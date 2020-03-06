 У нас на сьогодні моновлада, вся повнота відповідальності на президенті, - заступник голови ОП Трофімов

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом буде закрито ці вакансії. Цим займається прем'єр, але, звичайно, цим займається і президент. Президент несе на сьогодні, так вийшло, повноту відповідальності. Тому що у нас не просто монобільшість, у нас на сьогодні моновлада, як би там не було. Не вмикаючи місцеве самоврядування, до нього ми дійдемо цієї осені. Але, тим не менше, повнота відповідальності сьогодні на президенті", - сказав заступник голови ОП.

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