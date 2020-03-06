 Пріоритетом роботи посольств буде залучення інвестицій в Україну та розвиток торгівлі українськими товарами, - глава МЗС Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми, перш за все, зробимо додатковий акцент на економізації. Нам треба зосередитися на тому, щоб посольства України за кордоном максимально активно працювали над залученням інвестицій та розвитком торгівлі українськими товарами з особливим наголосом - я хочу це підкреслити - на промислових товарах. Ми маємо допомагати українським промисловцям виходити на нові ринки", - сказав міністр.

Другим пріоритетом своєї роботи на посаді Кулеба назвав розвиток відносин України з країнами Південно-Східної Азії.

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"І друга новела, якою я сподіваюся запам'ятатися, як міністр закордонних справ... Я хочу відкрити для України південно-східну Азію, тобто нашу торгівлю з ними. Це регіон, де зосереджені божевільні економічні можливості, де також є політичні можливості для України. Я хочу значну увагу приділяти розвитку цих відносин", - зазначив він.

Водночас він підкреслив, що Україна, безумовно, рухатиметься до членства в ЄС і НАТО.

"Це стратегічний курс, обраний не владою, а обраний українським народом. Вся статистика, всі опитування показують, що підтримка цього курсу збільшується. Президент неодноразово наголошував на тому, що зовнішньополітичний курс залишається незмінним. Але було б величезною помилкою для України зосереджуватися тільки в цьому квадраті "ЄС-НАТО-Америка-Росія". Світ набагато більший, в ньому набагато більше можливостей", - пояснив новий глава МЗС.

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