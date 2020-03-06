 Україні потрібна судова реформа, її має почати суспільство, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Судова реформа на часі. Це буде одна з найскладніших реформ, але без неї ми успішними не будемо Цю реформу не можуть зробити декілька, навіть наділених повноваженнями. Цю реформу може зробити суспільство", — зазначив прем'єр.
Він пояснив, що потрібно перестати платити хабарі в судах і створити тиск, через який суди боятимуться брати хабарі.
За словами Шмигаля, судова реформа — це головне очікування суспільства та ключове питання для інвесторів.
ШМЫГАЛЬ , не опускайся до официанта для оккупанта и малоросов
https://youtu.be/kIcu06Tmn50
ти краще думай, як Приватбанк бєні повернути, та воду на Крим дати
у тебя под носом Богданы, Нечипоренки и другая мразота, покупают и продают судей!
Каломойский ведет бизнес именно в Украине, потому что суды здесть продаются/покупаются.. И тут оно, *****, про реформу заговорило..
Пока судей не начнут расстреливать, по выходным и по праздникам, порядка не будет..
Эээ... а «давление» тоже общество должно создавать? Суд Линча над продажными судьями? Или как «обществу» нужно запугать судей? Шмыгаль, сказал «А», говори уж и «Б», а то как вы уже задрали своими общими фразами и лозунгами «за все хорошее против всего плохого»...
https://poems.net.ua/poet/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%86_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83
Так це може статись, після третього майдану, якщо ці янєлохі доведуть українців...
------
Общество проведет реформу, готовьтесь ))
"суд - дело Божье" (с), а посему безбожники в принципе не смогут реформироваться до того, чтобы не возлюбить неправедную мзду
Высший орган судебной власти (нет, дорогие мои, вовсе не Конституционный Суд) - Верховный Суд Украины.
Законодательной - Верзовная Рада Украины.
Исполнительной - Кабинет министров Украины с премьер(первым)-министром во главе.
Следовательно, ахметовский случайный прохожий, преследующий интересы своего хозяина по увеличению объема его почти легального сверхобогащения , посаженый в кресло (вопреки и в нарушение требований действующей конституции Украины) практически единолично гражданином зеленским (роль которого по Конституции действующей - вообще только «сношаться или как он привык - быть сношаемым» от имени страны на международной арене и он абсолютно не имеет никакого отношения ни к одной из вышеперечисленных ветвей власти страны) позволяет открыто в нарушение Конституции что-то там рассказывать о том, что его абсолютно как и зеленского никоим боком не касается. Они оба со своим недомерком могут писать на эту тематику только в Спортлото...
Есть вопросы? Пользуйся законодательной инициативой и вноси на рассмотрение парламента. То же касается и Судебной власти и карликовое лицо обманом и манипуляциями узурпировавшим должность президента 40-ка миллионной страны.
Да и ещё на тему перечня уже и так не малого списка должностных преступлений гражданина и папиного недоюриста зеленского - внутреннюю политику страны и все процессы ее жизнедеятельности определяет, осуществляет, регулирует и контролирует исключительно КабМин под персональную ответственность (нет не авака) а лично премьера !!!
Учите матчасть, дебилы 95 квартала!
Можуть вирішити це питання за тиждень
а що буде робити уряд реально ?
Т.е. общество должно начать очищать судебную систему самостоятельно? Каким способом? На ум приходит пеньковый галстук и фонари.
С завтрашнего начинают функционировать суды Линча
Согласен со шмыгой, но только это должно происходить с оружием в руках и применением самых жестоких пыток...
Оставшееся после реформирования мясо - повесить на столбах для напоминания переемникам!
Это уже повторение... а судов, как и всей судебной системы, у нас нет и не будет при этой власти! Этого шмугаля хватит на 6-8 мес... ВСЕ!
Вже тошнит от этих очкастых долбо.бов,которые н признаются в том,що они долб.***,призывающие к чему то...Ты кто такой Шмыгаль?Шестёрка Ахметовская сдавшего Донбасс