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 Політика України
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Все про:судова реформа (930) Денис Шмигаль (65)

 Україні потрібна судова реформа, її може зробити суспільство, потрібно перестати платити хабарі, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна потребує судової реформи, і почати її має суспільство.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Судова реформа на часі. Це буде одна з найскладніших реформ, але без неї ми успішними не будемо Цю реформу не можуть зробити декілька, навіть наділених повноваженнями. Цю реформу може зробити суспільство", — зазначив прем'єр.

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Він пояснив, що потрібно перестати платити хабарі в судах і створити тиск, через який суди боятимуться брати хабарі.

За словами Шмигаля, судова реформа — це головне очікування суспільства та ключове питання для інвесторів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180025
 
 
 Топ коментарі
 
По словацки « официант»- « чашник»
ШМЫГАЛЬ , не опускайся до официанта для оккупанта и малоросов

Украине нужна судебная реформа, ее должно начать общество, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2460
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Не может быть суд линча он подумал прежде чем это говорить
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Народ судову реформу замість зебілів може зробити. Але вона їм не сподобається - це будуть суди Лінча. Зебіли, в яких трохи клепки ще залишилося в голові, починають уже здогадуватися, хто першим таку судову реформу на своїй шкурі відчує.
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Полный идийот....Если общество начнёт решать вопрос с судейскими коллективчиками,то на шинах будут приготовлены тонны шашлыка для зверей.И это не по зверству людей,а по тому как уже "достали эти пещерные суды 9типа печерского суда Киева)своими решениями по уходу от ответственности пойманных за руку коррупционеров и рейдеров..
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ЭЭ. Им же зарплату , как и депутату подняли. Они уже взяток не берут!
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Оно что то поняло что сказало?
Это уже повторение... а судов, как и всей судебной системы, у нас нет и не будет при этой власти! Этого шмугаля хватит на 6-8 мес... ВСЕ!
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Роботу суду Лінча розпочати з судддів, румини почали з Чаушеску.
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а ты для чего? что бы воду в крым пустить только?
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во как..в Польще любой звонок человека в антикорупционные органы на польского ШМЫГАЛЯ уже приготовил бы ему пинок ...НЕ ДАВАТЬ И НЕ БРАТЬ -этот пример должна подавать народу власть ,,,ох плять и аферисты...у руля
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і ми знаємо це суспільство - Портнов, Лукаш, вже ті що працювали на банду Януковича знов в міністерствах
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Он объяснил, что нужно перестать платить взятки в судах и создать давление, через которое суды будут бояться брать взятки.

Вже тошнит от этих очкастых долбо.бов,которые н признаются в том,що они долб.***,призывающие к чему то...Ты кто такой Шмыгаль?Шестёрка Ахметовская сдавшего Донбасс Україні потрібна судова реформа, її має почати суспільство, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 55
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Для того чтобы обращаться к обществу, надо самому ответить на вопрос,в чём заключается ответственность.Как должно ответить безответственное первое лицо страны?.Если нет ответа,то в общество наступает без предел и начальнички любого уровня поголовно этим пользуются.Сейчас хамство и невежество у власти,так ярко проявляется, как никогда. Люди видят сплошное враньё. Наивные негодуют,дураки ждут,хитрожопые лезнут,.твари и подлецы пойдут на всё,предадут всё святое,а большинство по х... от своего бессилия.Был бы ответственным Зеленский ,то во власть бы не шёл.Но увы. Одно враньё и демагогия.
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Перестань брать у Ахметова.Начни с себя.Нахер Украине,ще один Ляшко?Короче,в лом объяснять просто убейся нах,й.Не создавай проблем.Бо проблемы сыпятся на голову Україні потрібна судова реформа, її має почати суспільство, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4043
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А чим оце опудало займалось до цього? Бізнесом? Так хай у бізнес і повертається. Держава не повинна займатися підприємнитством ,а повинна створювати належні і рівні умови задля всіх приватних підприємців. А що до суддів? Все почалося ще з совка(а може навіть і раніше) - телефонне право, хабарі,кумівство.Я вже старий,але добре пам'ятаю у які виші була найбільша конкуренція - міжнародні відносини, юридичний та медичний.В останніх двох була можливість отримувати сторонню таємну винагороду - судді,прокурори,лікарі(особливо зубопротезисти),даїшники т.щ.За роки незалежності недобиті комуняки так нічого не змінили.Не треба було у14-19 роках слухати венеційську комісію,а проводити жорстку реформу з відстороненням суддів до її запровадження і запрошувать юристів зза бугра.Це б тривало довше,але років за15 ми б поновили склад судів всіх рівнів.Вовків,я думаю,там точно б не було!
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Это чучело помогало своему хозяину грабить экономику страны. И сейчас будет делать то же самое
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Это как????!!!
Вершить самосуды над продажными судьями и прокурорами?!

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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Нет - достаточно таких увольнять без права восстановления и занятия юрпрактикой, с анулированием выслуги и льгот, с обязательным взысканием всех государственных средств затраченных на их обучение и содержание. + конфискация всего того что не сойдётся по официальной зарплате.
Виновных в доказаных преступления в придачу - у тУрьму
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так они потом через соседний суд все вернут назад с компенсациями
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Пропонуєш вішати? Згоден. Потім хай подають на компенсацію.
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"Эту реформу не могут сделать несколько, даже наделенных полномочиями",- это он наверное Портнова и Ко имеет в виду?
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Однообразны советы зеленой "власти":
прекратить войну--просто перестать стрелять
остановить коронавирус---просто перестать болеть
искоренить коррупцию---просто перестать давать
а поднять экономику это, наверное, просто перестать быть бедными --где на таких тупиц учат???
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да. пора вводить суд линча. в первую очередь казнить всех продажных судей, прокуроров и ментов.
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И не возразить ведь. Щас начнем реформы. Тока неясно нахрен вы тогда сдались?
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либо редактор новостей что-то накрутил, либо новый премьер издевается
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если общество начнет свои реформы будет жарко.
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Україні потрібно запровадити ембарго на всі російські енергоносії.
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Суспільство повинно почати вас лупцювати й гнати до біса. І я не просто так здімаю повітря - я готовий приняти участь у цьому процесі. Слава Україні!
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Телефонне право ще страшніше за хабарі.
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как общество? разве уже разрешено линчевать продажных судей?
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Так кто же мешает создать институт выборных местных судей и судов с присяжными и перевести на них дела?Наверно тот факт что на них не сможет воздействовать власть , что громада , которая их избрала и может снять будет иметь большее влияние , чем дядя из центра , а это никому из власти не надо.
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судова реформа, її має почати суспільство, - Шмигаль

ЦЕ АБСОЛЮТНО ВИМУШЕНИЙ КРОК.
Україні потрібна судова реформа, її має почати суспільство, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2539


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чувак предложил позвать мистера линча???
рисковый ход))
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Чушь собачья, олигархическая система, выдвиженцем которой является Шмыгаль, просто не может существовать без полного контроля судов и силовых структур.
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Ок, значит народ может уже без суда наказывать идиотов предлагающих подать воду в Крым? Кок то Шнобель выглядит мозахистом.
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Сколько еще реформ надо.28 лет независимости все только реформируем,задолбали.
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Вот именно. Какие реформы, какой суд?! Все правительство который день будоражит людей поставками воды в Крым. А реформы пусть общество проводит, оно виновато, что судьям взятки даёт, смущают мягкотелых суддей и те вынуждены ломать себя через колено и брать взятки, чтобы не гневить общество. По этой логике нельзя судить вора, похитившего мое имущество, мол зачем я наживал его. Не было б имущества, не было б и кражи.
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Шмиголь - або шмигати носом, або шмигляр (спритна, швидка людина).
Як не крути, по прізвищу від такої людини Україні тільки зло.
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Кого то он мне напоминает... А, вспомнил, клоуна, который говорил- "просто надо прекратить стрелять".
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О, новий "козёл отпущения" - суспільство. А я думав, що судовою реформою має влада займатися. А що, якщо не таємниця, будете ви в уряді робити?
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в мире давно придумали КАК. И это "не недавать" а невозможность потратить. Любой гражданин должен обосновать законность получения дохода,и уплату с него налога.
Если пенсионер получает субсидию и владеет собственностью,превышающую его совокупный доход за ВСЮ ЖИЗНЬ - налоговые органы спрашивают "откуда дровишки?". И так у любого. Деньги/собственность арестовываеться,начинаеться расследование.
Но это не в Украине.
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Наше суспільство морально деградувало усі роки - від радянських ще часів.

І самі аморальні, хитрі і безсовісні мають перевагу над чесними і порядними, яких вважають просто "лохами".
Не буде ніхто нічого робити без примусу.
Невеселий висновок - для слов'ян демократія не підходить.
Потрібна "сильна рука".
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Он просто идиот. Это все равно что сказать: " - Мы ничего не можем с этим поделать, **...тесь сами."
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А скажите Ли Куань Ю, какие нужны законы или реформы...или развернутые процессы чтобы побороть коррупцию в нашей стране?
- Не нужно никаких новых законов, не нужно никаких новых реформ! достаточно чтобы наверху у власти оказались.....всего несколько порядочный людей.
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какие взятки??????? Идиот! У нас нет судей! Они или тупые, или коррумпированы в пятом поколении и все равно тупые! Судья рассматривает дело с 2016 года... ответчик государственные органы. Еще по существу слушание не началось! После очередного переноса заседания судья говорит, что ему пофиг решения ЕСПЧ и нашего Верх.суда! ВОТ ТАК!
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Перевод с дипломатического: - все решает суд линча. «Слуга олигарха - Шмыгаль»
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