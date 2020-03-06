 Терористи підірвали трансформаторну підстанцію під час навчань, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Внаслідок порушення елементарних заходів безпеки і правил поведінки з боєприпасами, стався підрив невідомого вибухового пристрою. Непрофесіоналізм ворожих саперів призвів до займання трансформаторної підстанції, яка подавала електроживлення в населений пункт Жовте.

Російські окупанти, щоб приховати власну некомпетентність укотре звинуватили українських військовослужбовців в обстрілі. Наголошуємо, що підрозділи Об'єднаних сил ніколи не відкривають вогонь, якщо в зоні ураження потенційно може виявитися мирне населення, є соціальні об'єкти.

Командування Об'єднаних сил підкреслює, що збереження життя і здоров'я мирних жителів на окупованих територіях і недопущення руйнування соціально важливої ​​інфраструктури є одним із пріоритетів проведення операції Об'єднаних сил".

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