 11 млн пенсіонерів отримають цього року індексовані пенсії, - міністр соцполітики Лазебна

Про це повідомила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 11 млн пенсіонерів цього року обов'язково отримають індексовані пенсії. Це підвищення буде здійснено впродовж року. Ми починаємо цю роботу вже з 1 квітня", - зазначила міністр.
Попередній міністр соцполітики Юлія Соколовська заявляла, що міністерство проведе індексацію пенсій у вересні.
Тоді повідомлялося, що в середньому від індексації розмір пенсії зросте на 216 гривень на місяць ($8,64).
За даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2020 року в Україні було 11,3 мільйона пенсіонерів, а середня пенсія становила 3082,98 гривні на місяць ($123,38).
Лазебная родилась в селе Песковка Киевской области, закончила Киевский государственный университет им Шевченко по специальности экономист - менеджер.
С 2000 по 2003 год являлась ведущим специалистом управления социальных прогнозов и экономической экспертизы социальных реформ, заместителем начальника отдела пенсионной реформы и по вопросам европейской интеграции в Министерстве экономики.
С 2003 по 2011 год являлась главным специалистом Управления стратегии реформирования социальных отношений, главным специалистом Управления социальной политики и труда в Секретариате Кабинета Министров.
С 2011 по 2013 год была помощником министра соцполитики, директором Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины.
С 2013 по 2014, а также в 2019 году была председателем Государственной службы занятости Украины.
Бо обязательно - это с 1 марта, а не как подачка от слуг урода - "когда-нибудь"
а теперь пенсионерам-зебилам - простейшая математика: сколько они дополнительно получали бы, проведя индексацию с 1 марта: 216*6= 1296 грн.. в среднем, минимум - УКРАЛ вислюк оманський и его свора у 11 млн.пенсионеров.
Владимир Александрович, напомните, как Вы там клялись"Как только нарушу закон - уйду !"
так что, "пацан сказал - пацан сделал ?"
или у пацана не хватает пацанских органов, о чем говорил Алексей Гончаренко ?
Я читала, шо Гройсман индексировал каждый квартал .ЖТО ТАК?
Тогда почему сейчас в конце года ?
И сколько ещё ждать 4000уе учителям - они за шо голосовали?
другое дело осенью - ЗЕльоные напомнят о себе
«Как же это вышло? Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас - и вдруг... Понимаю! Накладные расходы! Аппарат съел все деньги.»©
Правда бубочка не зізнається в цьому, як син турецько підданого, бо брехун та сцикун...
мышей в пустой казне в конце года
Та ви не доживете!
Краще переобіцяти , чим-ні!
Народ не любить жадібних!
Пацталом!
🤣🤣
А это, между прочим кругленькая сумма в $8,64 (восемь долларов и 64 цента)
Эту дуру немедленно в мусорном контейнере на полигон твёрдых бытовых отходов вывозите. пока не поздно !!!
Зелох ее устами собирается включить печатный станок. Ибо экономика обескровлена и уже походу мертва, а всю выручку его хозяева олигархи держат в зарубежных офшорах
индексированныесеквестированные пенсии, - министр соцполитики Лазебная.
Якщо у Вас доход (пенсія) = 2000 грн, то Ви повинні платити НЕ БІЛЬШЕ 15%.від пенсії/доходу
Тобто 300 гривень. і у Вас зостанеться 1700 гривень.
Чи Ви не з України?
ПАРТИЮ ПЕНСИОНЕРОВ без Рабиновичей, Порошенков и Юль ?
требование миллионной партии будет одно - ПЕНСИЯ и достойная старость !!!!!
(а остальное нас не колышет)