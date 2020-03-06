 65 українських міст повністю залежать від вугільної промисловості або підприємств теплової генерації, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Вугільна промисловість - це 65 міст, які повністю залежні від вугільних підприємств або теплової генерації. Це і тепло, і соціальна сфера", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що уряд працює над розробкою програми з реабілітації шахтарських регіонів "Справедлива трансформація вугільних регіонів", а також над погашенням боргів.

"Ми працюємо кілька тижнів зі Світовим банком над розробкою програми "Справедлива трансформація вугільних регіонів". Це довгострокова програма, на 5-10 років, яка передбачає, яким буде майбутнє території, робочих шахт і сімей, які є навколо цих підприємств. Ми не збираємося обманювати чи лякати шахтарів", - додав Шмигаль.

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