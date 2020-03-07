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Все про:Житомир (207) вбивство (2088) волонтери (568)

 Волонтера Олега Котенка знайшли вбитим у Житомирі

У Житомирі в під'їзді будинку знайшли застреленим підприємця, волонтера і колишнього військовослужбовця 95-ї бригади Олега Котенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

"6 березня до Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з вогнепальним пораненням в під’їзді одного з будинків обласного центру. На місці події працюють поліцейські.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Встановлено, що загиблий приватний підприємець, 1973 року народження. Поряд з тілом була зареєстрована зброя, власником якої був загиблий.

За інформацією поліції, зафіксовані під часі першочергових заходів обставини свідчать про самогубство.

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Мешканка Житомира Галина Ковальчук написала в фейсбуці, що мертвим знайшли Олега Котенка.

"Олег Котенко. Людина. Розвідник. Волонтер. Будівельник. Друг, якого сьогодні не стало. Ти безмежно хоробрий, сильний і чесний. Нічого собі, усе людям. Ти безмежно любив свою родину, своїх дівчаток і роботу, від якої горіли очі. Ти надихав і завжди мав мільйони планів і задумів.
Нема слів. Все. У випадковості не вірю, не вірю", - написала вона.

Про загиблого відомо, що у нього залишилися дружина і дві дочки.

Поліція почала кримінальне провадження за фактом загибелі і з'ясовує всі обставини події.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180035
 
 
 Топ коментарі
 
А Портнов всем угрожал в фейсбуке . арестовать Портнова !
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Портнов мразота ,угрожал разобраться со всеми патриотами …
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Самоубийство в подъезде???!.......
Бред!.......
Родным и близким искренние соболезнования......
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А Портнов всем угрожал в фейсбуке . арестовать Портнова !
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Портнов Всем угрожал, кого посадим, а кого убьём, доизбирались, дебилы ***.
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прямо в подъезде срочно решил застрелиться.. КТО ТО ВЕРИТ МУДАВЗОНАМ ПОЛИЦАЯМ ЕВРЕЙСКИМ??!ё! И ГНБР ИМЕНИ ПОРТНОВА???? Я НЕТ.. чисто убили теперь будут подтягивать иных волонтеров чтобы состряпало @уйню типа дела Шеремета ну да у нас Зелебобик в бронетрусиках и бронепамперсах с переляку от женщины Федины и волонтера Маруси по уши обделался ..а тут самоубился и не важно что Житомир в 40 км.. от границы России .. подумаешь...
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Как можно иметь любимую семью и двоих детей и при этом покончить с собой? Больной он был что ли? Так вроде характеризуют тоже как положительного человека.. странно.
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к тому же еще и в подъезде, вообще не похоже на правду.
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Та отож. Саме у під'їздах кіллери, як раз і підстерігають свою жертву.
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Так от Галина Ковальчук і написала, що це не самогубство.
https://www.zhitomir.info/news_190570.html
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Портнов мразота ,угрожал разобраться со всеми патриотами …
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при зебиках убивают волонтеров и патриотов, а они защищают коцапских журналистов
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При каких зебиках, придурок? Амину Окуеву при зебиках расстреляли? ФСБ работает на территории Украины что при зебиках, что не при зебиках!
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какой ФСБ, брат! в глязахь Путіна мір же! і іщо год і он фсьо закончіт!
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Скольких волонтёров и патриотов убило фсб ещё при ваших соевых папередниках ? Может посчитаешь ? Или тебе и в эту грустную тему нужно зраду притащить ?
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Екатерина Викторовна Гандзюк

Виталия Олешко (позывной "Сармат")
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По данным пресс-службы прокуратуры Украины в Луганской области потери ВСУ за два месяца только в одной Луганской области составили 30 человек погибших 63 раненных. это больше чем официальные данные от штаба ООС за аналогичный период по всей зоне ООС. https://v-variant.com.ua/lug_obl/incidents/94747-s-nachala-goda-v-oos-na-luganschine-pogiblo-30-*******.html и вот.. https://lug.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=268326&fbclid=IwAR1ZYG4mooriG6rf2LXkF1w4bhTFKPaOcMvojEqzBmT-C3cQEzXXcajztzE.
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Самоубийство в подъезде???!.......
Бред!.......
Родным и близким искренние соболезнования......
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-нашли убитым в Житомире
-обстоятельства свидетельствуют о самоубийстве
Волонтера Олега Котенко нашли убитым в Житомире - Цензор.НЕТ 2353

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Та то або лахта, або сепар з ОРДЛО.
Після питання про ПРУФ, зливаються.
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Осталось только уточнить: это Порошенко был министром МВД или Аваков стал президентом?
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и зачем тут фото этого вонючего носорога?
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ДРГ РФ, они вольготно себя чувствуют в Украине.
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Оце нічого йому було робити як стрілятись в під"їзді.
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Ну никто пока на 100% не знает, что и как произошло, такие события за пару часов не выясняются, нужна балистическая экспертиза и не только, а также заключение криминалиста на предмет сам или его
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Буду спрашивать у ребят из 95, пятерых знаю в том числе подполковника, может что и дельное расскажут ,им виднее как сослуживцам ,по крайней мере охарактеризуют
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Уже полмесяца выяснить не могут, как из оружия Кожары в доме Кожары с растояния в несколько метров самоубился посторонний человек. Молчу уже про то, как менты ребенка застрелили по пьяни.
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Нююю, а че..
Шо змінилося?
Пролонгація влади попіредників..мля...
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Житомиряне,кто в курсе где он жил и по какому адресу , сам из Житомира, но не знаю ,жаль что так произошло ушёл воин ,семье соболезнование
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https://www.zhitomir.info/news_190570.html

У під'їзді житомирської багатоповерхівки по проїзду Тутковського знайшли застреленим колишнього військового 95-ї бригади

У під'їзді будинку в Житомирі знайшли застреленим колишнього військового 95-ї бригади, учасника бойових дій Олега Котенка. Чоловіку було 46 років.
Скорботні дописи про загибель чоловіка о другій половині дня 6 березня почали з'являтися на його власній сторінці у фейсбук. Друзі Олега Котенка повідомляли, про те, що чоловіка знайшли застреленим у під'їзді будинку, поруч лежав його власний карабін.
У пресслужбі ГУНП в Житомирській області журналісту Житомир.info інформацію про дану подію підтвердили.
«6 березня близько 15.00 години надійшло повідомлення, що у під'їзді будинку виявлено тіло чоловіка, 1973 року народження, з вогнепальним пораненням. На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи Житомирського відділу та Головного управління Нацполіції в області. Поряд з тілом знаходилась зброя. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Попередньо, усі обставини, зафіксовані на місці події, вказують на самогубство», - повідомила речниця ГУ Нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко.
Як стало відомо редакції, подія сталася у під'їзді багатоповерхівки по проїзду Академіка Тутковського.
Як повідомляв Житомир.info, в червні 2015 року військовослужбовець 95-ї окремої аеромобільної бригади Олег Котенко, який до служби працював в компанії «Фаворит», отримував для розвідників бригади позашляховик, придбаний Благодійним фондом родини Розенблат.
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Спасибо Вам за инфу проезд Тутковского у нас в микрорайоне промавтоматика,там несколько 9 этажных домов по этому адресу
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Панельная закруглённая 9этажка на 8 подьездов там в 3 подьезде у меня знакомые живут
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Я - не корінна житомирянка.
Знаю лише центр.
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Житомир город компактный 64 кв км, когда то было 270 тыс населения сейчас меньше ,но расстраивается интенсивно в последнее время. И ещё пожалуй важное , наш город очень боится жирик и другие кремляди из за легендарной 95 Волонтера Олега Котенко нашли убитым в Житомире - Цензор.НЕТ 4186
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Це я знаю.
Москальня погрожувала розбомбити Житомир за все те, що їм наробили наші десантники.
Я щороку приїжджаю. Місто бачу. Гуляю.
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Приятно узнать, что Вы посещаете наш город ,удачи ,здоровья Вам и вашей семье, а также всего самого наилучшего украинской диаспоре в Канаде и спасибо за помощь Украине
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Я взагалі родом з Житомирщини. То - моя рідна земля, я - древлянка.І не просто =посєщаю= місто.
Я туди, власне, приїжджаю.
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извините, но самоубийства не делаются в подъезде, разве что у подростков. Я очень, очень сомневаюсь что это самоубийство.
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а жоден риг до сих пір не "самоусунувся"...дивно...й сумно...
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Самоубийства делаются где угодно. Другое дело, что самоубийство из длинноствольного оружия просто чисто с технической точки зрения имеет свои "индивидуальные" признаки - выстрел должен быть произведен в лоб, в рот, или под подбородок. Кроме того либо одна нога должна быть босой чтобы большим пальцем нажать на курок, либо рядом должна быть какая-то рейка/ветка/ труба/ и т.п. подходящая для такой манипуляции, либо к курку должна быть привязана какая-то веревка, которая в момент совершения была обведена вокруг пятки приклада чтобы при ее натяжении произошло нажатие на курок.
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Хотя карабин конечно покороче и наверное можно и руой нажать.
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ну шо.громада...?! наших патріотів по-тихому сепари почали вбивити...поліції -поХ..
де наші "Свобода",ПС чи СІЧ...?! що робимо,чого мовчимо...?! чи до виборів ще довго..?! чи чекаємо коли кацабскі тварюки перетнуть "червону межу"...?! це вже схоже на початок поверненя до "таёжнаго саюзу"...але в то вірити не хочеться... Волонтера Олега Котенко нашли убитым в Житомире - Цензор.НЕТ 2601
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Думають, кому і як вигідніше продатися.
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..Згоден ..здається нормальний був чоловік..
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Рядом с телом находилась зарегистрированное оружие, владельцем которого он был.Источник: https://censor.net.ua/n3180035

у під'їзді будинку, поруч лежав його власний карабін https://www.zhitomir.info/news_190570.html

Всё понятно, но вот почему карабин и это совсем не пистолет
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Это Янелох и Аваков убивают волонтёров! Мрази, которые работают на врага.
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Отстреливают кацапы тех кто им насолил Недавно в Харькове предотвратили убийство нашего военного Без внимания прошла информация как пацакские свиньи убили чувака который помогал Грузинам сбивать рашистские самолёты Прошло столько лет чувак уже до пенсии в сизо дорабатывал и всё равно не пощадили Ну а наши телята с гейпарадами борятся
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Без внимания прошла информация как пацакские свиньи убили чувака который помогал Грузинам сбивать рашистские самолёты Прошло столько лет чувак уже до пенсии в сизо дорабатывал и всё равно не пощадили

Почитать есть где об этом?
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Ничего не ясно пока.
Хотя американских ветеранов Вьетнама застрелилось за 40 лет после войны вдвое больше, чем погибло в во время боевых действий.
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Идёт зачистка всех патриотов и кто может оказать малейшее сопротивление
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Все як Портнов і погрожував.
Задоволені, придурки? Наголосували?
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В Житомире, судя по всему, неплохая российская агентура.
Интересно, какие увлечения у областной СБУ...
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Та их там пачками уже менял всех Янелох...
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Просто обратил внимание, что из Житомира постоянно "странные новости", просто Донецк какой-то...
Крупная армейская база, интерес российских спецслужб понятен.
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У нас не лише десантники.
Ця зе-сволота готова все здати.
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Тымчука вроде в Киеве убили, там вообще кишит агентами.
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Позвонили в дверь. Открыл. Ударили шокером. Зашли. Нашли карабин. Выташили в подъезд. Застрелили. Приехали армянские собаки. Походили. Померяли рулеткой. Все понятно. Всех все устраивает. Самогубство.
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очень вполне может быть, самоубийство тупая версия.
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При наявності сімї і планів на майбутнє, при "очах що горять", при купі планів,.... самогубство не чинять. Вбили скоріше всього росіяни чи колоборанти яких підтримують українофобські та проросійські олігархи Ахметов і Медведчук.
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Во времена СССР практически вся украинская патриотическая интеллигенция по утверждению властей "заканчивала жизнь самоубийством" . Вот такие методы были у НКВД-КГБ тогда , и такие же методы у силовиков Авакова-Портнова сегодня.
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