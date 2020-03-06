 Делегація уряду хоче відвідати Вашингтон, щоб порозумітися з МВФ, - Уманський

Про це Уманський сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я провів зустріч, це перша моя була офіційна зустріч, саме з представниками Міжнародного валютного фонду. В тому числі я попросив у них зв'язатися з їхніми колегами, керівництвом у Вашингтоні, аби вони нам дали можливість, уже новому складу уряду відвідати Вашингтон, відвідати керівництво Міжнародного валютного фонду. І пояснити — це щодо довіри, щодо політики, що ми збираємося робити, в який спосіб ми збираємося вирішувати питання", — розповів Уманський.
За словами міністра, на порядку денному в переговорах з МВФ - безліч питань: від можливого повернення "Приватбанку" попереднім власникам до наповнення держбюджету і забезпечення соціальних виплат.
"І довіра буде повернута. Не тільки від міжнародних наших партнерів, а й від інвесторів і від людей — коли вони зрозуміють, що ми збираємося робити, і коли це буде зроузміло їм, і це буде викликати довіру", — сказав Уманський.
"Тому це наше завдання — найближчим часом комунікувати ці питання й довести, що цей план є і Україна забезпечить виконання своїх зобов'язань як всередині країни і перед людьми, і перед інвесторами, і перед нашими кредиторами", — додав він.
но зебилам она не нравится, бо по г+г втирают о 40% росте ввп...
Уманский яростный оппонент МВФ и его подходов в финансировании.
а Беню в наручниках в Дэлавер
****. просрать весь имидж Украины меньше чем за год на всех фронтах! на всех!
Оно в жизни так сплошь и рядом: телек включишь - тебе напаривают про чей-то «успех». А как только по серьезным вопросам начинаешь сталкиваться - тут весь налет «золотой хэндмэйд успешности» вмиг испаряется и вместо него начинает бить гейзер человеческого днища- дерьмища
😁
Они чуть больше суток на должностях а уже как заработали. И все по ток шоу. Они оттуда не вылазят! Все правильно - это просто съемки очередного сериала. Часто ли мы видели предыдущего премьер министра на таких передачах. Лично я не помню такого случая. А эти, дурного в голову не берут.
Да и еще, в руководстве МВФ взяток не берут. Что вы, дебилы, там забыли? Руководство МВФ с вами даже на одном гектаре срать не сядет. Требуют они, ишь ты.
- розворот до рф
- економічна криза
- зубожіння
- продаж території за буси
- поглиблення кризи
- хаос - революція
- втрата території
- вихаркування зелені кров'ю