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Все про:аудит (155) бюджет (745) митниця (677) Нефьодов (152) Денис Шмигаль (45)

 Кадрові рішення щодо керівництва митниці буде прийнято після аудиту, - Шмигаль

Новий уряд намагається проаналізувати причини невиконання бюджету за січень і лютий 2020 року. За результатами аналізу буде прийнято рішення про те, чи змінювати керівництво митниці.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб ухвалювати (кадрові рішення – ред.), треба мати ґрунтовні підстави. Ми щойно говорили про справедливість, то треба визначити, яка причина (недовиконання державного бюджету – ред.) і приймати обґрунтовані справедливі кадрові рішення", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд нині розбирається із ситуацією.

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"Ми зараз намагаємося проаналізувати детально причини невиконання бюджету за перші два місці року. По-друге, ми шукаємо джерела на напрямки, за якими ми все ж таки у першому кварталі виконаємо бюджет – це першочергова задача. Практично щодня ми працюємо із фінансовим блоком, в тому числі на вихідних", - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що навіть у суботу, 7 березня, має намір провести нараду з представниками фінансового блоку уряду, відповідних органів, у тому числі за участю керівництва Державної митної служби.

"Коли ми будемо готові, коли ми говоримо про прозорість, то ми надамо всі цифри та будемо абсолютно відвертими із людьми про те, в якій ситуації ми зараз знаходимося. Ми визначимо причини, чому це сталося, якщо це курс - то це курс, якщо ж це зловживання, то зловживання. Ми ці речі всі покажемо, провівши аудит", - сказав глава уряду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180028
 
 
 Топ коментарі
 
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Кадровые решения в отношении по руководству таможни будут приняты после аудита, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3887
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маленькое уточнение аудит таможни до Нефедова , или Нефедова до таможни ? Кадровые решения в отношении по руководству таможни будут приняты после аудита, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1746
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а чего ж только таможни?
все кого "попросили" должны сдать, как положено, дела, имущества, средства... по описи))))
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послушал савика , наш новый премьер работать сам вобще не желает , даже ничего не обещал позитивного
какой нафиг аудит проводить по таможне , главтаможеник не справился - гоните в шею
а за воров и судей грузин говорил , а наши даже не поддержали ( яценюк и премьер )
поменяли шыло на мыло , зачем нам такой премьер
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шмыгло ты обосрался с заявой про воду в крым, теперь хоть усрись ты - мудило
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Не задалась у них с нефедовым любовь с первого взгляда. Ишь какой шмыгаль переборчивый
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