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 На Полтавщині п'яний водій на джипі протаранив маршрутку: 2 особи загинуло, 11 госпіталізовано, - Нацполіція. ФОТО

У Полтавській області внаслідок ДТП за участю маршрутного мікроавтобуса 2 людини загинуло, 11 було госпіталізовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Полтавщині пяний водій на джипі протаранив маршрутку: 2 особи загинуло, 11 госпіталізовано, - Нацполіція 01

"Автоаварія сталася 6 березня близько 17:00, поблизу села Вишняки, Хорольського району, на автодорозі Київ - Харків. Внаслідок зіткнення автомобіля Jeep Cherokee з пасажирським мікроавтобусом Volkswagen LT35 сполученням "Полтава - Пирятин", двоє осіб загинуло і 11 доставлено в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості", - сказано в повідомленні.

Після зіткнення з мікроавтобусом водій на джипі з місця ДТП втік. Згідно з отриманим орієнтуванням поліцейські впродовж 10 хвилин затримали його. За попередніми даними, у водія позашляховика ознаки алкогольного сп'яніння. Він 1983 року народження, житель Київської області.

На Полтавщині пяний водій на джипі протаранив маршрутку: 2 особи загинуло, 11 госпіталізовано, - Нацполіція 02

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Водія "Джипа" затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180024
 
 
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За такие пьяные преступления пора расстреливать!
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Напився від радості --бо 95 квартал приїхав на полтавщину. Таких ідіотів потрібно садити на довгі роки,бо загибель в дтп в десятки рази перевищує на фронті.
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Пока за убийства в пьяном виде будут давать 15 суток или ставить в угол - все это так и будет продолжаться. Немедленное и пожизненное лишение прав - как минимум... Плюс денежный штраф огромный...
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А ви кажете корона вiрус...Пьянi iздюки ото для Украiни головний вiрус i реально вбивае !
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Рюкзаки уже сделали виновным водителя маршрутки?
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Можно було б спитати коротше - Бандит? Всі Вами перераховані посади в 90% = бандит.
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"Я персона VIP-VIP, У меня есть джип-джип.."(c)
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Запретить продажи джипов в Украине .
Очень опасные .
Те , кто за рулём .
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За 2 вбитих від 5 до 10 років? Мінімум 25 потрібно.
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