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 Політика України
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Все про:Зеленський (4724) Кабмін (3876) Трофімов (9) Денис Шмигаль (45)

 У нас на сьогодні моновлада, вся повнота відповідальності на президенті, - заступник голови ОП Трофімов

Президент України Володимир Зеленський несе сьогодні всю повноту відповідальності за ситуацію в країні, тому разом із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем бере участь у підборі кандидатів на посади міністрів у новому уряді.

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом буде закрито ці вакансії. Цим займається прем'єр, але, звичайно, цим займається і президент. Президент несе на сьогодні, так вийшло, повноту відповідальності. Тому що у нас не просто монобільшість, у нас на сьогодні моновлада, як би там не було. Не вмикаючи місцеве самоврядування, до нього ми дійдемо цієї осені. Але, тим не менше, повнота відповідальності сьогодні на президенті", - сказав заступник голови ОП.

Читайте також: На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять зміну уряду

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180030
 
 
 Топ коментарі
 
а завтра вислюк скажет что "никому и ничего не должен", а трофимов - что "слова вырваны из контекста" У нас на сегодня моновласть, вся полнота ответственности на президенте, - замглавы ОП Трофимов - Цензор.НЕТ 8652
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Падіння ВВП, перший раз за 49 місяців, свідчить тільки про одне - вони доконали економіку швидше ніж за рік. Це рекорд.
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Ветер будет такой, что обоссуться с ног до головы У нас на сегодня моновласть, вся полнота ответственности на президенте, - замглавы ОП Трофимов - Цензор.НЕТ 4685
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а завтра вислюк скажет что "никому и ничего не должен", а трофимов - что "слова вырваны из контекста" У нас на сегодня моновласть, вся полнота ответственности на президенте, - замглавы ОП Трофимов - Цензор.НЕТ 8652
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Щось мені здається що звільнять того Трофімова після цих його слів.
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п.с. показательно, что у вислюка оманського настолько жёстко подгорело от фразы Гончаренко "зеленский должен взять на себя ответственность за обвал экономики при зе-гончаруку" - что вислюк прибежал аж на галерку "разбираться"
фото-факт горения у вислюка)
https://66.media.tumblr.com/b8de352a211dc2d1b8a68f242ba2e266/3***************-19/s400x600/8c64093a82860de6a0ef0386767eab36726ee4d8.gifv?fbclid=IwAR36n0GLhs67ekR9945WNO-5TQ98Q-9zLbY5_p2Tg22un-fe76Q22ktZZrs
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Там, де влада потрапляє в благородні руки,
Розвиваються мистецтва,
Буяють науки,
А як вискочать угору
Бовдури й нахаби,
Їх нічого не цікавить, крім голої баби... У нас на сегодня моновласть, вся полнота ответственности на президенте, - замглавы ОП Трофимов - Цензор.НЕТ 1713
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Что-то слабо горело, наверное отсырело У нас на сегодня моновласть, вся полнота ответственности на президенте, - замглавы ОП Трофимов - Цензор.НЕТ 5587
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Гріх приходить зі сміхом, а виходить із плачем.
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Немає ніяких порохоботів і зелебобіків. Є ті, хто розуміють, що коїться в країні і - ідіоти.
(C)
@krivorozhanin_

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Эта болезненная прививка должна обязательно быть усвоена «населением» одноклеточных любителей дешевовой колбасы и доллара по 8. А также их потомками, которые будут ещё пару поколений минимум вкалывать на шахтах и производствах своих феодалов.
Видимо членина со сралиным на долго не хватило...
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эффект Даннинга - Крюгера.

Дебил не может понять что он дебил, потому что он дебил! Вот весь портрет зекомандЫ.
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Как бы до Муссолини и Чаушеску не дошло.
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Капец...в страшном сне не могла себе представить, что доживу до того времени, когда вся полнота власти за Украину, которая еле вырвалась из рук х.уйла 6 лет назад и которая залита кровью наших Героев руками х.уйла, окажется в руках малограмотного клоуна, да еще и малороса!!!!
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Скажем спасибо за это бабломойскому предоставившим необходимые ресурсы и беременнному рюкзаку непосредственно ответственному за воплощение кремлевского сценария в жизнь
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Падіння ВВП, перший раз за 49 місяців, свідчить тільки про одне - вони доконали економіку швидше ніж за рік. Це рекорд.
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Интересно - большая очередь кандидатов желающих зашквариться и послужить громоотводом для моновласти?
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Ну вот наконец то! Чистосердечное признание! Виноват не Гончарук или Рябошапка, во всем виноват лично Зеленский!
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И, таки да, найдут ишака оманского и в Израиле.
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Завтра он будет опровергать сказанное: мол его не так поняли, а все что он наговорил - это не против Скомороха и совсем не для будущих судов над клоуном.
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Всього рік тому: Томос+;Мова+;Безвіз+;Армія+;Індексація пенсій+;Децентралізація+;НАТО+;ЄС+
....зараз :капітуляція+;продаж землі+;падіння економ.показників+...
мажТЕ..Чого вам, ****₴м не вистачало ?!?!

(C)
@v_trofim

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Петр Алексеевич, вернись! Эти зеУроды хоронят страну.
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Нхй оно ему надо. Уроды пошли за уродами, которые этих же уродов и прокопают
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"У нас" моно власти быть не может. По определению. Вспомните Рема.
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Чуваки ваще «васи» конченые о таком привселюдно заявлять- это же признание в незаконном захвате и узурпации власти одним лицом!!!
Суда ещё нет, а свидетели патрона вовсю уже сдают )) во чудеса!!! )))
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У нас на сьогодні моновлада, вся повнота відповідальності на президенті, - заступник голови ОП Трофімов - Цензор.НЕТ 5890

P.S. "васи" не конченные... они бесконечные оптимисты...по жизни! )))
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Если честно, то это не смешно=>нынешний преЗедент - полный НОЛЬ во всем к тому же еще и «самовлюбленный павлин», а его основное «окружение» - аферисты и не компетентные........
Кстати Трофимов этим(!!!) заявлением сказал, что все будущие косяки - будут личными(!!!) косяками преЗедента......
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Прежде чем поливать говном Зеленского , просто вспомните , что Крым и Бомбас Пэдро отдал ***** за то , чтобы тот признал легитимность выборов Пэдро .
Именно отдал .
Вспомните , как гузкогубый мекал-бекал военным в Крыму - вы там сами разбирайтесь .
Как Яйценюх задрал цену на газ , как они все вместе опустили народ в нищету .
Сколько наворовал Пэдро за эти годы .
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У 95 квартала в Крыму построен целый многоквартирный дом , Они локти кусают 😀😀😀
Как ЗЕ покатил налоги и КОМУ: чтобы купить столько недвижимости?

Скорее НЕ ПЛАТИЛ- работали за нал и сейчас продолжают , ПОТОМУ И ДЫРКА В БЮДЖЕТЕ
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Вопросы по искусству уплаты налогов - это к ссявку вакарчуку
Скока там эсксперты насчитали его выплат: всего 15 тыс грн за почти 20 лет эстрадно цирковой деятельности?
Но утверждать не стану. Лично не поверял. Однако разговоры не на пустом же месте возникают...
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РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ
Потому давайте разберёмся сначала КАК налоги платил президент , который сейчас на налогах уселся
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Монопартия и монобольшинство - характеристика фашистского устройства общества, КОГДА ВОАСТЬ. В РУКАХ МАЛЕНЬКОЙ ГРУПКИ ( ЗЕ, Ермак, беня) и парламент просто декорация
Кстати, зебилы, А ВЫ КОГО ВЫБИРАЛИ ?
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>Не включая местное самоуправление, к нему мы дойдем этой осенью
чтоб вы не дошли, падлы...
Источник: https://censor.net.ua/n31800Ю30
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Коротко про ситуацію в країні: Раїса Богатирьова, та сама одіозна соратниця Януковича, прямо зараз святкує в одному з київських ресторанів https://bykvu.com/ua/bukvy/odiozna-soratnicja-janukovicha-bogatirova-zasvitilasja-v-restorani-v-centri-kiieva/
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А чом бы й ни? Ведь шлемазл который у неё на корпоративы из туфли шампанское пил - чичас цельный перзидент
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Реальность такова, что практически вся власть в Украине принадлежит сейчас Владимиру Зеленскому. Чья бы фамилия не стояла в графе «премьер-министр», все равно читается: «Зеленский.
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Реальность вообще-то в том, что когда еа всеукраинском суде культ личности зеленского развенчивать будут - то в первых рядах, обвинения ему будут озвучивать ближайшие его соратники... ))) они же сами ему вынесут приговор и сами его исполнят )))
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ТАК і Буде!
Як в Сінгапурі?
Твій нік..))
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Українцям потрібна колективна влада, а не влада однієї людини. Менталітет у нас такий. Ми не підкоряємося царю чи імператору. З часів козаччини рішення приймалися колегіальні. Україна має бути парламентською республікою. Нам не потрібен президент. З часів Кравчука ми це доводимо собі ще і ще раз, а в результаті наступаємо на ті самі граблі.
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Украина - республика. Парламентской -президентская форма.
Куда ж ещё более «коллективной» может быть у нас власть )))
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На чем этот клоун несет ответственность?
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Красаваааа. В переводе на человеческий: не виноватые мы ни в чем, это все он великий Зерро. Вся полнота власти исключительно на нем. Смотри Зерро, как твои "соратники" используют тебя в своих корыстных целях! Молодцы, развели неЛоха по полной. Отвечать за все будет Зерро. Просто классика.
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Президент ДА, а вот премьер к выбору министров вообще отношения не имеет. ( скорее уж кандидатуры согласовываются с Ахметовым, Коломойским, Пинчуком и Фирташем) Ну к чему эти условности, про премьера в нынешней то ситуации..
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Зенелох за все відповість, він крайній у бариг бабломойських.
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