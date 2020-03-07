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 Політика України
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Все про:Коломойський (791) Чумак (89) Приватбанк (385)

 Чумак про відставку Рябошапки: 16 березня буде суд у справі реприватизації "одного великого банку". Тому нас потрібно було викинути. ВIДЕО

В.о. генерального прокурора Віктор Чумак оприлюднив свою версію відставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Як передає Цензор.НЕТ про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Чумак заявив: "Говорили про націоналізацію одного великого банку. Так? А ви пам'ятаєте, кому належить цей банк? А ви пам'ятаєте, яка велика група депутатів у цієї людини, кому належав банк?"

Його перебив ведучий Савік Шустер, який заявив: "Називайте прізвища або я це маю робити".

Чумак відповів: "Я не можу. Я через етичну поведінку прокурора не можу називати прізвища. Ви ж однак знаєте".

"Людина, дуже схожа на Коломойського", - підказав присутній в студії Георгій Тука.

В.о. генпрокурора продовжив: "Через етичну поведінку я не можу. Бо. коли я говорю це як посадова особа, я дію неправильно з точки зору прокурорської етики. А ви знаєте цю людину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Треба ж комусь виплатити хоча б зарплати", - Чумак підтвердив, що після відставки Рябошапки став т.в.о. голови ОГП

"І ось ситуація така, що 16 березня - ви добре це знаєте, пане міністре, правда? (Чумак звернувся до міністра фінансів Ігоря Урбанського) - у нас відбудеться знову-таки судове засідання. Майже фінальне. І якщо воно там відбудеться все, то повернути його (банк) власнику колишньому буде неможливо. Тому нас потрібно було викинути", - резюмував Чумак.

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180036
 
   
 Топ коментарі
 
16 марта Зе подтвердит, что он -- шавка Бени.
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И при чем здесь мальчик зиленский, спросите вы....
Вот же шо тварюка. Вступил в преступный сговор с криминальным олигархом.
зэурод идёт на рекорд - решил в своём резюме собрать кейс по всем возможным в УК составам должностных преступлений, а также преступлений против государственности и основ национальной безопасности, ну и финансовых тоже. Бедная мама риммма...
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сами зебики говорят что зе это коломой
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Был когда-то старый фильм о мафии "Следствие закончено. Забудьте"
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ЧМО лисе, а не в.о. прокурора. Як же ти чухан там залишився у прокуратурі, коли твого соратника викинули як який-сь непотріб? Якщо у рябошляпки результатів ніяких по зеленій шмарклі, то які у тебе там результати, ...андон дірявий?
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