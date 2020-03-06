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 Політика України
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Все про:індексація (14) пенсія (582) Міністерство соціальної політики (388) Лазебна Марина (2)

 11 млн пенсіонерів отримають цього року індексовані пенсії, - міністр соцполітики Лазебна

У 2020 році в уряді мають провести індексацію пенсій. Після цього близько 11 млн пенсіонерів отримають підвищені пенсії.

Про це повідомила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 11 млн пенсіонерів цього року обов'язково отримають індексовані пенсії. Це підвищення буде здійснено впродовж року. Ми починаємо цю роботу вже з 1 квітня", - зазначила міністр.

Попередній міністр соцполітики Юлія Соколовська заявляла, що міністерство проведе індексацію пенсій у вересні.

Тоді повідомлялося, що в середньому від індексації розмір пенсії зросте на 216 гривень на місяць ($8,64).

Читайте також: Підвищення рівня пенсійного забезпечення - першочергове завдання Мінсоцполітики, - міністерка Лазебна

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2020 року в Україні було 11,3 мільйона пенсіонерів, а середня пенсія становила 3082,98 гривні на місяць ($123,38).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180034
 
 
 Топ коментарі
 
в среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц ($8,64).

а теперь пенсионерам-зебилам - простейшая математика: сколько они дополнительно получали бы, проведя индексацию с 1 марта: 216*6= 1296 грн.. в среднем, минимум - УКРАЛ вислюк оманський и его свора у 11 млн.пенсионеров.
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На 8 долларов прикалываются уроды?
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Абаждите!

Я читала, шо Гройсман индексировал каждый квартал .ЖТО ТАК?

Тогда почему сейчас в конце года ?

И сколько ещё ждать 4000уе учителям - они за шо голосовали?
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это та которая при яныке центрами занятости керувала?
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Сегодня Марина Лазебная стала новым министром социальной политики. Зеленский присутствовал в Верховной Раде в день назначения нового Кабмина, выступал с помощью суфлера и оценил работу Кабмина Гончарука. Українські Новини собрали также биографию Лазебной.
Лазебная родилась в селе Песковка Киевской области, закончила Киевский государственный университет им Шевченко по специальности экономист - менеджер.
С 2000 по 2003 год являлась ведущим специалистом управления социальных прогнозов и экономической экспертизы социальных реформ, заместителем начальника отдела пенсионной реформы и по вопросам европейской интеграции в Министерстве экономики.
С 2003 по 2011 год являлась главным специалистом Управления стратегии реформирования социальных отношений, главным специалистом Управления социальной политики и труда в Секретариате Кабинета Министров.
С 2011 по 2013 год была помощником министра соцполитики, директором Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины.
С 2013 по 2014, а также в 2019 году была председателем Государственной службы занятости Украины.
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получат.. но это не обязательно 11 млн пенсионеров получат в этом году индексированные пенсии, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 2738
Бо обязательно - это с 1 марта, а не как подачка от слуг урода - "когда-нибудь"
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в среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц ($8,64).

а теперь пенсионерам-зебилам - простейшая математика: сколько они дополнительно получали бы, проведя индексацию с 1 марта: 216*6= 1296 грн.. в среднем, минимум - УКРАЛ вислюк оманський и его свора у 11 млн.пенсионеров.
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Зеленский нарушил Закон об индексации пенсий с 1 марта

Владимир Александрович, напомните, как Вы там клялись"Как только нарушу закон - уйду !"

так что, "пацан сказал - пацан сделал ?"
или у пацана не хватает пацанских органов, о чем говорил Алексей Гончаренко ? 11 млн пенсіонерів отримають цього року індексовані пенсії, - міністр соцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 694
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Абаждите!

Я читала, шо Гройсман индексировал каждый квартал .ЖТО ТАК?

Тогда почему сейчас в конце года ?

И сколько ещё ждать 4000уе учителям - они за шо голосовали?
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А может это слуги придумали к выборам все делать????
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ах да, местные выбора то у нас не в марте, а осенью, так что нечего бабушкам швырять $8,64.
другое дело осенью - ЗЕльоные напомнят о себе
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2021 года.. может быть.. Но это не точно))
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Когда поднимают чиновникам то очень быстро, сказали и через месяц +50% к зарплате, а как пенсионерам поднять то в этом году, 31 декабря, возможно.
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Індексація повинна була відбутись з березня й всім пенсіонерам... Куди пішли гроші???
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Вони були, але - як там у Ільфа й Петрова???
«Как же это вышло? Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас - и вдруг... Понимаю! Накладные расходы! Аппарат съел все деньги.»©

Правда бубочка не зізнається в цьому, як син турецько підданого, бо брехун та сцикун...
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деньги пошли на новые копыта Оманского Вислюка - старые сносились по дороге в Оман 11 млн пенсіонерів отримають цього року індексовані пенсії, - міністр соцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 3350
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где зебики столько проституток нашли, чтобы заполнить все посты
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Видимо они знакомы не только с искусством немецких актрис фильмов для взрослых, богема, которая вне политики, а только налаживает мосты между поссорившимися "братьями", права - за деньги...
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Виявляється, уряд чувака на самокаті не заклав у бюджет підвищення з 1 березня.
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а что было закладать?
мышей в пустой казне в конце года
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Агга, було з першого квітня..
Та ви не доживете!
Краще переобіцяти , чим-ні!
Народ не любить жадібних!
Пацталом!
🤣🤣
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В этом году...,до конца года ещё 9 месяцев и родится обновление пенсии.
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после коронавируса последнему выжившему пенсионеру достанется ВСЕ !
А это, между прочим кругленькая сумма в $8,64 (восемь долларов и 64 цента) 11 млн пенсіонерів отримають цього року індексовані пенсії, - міністр соцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 555
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За счёт чего (кого) разогнанной до космических масштабов гиперинфляции ??
Эту дуру немедленно в мусорном контейнере на полигон твёрдых бытовых отходов вывозите. пока не поздно !!!
Зелох ее устами собирается включить печатный станок. Ибо экономика обескровлена и уже походу мертва, а всю выручку его хозяева олигархи держат в зарубежных офшорах
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11 млн пенсионеров получат в этом году индексированные секвестированные пенсии, - министр соцполитики Лазебная.
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НЕ ВЕРЮ!!! 1638 грв. будьте вы прокляты!!!
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прожить на 2000грн при коммуналке 3000грн невозможно, приходится хоть на четвереньках ходить на работу (убирать, больше никуда в 63года не возьмут,) а работающим пенсионерам не индексируют- говорят пусть работодатель, а эти бизнесюки ни разу не индексировали и не собираются они отчисляют в пенсионный фонд, вот только кому ? Когда уже не смогу доползти до работы придется котов депутатам продавать а то сьедают больше 500грн мес.
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А як так у Вас виходить?
Якщо у Вас доход (пенсія) = 2000 грн, то Ви повинні платити НЕ БІЛЬШЕ 15%.від пенсії/доходу
Тобто 300 гривень. і у Вас зостанеться 1700 гривень.
Чи Ви не з України?
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А со следующего года все будут получать диджитализированную пенсию.
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граждане, товарищи, панове пенсионеры, почему вы наконец-то не создадите

ПАРТИЮ ПЕНСИОНЕРОВ без Рабиновичей, Порошенков и Юль ?

требование миллионной партии будет одно - ПЕНСИЯ и достойная старость !!!!!

(а остальное нас не колышет)
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