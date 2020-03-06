 11 млн пенсіонерів отримають цього року індексовані пенсії, - міністр соцполітики Лазебна

Про це повідомила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 11 млн пенсіонерів цього року обов'язково отримають індексовані пенсії. Це підвищення буде здійснено впродовж року. Ми починаємо цю роботу вже з 1 квітня", - зазначила міністр.

Попередній міністр соцполітики Юлія Соколовська заявляла, що міністерство проведе індексацію пенсій у вересні.

Тоді повідомлялося, що в середньому від індексації розмір пенсії зросте на 216 гривень на місяць ($8,64).

Читайте також: Підвищення рівня пенсійного забезпечення - першочергове завдання Мінсоцполітики, - міністерка Лазебна

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2020 року в Україні було 11,3 мільйона пенсіонерів, а середня пенсія становила 3082,98 гривні на місяць ($123,38).