ..
А на КРАЗах ще катався, краще б репратизувався, мля!
🤣🤣
Ара рюкзак - тоже со своим банком людишек подобно ющу ( с его «украиной») нехило киданул. «Бизнес» - как он есть
змушений знову їх дустом
За період президентства в "ЄЕСУ" Тимошенко вивела за кордон понад мільярд доларів - Омельченко
Гуглите..
Три раза Вы с ************* промахнулись!
Кто Вам психиатр??
Не лично Вы,а народ...
Моя совесть чиста, даже уже редко ей пользуюсь..
)))
Бохиню Ю Президентом не обрали
Теперь дефолт и всё пойдет в разнос.
А победит Путин.
ну шо, лохи, как вам сериал?
Ну, не могут же они одной рукой ре-приватизировать Приват, а другой - вести переговоры с МВФ:
"Вчерашний разговор Уманского с представителем МВФ в Украине закончился ничем. Люнгман хладнокровно повторил требования МВФ. Уманкий попросил Люнгмана поговорить с руководством МВФ для организации визита правительственной делегации в США , чтобы объясниться в МВФ."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Послушайте, такое "раздвоение личности", да на государственном уровне - это не есть гуд.
Боюсь, что витаминки не помогут.
Может, галоперидолу?
А что они(команда Рябошапки) сделала?Почистили верхушку прокуратуры от такого говнеца как Бенин прокурор Кулик.Да разве Кулик только Бенин?Он и на Пецю "гарно" працював,пока Пеця при власти был.
В кои то веки у нас появился нормальный генпрокурор с отличной командой,и его убрали.Да ничего,по крайней мере я увидел,что если захотеть,то и в прокуратуре можно навести порядок.А если в прокуратуре можно,то можно и в судах.Только этим надо заниматься,и этого надо хотеть на деле,а не на словах,как Зеленский,а до него Порошенко.
кому невідомо.
Чумак у ГЕНПРОКУРАТУРІ ОТРИМАВ ПРИЗВІСЬКО 'Вільна каса'
ще раз: руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
дуже небезпечна ситуація настала...: медведчуки, партнови, рабіновичі з вілкулами чомусь "притаїлись"...або щось "пиляють" або знову плетуть якісь інтриги...