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 Політика України, Економіка
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Все про:інвестиції (295) МЗС (2081) посольство України (174) Кулеба Дмитро (232)

 Пріоритетом роботи посольств буде залучення інвестицій в Україну та розвиток торгівлі українськими товарами, - глава МЗС Кулеба

Українські посольства за кордоном активно працюватимуть над залученням інвестицій в Україну і розвитком торгівлі українськими товарами.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми, перш за все, зробимо додатковий акцент на економізації. Нам треба зосередитися на тому, щоб посольства України за кордоном максимально активно працювали над залученням інвестицій та розвитком торгівлі українськими товарами з особливим наголосом - я хочу це підкреслити - на промислових товарах. Ми маємо допомагати українським промисловцям виходити на нові ринки", - сказав міністр.

Другим пріоритетом своєї роботи на посаді Кулеба назвав розвиток відносин України з країнами Південно-Східної Азії.

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"І друга новела, якою я сподіваюся запам'ятатися, як міністр закордонних справ... Я хочу відкрити для України південно-східну Азію, тобто нашу торгівлю з ними. Це регіон, де зосереджені божевільні економічні можливості, де також є політичні можливості для України. Я хочу значну увагу приділяти розвитку цих відносин", - зазначив він.

Водночас він підкреслив, що Україна, безумовно, рухатиметься до членства в ЄС і НАТО.

"Це стратегічний курс, обраний не владою, а обраний українським народом. Вся статистика, всі опитування показують, що підтримка цього курсу збільшується. Президент неодноразово наголошував на тому, що зовнішньополітичний курс залишається незмінним. Але було б величезною помилкою для України зосереджуватися тільки в цьому квадраті "ЄС-НАТО-Америка-Росія". Світ набагато більший, в ньому набагато більше можливостей", - пояснив новий глава МЗС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180027
 
   
 Топ коментарі
 
Ещё один Манилов думкой багатие Приоритетом работы посольств будет привлечение инвестиций в Украину и развитие торговли украинскими товарами, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 2572

В Наш гондурас только кацапские гниды инвестируются Приоритетом работы посольств будет привлечение инвестиций в Украину и развитие торговли украинскими товарами, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 930
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Чтобы торговать украинскими товарами сначала надо их произвести и нужно ,чтобы у людей были деньги ,чтобы те товары купить Приоритетом работы посольств будет привлечение инвестиций в Украину и развитие торговли украинскими товарами, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 2127ну а сказки про инвестиции мы уже слышали очень много раз .
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Ещё один Манилов думкой багатие Приоритетом работы посольств будет привлечение инвестиций в Украину и развитие торговли украинскими товарами, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 2572

В Наш гондурас только кацапские гниды инвестируются
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Значит защита территориальной целостности и противодействие агрессору отходят на дольний план.
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про воду в Крым забудь в целях сохранения собственного здоровья
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торговли украинскими товарами, -салом штоле?
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Ну министерство иностранных дел, посольства и министр, только этим и должны заниматься. А тупые американцы , никак до этого не додумаются.
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Да вы задрали своими инвестициями. Развивать нужно собственную промышленность и науку. Китай богатым стал не от того, что к нему инвесторы лезли, а потому что воровал технологии и внедрял их сам. Похоже правительство глубоких дебилов сменило правительство глубоких задолизов.
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уГондураса нет полномочий заниматся поиском и превличением инвесторов для КИТАЙСКОГО БИЗНЕСА,ровно как и китайский МИД не занимается поиском и превличением изеленых украинских инвестиций.а с другой стороны мировые порядочные инвесторы с зелеными прокремлевскими слугами теперача на одном гектаре и посцать не захотят...
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Ну когда же дураков в министры назначать перестанут? Какие украинские товары, Куляба? Чё ты несёшь??? ЗАЗовские лады будешь за границу продавать?
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