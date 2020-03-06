 Терористи підірвали трансформаторну підстанцію під час навчань, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Внаслідок порушення елементарних заходів безпеки і правил поведінки з боєприпасами, стався підрив невідомого вибухового пристрою. Непрофесіоналізм ворожих саперів призвів до займання трансформаторної підстанції, яка подавала електроживлення в населений пункт Жовте.
Російські окупанти, щоб приховати власну некомпетентність укотре звинуватили українських військовослужбовців в обстрілі. Наголошуємо, що підрозділи Об'єднаних сил ніколи не відкривають вогонь, якщо в зоні ураження потенційно може виявитися мирне населення, є соціальні об'єкти.
Командування Об'єднаних сил підкреслює, що збереження життя і здоров'я мирних жителів на окупованих територіях і недопущення руйнування соціально важливої інфраструктури є одним із пріоритетів проведення операції Об'єднаних сил".
Какое тактически важное значение имеет трансформаторная только этим дебилам известно)
Жаль их током не перемкнуло, там 10кв.
Табличка неверная.
Для обожателей русскава мира вверху таблички надо писать примерно следующее:
"Асобый путь"
"Виликую расисю здесь ждут!"
"Скакание в этом месте и сильное топание ногами - это наш русский ответ всем вообще!"
"Русским - сюда"
И наконец сакральное - "Раисся вперде!"