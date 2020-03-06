 Делегація уряду хоче відвідати Вашингтон, щоб порозумітися з МВФ, - Уманський

Про це Уманський сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я провів зустріч, це перша моя була офіційна зустріч, саме з представниками Міжнародного валютного фонду. В тому числі я попросив у них зв'язатися з їхніми колегами, керівництвом у Вашингтоні, аби вони нам дали можливість, уже новому складу уряду відвідати Вашингтон, відвідати керівництво Міжнародного валютного фонду. І пояснити — це щодо довіри, щодо політики, що ми збираємося робити, в який спосіб ми збираємося вирішувати питання", — розповів Уманський.

За словами міністра, на порядку денному в переговорах з МВФ - безліч питань: від можливого повернення "Приватбанку" попереднім власникам до наповнення держбюджету і забезпечення соціальних виплат.

"І довіра буде повернута. Не тільки від міжнародних наших партнерів, а й від інвесторів і від людей — коли вони зрозуміють, що ми збираємося робити, і коли це буде зроузміло їм, і це буде викликати довіру", — сказав Уманський.

"Тому це наше завдання — найближчим часом комунікувати ці питання й довести, що цей план є і Україна забезпечить виконання своїх зобов'язань як всередині країни і перед людьми, і перед інвесторами, і перед нашими кредиторами", — додав він.