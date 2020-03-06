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 Політика України
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Все про:судова реформа (930) Денис Шмигаль (45)

 Україні потрібна судова реформа, її має почати суспільство, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна потребує судової реформи, і почати її має суспільство.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Судова реформа на часі. Це буде одна з найскладніших реформ, але без неї ми успішними не будемо Цю реформу не можуть зробити декілька, навіть наділених повноваженнями. Цю реформу може зробити суспільство", — зазначив прем'єр.

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Він пояснив, що потрібно перестати платити хабарі в судах і створити тиск, через який суди боятимуться брати хабарі.

За словами Шмигаля, судова реформа — це головне очікування суспільства та ключове питання для інвесторів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180025
 
   
 Топ коментарі
 
По словацки « официант»- « чашник»
ШМЫГАЛЬ , не опускайся до официанта для оккупанта и малоросов

Украине нужна судебная реформа, ее должно начать общество, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2460
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По словацки « официант»- « чашник»
ШМЫГАЛЬ , не опускайся до официанта для оккупанта и малоросов

Украине нужна судебная реформа, ее должно начать общество, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2460
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Самий демократичний та непідкупний суд це суд Лінча і він був в США офіційним судом в багатьох штатах протягом значного часу! Люди зібравшись в велику групу мають ознаки НАРОДУ УКРАЇНИ і мають ПРАВО вершити правосуддя іменем України без спеціальних суддів, прокурорів та адвокатів і це буде ЗАКОННО!
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Всего два вопроса надо решить. Первый - стратегический. В судебном праве Дух закона должен преобладать над Буквой закона т.е. решения суда должны быть понятны и приняты обществом, и носить воспитательный характер, отражая справедливость принятого решения. И второй, тактический или технический для того, чтобы на деле реализовать первый. Все общественно резонансные дела должны проходить через суды присяжных заседателей, авторитетных представителей мелкого бизнеса, науки, общественных активистов и т.д., которых делегирует общественность (и понятно, что не представителей интересов партий).
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Чтобы решения суда были адекватны и понятны, нужно сначала рептилиям в Раде написать нормальный УК, а не ту парнографию , что есть сейчас.
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Вначале НАРОД УКРАИНЫ,должен преобразиться в УКРАИНСКИЙ НАРОД,а потом этот целостный народ может горы сдвигать,это кремлёвский Фюрер постоянно твердит что Украины как государства нет и проживает на этих землях народ Украины( от Московии колония Малороссия)
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Я еще такого больного заявления не слышала ни от одного политика и чиновника.На голубом глазу переклал ответственность за коррумпированные суды на людей. Это просто суперсатанинский ход настоящего сатаниста. Все перекрутить и поставить с ног на голову. Если люди должны делать реформу судов, то они должны выгнать из власти этого Шмыгаля и всех судей, потому что 90% из них - это преступники, они взяточники, они десятилетиями берут взятки и чхают на законы Украины.В тюрьму их народ поместит и правильно сделает.Так что Шмыгаль, давай не шмыгай, а работай и увольняй судей - преступников и сади их по тюрьмам, и пусть твоя зелень принимает законы по которым народ сможет отстранять судей, а не только Верховный суд. А то вы совсем уже зажрались ненажеры.
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ПРЕКРАСНОЕ ИНТЕРВЬЮ ИВАННЫ КЛИМПУШ-ЦЕЦНАДЗЕ на тему нового премьера

https://youtu.be/kIcu06Tmn50
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Шмыгаль, воду в Крым? Всех вас на Ростов!
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У Шустера вже сказав що після деокупації.
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В первый день своей работы наговорил такого,что его уже ненавидит вся Украина. "Хорошего" идиота поставили зеленые рептилии руководить государством.Просто чудо из чудес.
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та воно тобі нада?
ти краще думай, як Приватбанк бєні повернути, та воду на Крим дати
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Если народ начнет реформу Суда делать ,он её сделает быстро но в ряд ли она понравится кандидатам с многолетним стажем Украине нужна судебная реформа, ее должно начать общество, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4126
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*****!.. тупорылый идиот!..
у тебя под носом Богданы, Нечипоренки и другая мразота, покупают и продают судей!
Каломойский ведет бизнес именно в Украине, потому что суды здесть продаются/покупаются.. И тут оно, *****, про реформу заговорило..
Пока судей не начнут расстреливать, по выходным и по праздникам, порядка не будет..
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а в будни, подбирать новых кандидатов на выходные..
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«Он объяснил, что нужно перестать платить взятки в судах и создать давление, через которое суды будут бояться брать взятки.»

Эээ... а «давление» тоже общество должно создавать? Суд Линча над продажными судьями? Или как «обществу» нужно запугать судей? Шмыгаль, сказал «А», говори уж и «Б», а то как вы уже задрали своими общими фразами и лозунгами «за все хорошее против всего плохого»...
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Другими словами:спасение утопающих-дело рук самих утопающих.Введите статью о смертном приговоре судье,вынесшему неправедный приговор-может,поможет.
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и Варфоломеевская ночь покажется им раем …
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В таком случае ,в первую очередь зеленое гамно будет плыть по Днепру. Прямиком до крымского канала.
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Биты, вилы, дубилет...тьфу, дубины? С чего начинаем реформу?
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Він натякає на суди Лінча???
Так це може статись, після третього майдану, якщо ці янєлохі доведуть українців...
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Мысль правильная,но только мысль,всё остальное бред.
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Правильная реформа судов выглядит так:
Україні потрібна судова реформа, її має почати суспільство, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3112
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Украине нужна судебная реформа, ее должно начать общество

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Общество проведет реформу, готовьтесь ))
Україні потрібна судова реформа, її має почати суспільство, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5104
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Сколько можно заниматься словоблудием ? От предыдущего ,,реформатора ,, этот отличается только отсутствием самоката .
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Ой я вам не завидую если общество начнёт вас реформировать ...
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Бред полный. "Давайте перестанем давать взятки в суде" - так обычные люди и не дают. Дают олигархи, политики, преступники, коррупционеры, и что, они по мнению Шмыги щас вдруг все честные станут после его призыва ?
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Эта тёмная лошадка,очередной дебил.А эпоха правления зелёной сопли будет записана как 5 лет кретинизма власти Україні потрібна судова реформа, її має почати суспільство, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7250Храни Господь Украину!
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Десять лет без права переписки всех уравняет. И царица доказательств.
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зеленый во всех отношениях, 100%
"суд - дело Божье" (с), а посему безбожники в принципе не смогут реформироваться до того, чтобы не возлюбить неправедную мзду
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Так може общЄство і економічні реформи проведе, тоді виникає питання, а нахера ви тоді нам потрібні? Україні потрібна судова реформа, її має почати суспільство, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 665
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Позволю себе напомнить некоторые основные положения Конституции Украины (пока оманский не последовал примеру своего кумира низкорослика мудня путена и не отменил ее): в нашем государственном управленческом устройстве страны закреплён принцип разделения власти с кругом их компетенции, а именно - на судебную, законодательную и исполнительную.
Высший орган судебной власти (нет, дорогие мои, вовсе не Конституционный Суд) - Верховный Суд Украины.
Законодательной - Верзовная Рада Украины.
Исполнительной - Кабинет министров Украины с премьер(первым)-министром во главе.
Следовательно, ахметовский случайный прохожий, преследующий интересы своего хозяина по увеличению объема его почти легального сверхобогащения , посаженый в кресло (вопреки и в нарушение требований действующей конституции Украины) практически единолично гражданином зеленским (роль которого по Конституции действующей - вообще только «сношаться или как он привык - быть сношаемым» от имени страны на международной арене и он абсолютно не имеет никакого отношения ни к одной из вышеперечисленных ветвей власти страны) позволяет открыто в нарушение Конституции что-то там рассказывать о том, что его абсолютно как и зеленского никоим боком не касается. Они оба со своим недомерком могут писать на эту тематику только в Спортлото...
Есть вопросы? Пользуйся законодательной инициативой и вноси на рассмотрение парламента. То же касается и Судебной власти и карликовое лицо обманом и манипуляциями узурпировавшим должность президента 40-ка миллионной страны.
Да и ещё на тему перечня уже и так не малого списка должностных преступлений гражданина и папиного недоюриста зеленского - внутреннюю политику страны и все процессы ее жизнедеятельности определяет, осуществляет, регулирует и контролирует исключительно КабМин под персональную ответственность (нет не авака) а лично премьера !!!
Учите матчасть, дебилы 95 квартала!
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Это он о чем? Типа вешать, расстреливать, лагеря, сталинские тройки, но все после собраний на предприятиях и гневных требований выступающих с трибун "зеленых" активистов из народа на местах? Давно пора! Но сначала надо создать службу собственной безопасности и не спихивать свии обязанности на народ! А главное, спросить с Президента, чтобы он прекратил пользоватьсся всей полнотой власти, чтобы применять телефонное право, преследование по политическим мотивам, назначать услужливых, а сам исполнял ЗАКОН! Тгогда и судьи станут служить Украине по закону! Рыба гниет с головы!
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Наведите порядок в обществе,чтобы оно стало единым,а потом обращайтесь к обществу Україні потрібна судова реформа, її має почати суспільство, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7399
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Воєнно польові суди,створені Майданом
Можуть вирішити це питання за тиждень
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Шмыгаль, ехай нах.. Гончарук дорогу знаетУкраїні потрібна судова реформа, її має почати суспільство, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 605
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блудослов ..

а що буде робити уряд реально ?
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Вот-вот! Я давно говорил, что нужно людям дать в руки оружие - тогда и честные судьи могут появиться
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Нам нужны суды присяжных. И Ли Куан Ю для судебной системы.
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очередной зеленорыгоанальный мутак с его дебильным высером!
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Украине нужна судебная реформа, ее должно начать общество, - Шмыгаль

Т.е. общество должно начать очищать судебную систему самостоятельно? Каким способом? На ум приходит пеньковый галстук и фонари.
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Будь-який процесуальній кодекс робить із судді бога, а законодавство унеможливлює його відповідальність перед особою як за зволікання справи так і за незаконне рішення. Будь-який суддя може гратись із нормами законодавства, застосовувати або не застосовувати норми законів на свій власний розсуд. Потрібно змінювати процесуальні закони і вводити матеріально-фінансову відповідальність органів судової влади перед конкретною особою за зволікання справи чи за прийняття суддею незаконної ухвали чи рішення. Особа, що каже, що судову реформу потрібно почати суспільство або дурак, або свідомо бреше.
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Когда общество займётся судебной реформой, то судить оно будет казнокрадов и коррупционеров только судами Линча да фонарными столбами.
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а револьверы обществу тоже даст, то без проблем зробит хлопцы.
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Хорошее предложение
С завтрашнего начинают функционировать суды Линча
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Украине нужна судебная реформа, ее должно начать общество, - Шмыгаль

Согласен со шмыгой, но только это должно происходить с оружием в руках и применением самых жестоких пыток...
Оставшееся после реформирования мясо - повесить на столбах для напоминания переемникам!
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Шмигаль пропонує щоб суспільство переаішало суддів?
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Не может быть суд линча он подумал прежде чем это говорить
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Народ судову реформу замість зебілів може зробити. Але вона їм не сподобається - це будуть суди Лінча. Зебіли, в яких трохи клепки ще залишилося в голові, починають уже здогадуватися, хто першим таку судову реформу на своїй шкурі відчує.
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Полный идийот....Если общество начнёт решать вопрос с судейскими коллективчиками,то на шинах будут приготовлены тонны шашлыка для зверей.И это не по зверству людей,а по тому как уже "достали эти пещерные суды 9типа печерского суда Киева)своими решениями по уходу от ответственности пойманных за руку коррупционеров и рейдеров..
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ЭЭ. Им же зарплату , как и депутату подняли. Они уже взяток не берут!
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Оно что то поняло что сказало?
Это уже повторение... а судов, как и всей судебной системы, у нас нет и не будет при этой власти! Этого шмугаля хватит на 6-8 мес... ВСЕ!
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Роботу суду Лінча розпочати з судддів, румини почали з Чаушеску.
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а ты для чего? что бы воду в крым пустить только?
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во как..в Польще любой звонок человека в антикорупционные органы на польского ШМЫГАЛЯ уже приготовил бы ему пинок ...НЕ ДАВАТЬ И НЕ БРАТЬ -этот пример должна подавать народу власть ,,,ох плять и аферисты...у руля
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і ми знаємо це суспільство - Портнов, Лукаш, вже ті що працювали на банду Януковича знов в міністерствах
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Он объяснил, что нужно перестать платить взятки в судах и создать давление, через которое суды будут бояться брать взятки.

Вже тошнит от этих очкастых долбо.бов,которые н признаются в том,що они долб.***,призывающие к чему то...Ты кто такой Шмыгаль?Шестёрка Ахметовская сдавшего Донбасс Україні потрібна судова реформа, її має почати суспільство, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 55
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Для того чтобы обращаться к обществу, надо самому ответить на вопрос,в чём заключается ответственность.Как должно ответить безответственное первое лицо страны?.Если нет ответа,то в общество наступает без предел и начальнички любого уровня поголовно этим пользуются.Сейчас хамство и невежество у власти,так ярко проявляется, как никогда. Люди видят сплошное враньё. Наивные негодуют,дураки ждут,хитрожопые лезнут,.твари и подлецы пойдут на всё,предадут всё святое,а большинство по х... от своего бессилия.Был бы ответственным Зеленский ,то во власть бы не шёл.Но увы. Одно враньё и демагогия.
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Перестань брать у Ахметова.Начни с себя.Нахер Украине,ще один Ляшко?Короче,в лом объяснять просто убейся нах,й.Не создавай проблем.Бо проблемы сыпятся на голову Україні потрібна судова реформа, її має почати суспільство, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4043
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