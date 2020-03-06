 Україні потрібна судова реформа, її може зробити суспільство, потрібно перестати платити хабарі, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Судова реформа на часі. Це буде одна з найскладніших реформ, але без неї ми успішними не будемо Цю реформу не можуть зробити декілька, навіть наділених повноваженнями. Цю реформу може зробити суспільство", — зазначив прем'єр.
Він пояснив, що потрібно перестати платити хабарі в судах і створити тиск, через який суди боятимуться брати хабарі.
За словами Шмигаля, судова реформа — це головне очікування суспільства та ключове питання для інвесторів.
Это уже повторение... а судов, как и всей судебной системы, у нас нет и не будет при этой власти! Этого шмугаля хватит на 6-8 мес... ВСЕ!
Вже тошнит от этих очкастых долбо.бов,которые н признаются в том,що они долб.***,призывающие к чему то...Ты кто такой Шмыгаль?Шестёрка Ахметовская сдавшего Донбасс
Вершить самосуды над продажными судьями и прокурорами?!
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Виновных в доказаных преступления в придачу - у тУрьму
прекратить войну--просто перестать стрелять
остановить коронавирус---просто перестать болеть
искоренить коррупцию---просто перестать давать
а поднять экономику это, наверное, просто перестать быть бедными --где на таких тупиц учат???
ЦЕ АБСОЛЮТНО ВИМУШЕНИЙ КРОК.
рисковый ход))
Як не крути, по прізвищу від такої людини Україні тільки зло.
Если пенсионер получает субсидию и владеет собственностью,превышающую его совокупный доход за ВСЮ ЖИЗНЬ - налоговые органы спрашивают "откуда дровишки?". И так у любого. Деньги/собственность арестовываеться,начинаеться расследование.
Но это не в Украине.
І самі аморальні, хитрі і безсовісні мають перевагу над чесними і порядними, яких вважають просто "лохами".
Не буде ніхто нічого робити без примусу.
Невеселий висновок - для слов'ян демократія не підходить.
Потрібна "сильна рука".
- Не нужно никаких новых законов, не нужно никаких новых реформ! достаточно чтобы наверху у власти оказались.....всего несколько порядочный людей.