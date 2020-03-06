 65 українських міст повністю залежать від вугільної промисловості або підприємств теплової генерації, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Вугільна промисловість - це 65 міст, які повністю залежні від вугільних підприємств або теплової генерації. Це і тепло, і соціальна сфера", - сказав Шмигаль.
Він нагадав, що уряд працює над розробкою програми з реабілітації шахтарських регіонів "Справедлива трансформація вугільних регіонів", а також над погашенням боргів.
"Ми працюємо кілька тижнів зі Світовим банком над розробкою програми "Справедлива трансформація вугільних регіонів". Це довгострокова програма, на 5-10 років, яка передбачає, яким буде майбутнє території, робочих шахт і сімей, які є навколо цих підприємств. Ми не збираємося обманювати чи лякати шахтарів", - додав Шмигаль.
))
Помним как шахтеры касками колотили , 20 лет прошло- что изменилось ?
НИЧЕГО , шахта- водка- шахта- водка. А попутно ещё и поддержка руцкого мира
ЗАКРЫВАЙТЕ ШАХТЫ !
😀😀😀
Пошел сдавать кровь. Но они задавали слишком много вопросов:
- Чья кровь?
- Где взял?
- Почему в ведре?
Вся шмыгалевская реабилитация производства и долги по зарплате - на счетах у ахметова..
Но шмыгаль молодец - за счёт украинцев хочет компенсировать то, что украл у них ранее его господин ))) браво !!!
в новом кресле за наши деньги. И собирается нагибать всю страну
ради устаревшей нерентабельной ахметовской угольной генерации.
В расход Шмигаля - другого языка они не поймут.