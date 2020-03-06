 У нас на сьогодні моновлада, вся повнота відповідальності на президенті, - заступник голови ОП Трофімов

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов, інформує Цензор.НЕТ.
"Найближчим часом буде закрито ці вакансії. Цим займається прем'єр, але, звичайно, цим займається і президент. Президент несе на сьогодні, так вийшло, повноту відповідальності. Тому що у нас не просто монобільшість, у нас на сьогодні моновлада, як би там не було. Не вмикаючи місцеве самоврядування, до нього ми дійдемо цієї осені. Але, тим не менше, повнота відповідальності сьогодні на президенті", - сказав заступник голови ОП.
фото-факт горения у вислюка)
https://66.media.tumblr.com/b8de352a211dc2d1b8a68f242ba2e266/3***************-19/s400x600/8c64093a82860de6a0ef0386767eab36726ee4d8.gifv?fbclid=IwAR36n0GLhs67ekR9945WNO-5TQ98Q-9zLbY5_p2Tg22un-fe76Q22ktZZrs
Розвиваються мистецтва,
Буяють науки,
А як вискочать угору
Бовдури й нахаби,
Їх нічого не цікавить, крім голої баби...
(C)
@krivorozhanin_
Видимо членина со сралиным на долго не хватило...
Дебил не может понять что он дебил, потому что он дебил! Вот весь портрет зекомандЫ.
....зараз :капітуляція+;продаж землі+;падіння економ.показників+...
мажТЕ..Чого вам, ****₴м не вистачало ?!?!
(C)
@v_trofim
Суда ещё нет, а свидетели патрона вовсю уже сдают )) во чудеса!!! )))
P.S. "васи" не конченные... они бесконечные оптимисты...по жизни! )))
Кстати Трофимов этим(!!!) заявлением сказал, что все будущие косяки - будут личными(!!!) косяками преЗедента......
Именно отдал .
Вспомните , как гузкогубый мекал-бекал военным в Крыму - вы там сами разбирайтесь .
Как Яйценюх задрал цену на газ , как они все вместе опустили народ в нищету .
Сколько наворовал Пэдро за эти годы .
Как ЗЕ покатил налоги и КОМУ: чтобы купить столько недвижимости?
Скорее НЕ ПЛАТИЛ- работали за нал и сейчас продолжают , ПОТОМУ И ДЫРКА В БЮДЖЕТЕ
Скока там эсксперты насчитали его выплат: всего 15 тыс грн за почти 20 лет эстрадно цирковой деятельности?
Но утверждать не стану. Лично не поверял. Однако разговоры не на пустом же месте возникают...
Потому давайте разберёмся сначала КАК налоги платил президент , который сейчас на налогах уселся
Кстати, зебилы, А ВЫ КОГО ВЫБИРАЛИ ?
чтоб вы не дошли, падлы...
Источник: https://censor.net.ua/n31800Ю30
Як в Сінгапурі?
Твій нік..))
Куда ж ещё более «коллективной» может быть у нас власть )))