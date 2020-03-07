 Волонтера Олега Котенка знайшли вбитим у Житомирі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
"6 березня до Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з вогнепальним пораненням в під’їзді одного з будинків обласного центру. На місці події працюють поліцейські.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Встановлено, що загиблий приватний підприємець, 1973 року народження. Поряд з тілом була зареєстрована зброя, власником якої був загиблий.
За інформацією поліції, зафіксовані під часі першочергових заходів обставини свідчать про самогубство.
Мешканка Житомира Галина Ковальчук написала в фейсбуці, що мертвим знайшли Олега Котенка.
"Олег Котенко. Людина. Розвідник. Волонтер. Будівельник. Друг, якого сьогодні не стало. Ти безмежно хоробрий, сильний і чесний. Нічого собі, усе людям. Ти безмежно любив свою родину, своїх дівчаток і роботу, від якої горіли очі. Ти надихав і завжди мав мільйони планів і задумів.
Нема слів. Все. У випадковості не вірю, не вірю", - написала вона.
Про загиблого відомо, що у нього залишилися дружина і дві дочки.
Поліція почала кримінальне провадження за фактом загибелі і з'ясовує всі обставини події.
https://www.zhitomir.info/news_190570.html
Виталия Олешко (позывной "Сармат")
Бред!.......
Родным и близким искренние соболезнования......
-обстоятельства свидетельствуют о самоубийстве
Після питання про ПРУФ, зливаються.
Шо змінилося?
Пролонгація влади попіредників..мля...
У під'їзді житомирської багатоповерхівки по проїзду Тутковського знайшли застреленим колишнього військового 95-ї бригади
У під'їзді будинку в Житомирі знайшли застреленим колишнього військового 95-ї бригади, учасника бойових дій Олега Котенка. Чоловіку було 46 років.
Скорботні дописи про загибель чоловіка о другій половині дня 6 березня почали з'являтися на його власній сторінці у фейсбук. Друзі Олега Котенка повідомляли, про те, що чоловіка знайшли застреленим у під'їзді будинку, поруч лежав його власний карабін.
У пресслужбі ГУНП в Житомирській області журналісту Житомир.info інформацію про дану подію підтвердили.
«6 березня близько 15.00 години надійшло повідомлення, що у під'їзді будинку виявлено тіло чоловіка, 1973 року народження, з вогнепальним пораненням. На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи Житомирського відділу та Головного управління Нацполіції в області. Поряд з тілом знаходилась зброя. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Попередньо, усі обставини, зафіксовані на місці події, вказують на самогубство», - повідомила речниця ГУ Нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко.
Як стало відомо редакції, подія сталася у під'їзді багатоповерхівки по проїзду Академіка Тутковського.
Як повідомляв Житомир.info, в червні 2015 року військовослужбовець 95-ї окремої аеромобільної бригади Олег Котенко, який до служби працював в компанії «Фаворит», отримував для розвідників бригади позашляховик, придбаний Благодійним фондом родини Розенблат.
Знаю лише центр.
Москальня погрожувала розбомбити Житомир за все те, що їм наробили наші десантники.
Я щороку приїжджаю. Місто бачу. Гуляю.
Я туди, власне, приїжджаю.
де наші "Свобода",ПС чи СІЧ...?! що робимо,чого мовчимо...?! чи до виборів ще довго..?! чи чекаємо коли кацабскі тварюки перетнуть "червону межу"...?! це вже схоже на початок поверненя до "таёжнаго саюзу"...але в то вірити не хочеться...
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у під'їзді будинку, поруч лежав його власний карабін https://www.zhitomir.info/news_190570.html
Всё понятно, но вот почему карабин и это совсем не пистолет
Почитать есть где об этом?
https://censor.net.ua/news/3179939/killer_fsb_smorodinov_prigovoren_k_12_godam_tyurmy_za_ubiyistvo_eksuchastnika_ato_mamchura
Хотя американских ветеранов Вьетнама застрелилось за 40 лет после войны вдвое больше, чем погибло в во время боевых действий.
Задоволені, придурки? Наголосували?
Интересно, какие увлечения у областной СБУ...
Крупная армейская база, интерес российских спецслужб понятен.
Ця зе-сволота готова все здати.