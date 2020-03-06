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 Політика України
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Все про:борг (185) заробітна плата (699) шахта (192) шахтарі (142) Денис Шмигаль (45)

 65 українських міст повністю залежать від вугільної промисловості або підприємств теплової генерації, - Шмигаль

Уряд працює над розробкою програми з реабілітації шахтарських регіонів і погашенням боргів із зарплати перед шахтарями.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Вугільна промисловість - це 65 міст, які повністю залежні від вугільних підприємств або теплової генерації. Це і тепло, і соціальна сфера", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що уряд працює над розробкою програми з реабілітації шахтарських регіонів "Справедлива трансформація вугільних регіонів", а також над погашенням боргів.

"Ми працюємо кілька тижнів зі Світовим банком над розробкою програми "Справедлива трансформація вугільних регіонів". Це довгострокова програма, на 5-10 років, яка передбачає, яким буде майбутнє території, робочих шахт і сімей, які є навколо цих підприємств. Ми не збираємося обманювати чи лякати шахтарів", - додав Шмигаль.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180031
 
 
 Топ коментарі
 
Полный писец! В 2020 году происходит зависимость промышленности от угля... Капец! Уголь - на вес золота? Или шахтеры домбасяу и лугандона требуют? Наши шахты покажите.
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Безумцеві властиво жалкувати за втраченим і не радіти з того, що лишилось. 65 украинских городов полностью зависят от угольной промышленности или предприятий тепловой генерации, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1171
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Угольная отрасль, больной ( дотационный) вопрос уже многие года. Но ни одна власть так и не решилась решить его Не хватает политической воли. Ее хватило Тэтчер в Великобритании, недаром "железная леди". А у нас будут тянуть и тянуть... Накапливая долги,, потом их с трудом частями выплачивать и так без конца. Нерентабельные шахты нужно закрывать, другого выхода нет. Непопулярная мера но необходимая для государства. Пусть останется треть, четверть шахт, в них вложить деньги и развивать, добывая уголь, антрацит ( а не породу напополам с землей и угольной пылью и нарабатывать трудодни и долги) Но опять таки для этого нужна политическая воля и "железные яйца". Видимо их не было и нет у руководства страны. Значит ничего в этом вопросе не изменится.
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Полный писец! В 2020 году происходит зависимость промышленности от угля... Капец! Уголь - на вес золота? Или шахтеры домбасяу и лугандона требуют? Наши шахты покажите.
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Безумцеві властиво жалкувати за втраченим і не радіти з того, що лишилось. 65 украинских городов полностью зависят от угольной промышленности или предприятий тепловой генерации, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1171
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Угольная отрасль, больной ( дотационный) вопрос уже многие года. Но ни одна власть так и не решилась решить его Не хватает политической воли. Ее хватило Тэтчер в Великобритании, недаром "железная леди". А у нас будут тянуть и тянуть... Накапливая долги,, потом их с трудом частями выплачивать и так без конца. Нерентабельные шахты нужно закрывать, другого выхода нет. Непопулярная мера но необходимая для государства. Пусть останется треть, четверть шахт, в них вложить деньги и развивать, добывая уголь, антрацит ( а не породу напополам с землей и угольной пылью и нарабатывать трудодни и долги) Но опять таки для этого нужна политическая воля и "железные яйца". Видимо их не было и нет у руководства страны. Значит ничего в этом вопросе не изменится.
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ТЕТЧЕР закрыла шахты и правильно сделала - в Украине ОПЯТЬ РЕШИЛИ РАЗЫГРАТЬ ШАХТЁРСКО- АЗМЕТОВСКУЮ КАРТУ?

Помним как шахтеры касками колотили , 20 лет прошло- что изменилось ?

НИЧЕГО , шахта- водка- шахта- водка. А попутно ещё и поддержка руцкого мира
ЗАКРЫВАЙТЕ ШАХТЫ !
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В свете того что запахло руцкой весной в Раде анекдот
😀😀😀
Пошел сдавать кровь. Но они задавали слишком много вопросов:
- Чья кровь?
- Где взял?
- Почему в ведре?
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Шмыгаль, такой шмыгаль... ох уж эти ахметовский менеджеры свистуны...
Вся шмыгалевская реабилитация производства и долги по зарплате - на счетах у ахметова..
Но шмыгаль молодец - за счёт украинцев хочет компенсировать то, что украл у них ранее его господин ))) браво !!!
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Шмигаль работал у Ахметова, и продолжает работать на Ахметова
в новом кресле за наши деньги. И собирается нагибать всю страну
ради устаревшей нерентабельной ахметовской угольной генерации.
В расход Шмигаля - другого языка они не поймут.
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