 Волонтера Олега Котенка знайшли вбитим у Житомирі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

"6 березня до Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з вогнепальним пораненням в під’їзді одного з будинків обласного центру. На місці події працюють поліцейські.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Встановлено, що загиблий приватний підприємець, 1973 року народження. Поряд з тілом була зареєстрована зброя, власником якої був загиблий.

За інформацією поліції, зафіксовані під часі першочергових заходів обставини свідчать про самогубство.

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Мешканка Житомира Галина Ковальчук написала в фейсбуці, що мертвим знайшли Олега Котенка.

"Олег Котенко. Людина. Розвідник. Волонтер. Будівельник. Друг, якого сьогодні не стало. Ти безмежно хоробрий, сильний і чесний. Нічого собі, усе людям. Ти безмежно любив свою родину, своїх дівчаток і роботу, від якої горіли очі. Ти надихав і завжди мав мільйони планів і задумів.

Нема слів. Все. У випадковості не вірю, не вірю", - написала вона.

Про загиблого відомо, що у нього залишилися дружина і дві дочки.

Поліція почала кримінальне провадження за фактом загибелі і з'ясовує всі обставини події.