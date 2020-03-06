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Все про:МВФ (673) Мінфін (412) Уманський (7)

 Делегація уряду хоче відвідати Вашингтон, щоб порозумітися з МВФ, - Уманський

Міністр фінансів Ігор Уманський попросив представників МВФ зв'язатися з їхнім керівництвом у Вашингтоні, щоб делегація нового уряду мала можливість відвідати керівництво Фонду.

Про це Уманський сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я провів зустріч, це перша моя була офіційна зустріч, саме з представниками Міжнародного валютного фонду. В тому числі я попросив у них зв'язатися з їхніми колегами, керівництвом у Вашингтоні, аби вони нам дали можливість, уже новому складу уряду відвідати Вашингтон, відвідати керівництво Міжнародного валютного фонду. І пояснити — це щодо довіри, щодо політики, що ми збираємося робити, в який спосіб ми збираємося вирішувати питання", — розповів Уманський.

За словами міністра, на порядку денному в переговорах з МВФ - безліч питань: від можливого повернення "Приватбанку" попереднім власникам до наповнення держбюджету і забезпечення соціальних виплат.

"І довіра буде повернута. Не тільки від міжнародних наших партнерів, а й від інвесторів і від людей — коли вони зрозуміють, що ми збираємося робити, і коли це буде зроузміло їм, і це буде викликати довіру", — сказав Уманський.

"Тому це наше завдання — найближчим часом комунікувати ці питання й довести, що цей план є і Україна забезпечить виконання своїх зобов'язань як всередині країни і перед людьми, і перед інвесторами, і перед нашими кредиторами", — додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180033
 
 
 Топ коментарі
 
Не поможет. МВФ - это не благотворительная организация
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Кстати, за долги перед мвф которые он понабирал под популистские обещания бабы жули он не хочет объяснится ?!
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Маячня...
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эта "маячня" называется официальной статистикой Делегація уряду хоче відвідати Вашингтон, щоб порозумітися з МВФ, - Уманський - Цензор.НЕТ 6523
но зебилам она не нравится, бо по г+г втирают о 40% росте ввп... Делегація уряду хоче відвідати Вашингтон, щоб порозумітися з МВФ, - Уманський - Цензор.НЕТ 9613
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непогано попрацював.. на 10 000 золотих самокатів вистачить.
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Министр финансов Уманский встретился с представителем МВФ Й. Люнгманом.
Уманский яростный оппонент МВФ и его подходов в финансировании.
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Не поможет. МВФ - это не благотворительная организация
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Кстати, за долги перед мвф которые он понабирал под популистские обещания бабы жули он не хочет объяснится ?!
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також вважаю, що новим ригам МВФ хер повірить. Або поставить такі умови, що аж ну... риги-зебільні не підуть...
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Мвф пхй рыги/аналы или вверх ногами. Ему главное неукоснительное выполнение его условий и растущая экономика просящего. Иначе какой смысл давать врущим и неработающим наркоманам взаймы да ещё и под проценты?!
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МВФ не хочет иметь никаких дел с корупционерами "квартала95"
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Надо не правительство в Вашингтон везти,

а Беню в наручниках в Дэлавер
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Безумцеві властиво жалкувати за втраченим і не радіти з того, що лишилось. Делегация правительства хочет посетить Вашингтон, чтобы объясниться в МВФ, - Уманский - Цензор.НЕТ 230
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Знаем знаем - ОМАРЫ свежие хотите поесть 😀😀😀
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поздно вафелы. МВФ серьезная контора и их можно кинуть только один раз и то... с большим трудом. второго раза не будет

****. просрать весь имидж Украины меньше чем за год на всех фронтах! на всех!
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Зелёного этому 42 года в криворожских вузах папа с мамой неустанно учили. Чего уж теперь удивляться.
Оно в жизни так сплошь и рядом: телек включишь - тебе напаривают про чей-то «успех». А как только по серьезным вопросам начинаешь сталкиваться - тут весь налет «золотой хэндмэйд успешности» вмиг испаряется и вместо него начинает бить гейзер человеческого днища- дерьмища
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вислюк в нархозе не учился.. а только прибегал пару раз в неделю "на часок" - курнуть с пОцанами - на заднем дворе, под окнами туалетов))
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Бабло в казні закінчилось. І, видать, голосів за розпродаж земельки - не знайдуть...
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земельку продадуть -діру в бюджеті залатають і прибарахляться навіть для праправнуків.
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Воно не закинчылось - его бабломойскому отдали
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да. через "Центрэнерго" беня за 2019 год вывел 1,5 млрд грн
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Там рыговский жопоблок коронавирусом заболел и самоизолироавался ,а они тут ерунду какую то обсуждают .Шуфрич и Волошин уже с перепугу абасрались .
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Ну так пожелаем им скорейшей встречи со своими идолами : сралиным/ члениным. В аду
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Та не накаркайте. Василь Іванович ще живий.
Делегація уряду хоче відвідати Вашингтон, щоб порозумітися з МВФ, - Уманський - Цензор.НЕТ 7605
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Дебилы, ***.(с)
Они чуть больше суток на должностях а уже как заработали. И все по ток шоу. Они оттуда не вылазят! Все правильно - это просто съемки очередного сериала. Часто ли мы видели предыдущего премьер министра на таких передачах. Лично я не помню такого случая. А эти, дурного в голову не берут.
Да и еще, в руководстве МВФ взяток не берут. Что вы, дебилы, там забыли? Руководство МВФ с вами даже на одном гектаре срать не сядет. Требуют они, ишь ты.
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Перед тем как сделать кидок лохтората - его надо расслабить и успокоить ))
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Що буде далі:
- розворот до рф
- економічна криза
- зубожіння
- продаж території за буси
- поглиблення кризи
- хаос - революція
- втрата території
- вихаркування зелені кров'ю
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Мля, де цей зелений лайнюк понабирав стільки дибілів ???
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Двудневное правительство уже хочет к МВФ в Вашингтон хоть бы месяц отработали,а то после завтра Беня вышвырнет за шкварку,как кота насравшего
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Не Беня его туда поставил. Не бене его вышвыривать. Это слуга ахметова. Его менеджер.
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