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Матеріали за темою:
Все про:Крим (8867) Яценюк (2261) вода (343)

 Яценюк: Поставки води в окупований Крим - це поставки не для українських громадян, а для російської влади

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк висловив свою точку зору на можливість подачі води в окупований Крим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Путін і Російська Федерація анексували нашу суверенну територію. Ми поставимо воду, коли російські війська заберуться з Криму, Донецька і Луганська", - зазначив Яценюк.

"Мова не йде про постачання води до Криму для українських громадян. Мова йде про постачання води для російської влади", - підкреслив він.

Арсеній Яценюк підкреслив, що на тих, хто сподівається на мирне врегулювання з Російською Федерацією, чекає розчарування: "Це буде мир виключно на умовах Путіна. А його мир - це "русский мир". Це захоплення України і повернення України в російське лоно".

"Будь ласка, не грайте в ігри з Росією", - звернувся лідер "Народного фронту" до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля: Вони намагаються нас переграти".

"Вийдуть з Донецька і Луганська, вийдуть з Криму - і ми повернемо наші території. Піде і українська вода, і все буде українське. Тому що це і є Україна", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Читайте також: "Поставки води буде відновлено після звільнення Криму", - Шмигаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180023
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, а вы бы лучше прислушались к умному человеку
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ждем свору зебилов из лахти с криками - насколько "важно и необходимо поставлять воду в Крым" Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей - Цензор.НЕТ 856
ну надо ж им как-то оправдывать вислюка и Ко...
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А ракету ЗЕбил? "Стена" это условное название демаркации границы, которой не было.
Дауны от слова стена бьются об неё головой!
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Зебилы, а вы бы лучше прислушались к умному человеку
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Тоесть умный человек вбухавший миллиарды в "стенУ" сдедал правильно? (для себя да)
И эта стена остановит танк?
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А ракету ЗЕбил? "Стена" это условное название демаркации границы, которой не было.
Дауны от слова стена бьются об неё головой!
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Недопосаджений цуцнюк обізвався зі схованки! Вже весна, пора саджати яценюків-порошенків-пашинських-свінарчуків!
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По крайней мере умнее нынешних. Правильно говорит и говорит точно то, что знает наверняка. В Крыму для граждан воды хватает, не хватает для оккупационной армии и флота. Это неоспоримый факт. К тому же во время оккупации что говорили крымчане украинцам? Мы без вас обойдемся и без вашей воды, идите нах. А теперь что? Теперь пришло это убожище, которое ни одного дня не было на фронте, не представляет , что такое война, не похоронил ни одного своего родственника и будет это ЧМО поить оккупанта? Геть, тварь из Кабмина и перо тебе в зад.
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"Стіна" мала обійтися державі в 4 мільярди гривень. Проект планували завершити 2018 року, однак через недостатнє фінансування зробити це планують у 2021 році. 1,3 мільярда гривень, які вже витратили на будівництво, виділяються з державної програми "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону", а також додаткових джерел фінансування.
Торік на будівництво "Стіни" витратили 500 мільйонів гривень. За словами прес-секретаря Держприкордонслужби Олега Слободяна, наразі роботи на кордоні відновилися.
"Від 1 березня в Харківській та Луганській областях та деяких інших ділянках, де дозволяє стан ґрунту, відновилися інженерні роботи", - сказав ві Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3121416
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Узбагойся.Твои зебуины уже второй раз предлагают Яценюку место в кабмине.Первый раз он их послал. Надеюсь, что во второй пошлет еще дальше.
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Ух ты. А что такого "легендарного" сделал сеня?
Быть может "спас" Украину от дефолта? Вся его заслуга - сократить расходы и одолжить ЕЩЕ денег, котрые непонятно куда ушли.
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ЯЙЦЕПУК ГНИЛОЕ ВОРЬЕ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ВЯКАТЬ ВОБЩЕ
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ждем свору зебилов из лахти с криками - насколько "важно и необходимо поставлять воду в Крым" Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей - Цензор.НЕТ 856
ну надо ж им как-то оправдывать вислюка и Ко...
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Мочу Оманского Осла вам в пасть, а не воду в Крым!
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Может новый премьер вообще обдумывает продать реку Днепр какому нибудь ротенбергу
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О мля вылез "страитель". Как "стена"? Куча бабок вбухано в воздух.
Едь в свой США и не отсвечивай кролег ты хренов.
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Andrey Dzybak

...вылез "страитель". Как "стена"? Куча бабок вбухано в воздух.
Едь в свой США и не отсвечивай кролег ты хренов.
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"Стіна" мала обійтися державі в 4 мільярди гривень. Проект планували завершити 2018 року, однак через недостатнє фінансування зробити це планують у 2021 році. 1,3 мільярда гривень, які вже витратили на будівництво, виділяються з державної програми "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону", а також додаткових джерел фінансування.
Торік на будівництво "Стіни" витратили 500 мільйонів гривень. За словами прес-секретаря Держприкордонслужби Олега Слободяна, наразі роботи на кордоні відновилися.
"Від 1 березня в Харківській та Луганській областях та деяких інших ділянках, де дозволяє стан ґрунту, відновилися інженерні роботи", - сказав ві Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3121416
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а не было ли уголовного дела по разворовывании средств при том строительстве?4 млрд за забор из сетки-рабицы это многовато
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Забор из сетки рабицы только в головах зебилов, ассенизированых каналом Г+Г.
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А у них, якщо текст, більше 1/4 А4,Таймс Нью Роман, 14, то «многобукафф». Вони черпають інформацію з пролетарських засобів, раніше, кіно, а зараз тєлєвізор, а у продвинутих, відео. Все одно, кіно, короче. Як Лєнін завєщал. І от там шарії, пальчєвські, дубинські, накачують їх інфо гімном по самі вуха.
Коли, наприклад, ось такий пише, якусь дику маячню, а ти просиш пруф, то у 99% це буде посилання на кіно, youtube....
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и для кацапской армии. т.е это гос.измена на 100%
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Не воды им напиться, а откачку из всей Украины в канал.
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Яценюк забыл, иуда, как ты эллектроэнергию оккупантам поставлял на Крым, пока патриоты вышку не подорвали? И хлеб поставлял, и продовольствие, чтоб оккупантам легче в Крыму обживалось, забыл? Поэтому не тебе рот открывать-пиариться.
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1. Таксист, слово «электроэнергию » треба писати з однією літерою Л.
2. Да. Після підриву опор: РФ пригрозили, что в ответ на отключение Крыма могут прекратиться поставки российского угля Украине.
А потім ви в гімні і піні качалися, бо: Роттердам +.
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да ладно ******** УЖЕ с газом на тот момент дов..лась. еще и с углем захотелось?
А про энергию верно. Она ничем не отличается от воды. Или не так?
Украина на свое усмотрение может отменить вообще всен что захочет в Крым.
Окупировали? Вопросы к окупанту
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Елєктроенергія нічєм нє отлічаєтся от води?
Ну то налєй сєбє із розєткі стаканчік.
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Ты "асилел" смысл в плане поставки?
Если кулявсраку вылазит сейчас и цитирую "Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей", то ПОЧЕМУ энергию во время его каденции поставляли? Чем один товар хуже или лучше другого?
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2. Да. Після підриву опор: В РФ пригрозили, что в ответ на отключение Крыма могут прекратиться поставки российского угля Украине.
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И ? Этот руцкий уголь "не имеет аналогов в мире"?
Только дебил может угрожать НЕ поставлять товар в обмен на деньги. В чем выгода ********, кроме понтов? Трахнуть еще раз себя как с газом? Первый раз они себя трахнули с силой сибири, затем нежная европа (не привыкшая к реверансам с газом) замучилась придурошной ********* (результат разные поставщики по закону)
И вот ******** снова топает ножкой и уже уголь не хочет продавать. И? Купим у других. В чем трудность?
Ну и уже в 2019 с нефтью ******** окончательно обосралась
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Слухай, мова не про те, що і як ти вважаєш, повинно було бути, а як воно було реально.
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И? Допустим на тот момент боевой кролег сеня не мог отказаться от руцкага угля. Так почему за год и больше не смог найти аналогичных поставщиков? А?
Так ненадо сене гаффкать
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Шукали. Навіть з ПАР возили пароплавами в Одессу. Але ж такі контракти, на світових ринках, не формуються за місяц, чи два. Та й всі забувають, що тоді була ще досить гаряча фаза збройнго протистояння України з Россією.
Проблем вистачало і без цього.
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мене вже не так бісять, як забавляють дебіли, як отак по-простому судачать про складні процеси що в економіці, що в супільстві, що в реформах, що в правоохоронній чи судовій іпостасі... Бо вже пригадую теорему, що одною з головних ознак 73/43%зебіла - суцільний дебілізм.
Я їх зараз просто спамлю.
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так крым в конце концов и отключили от нашей электрики, но уголь как я понимаю, бесперебойно и поставлялся
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А эрефийским углём топили ТЭЦы, чтоб выполнить поставки электроэнергии в оккупированный Крым?
Кстати, когда яценюк пришёл премьером в 2014 в кабмин в казне было пусто - денеги испарились. Ты вроде в курсе яценюка, не подскажешь - а было ли уголовное дело против тех кто казну разрабил? Потом про роттердам поговорим.
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Казна штука такая. Туда ежемесячно приходят и уходят деньги. Вот и все. Урезали расходы, поприжали "премии" т.д.
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Тє люді, коториє в курсє, почєму в 2014 на счєтах Казначєйства Государства Украіна оказалось аж 107 тисяч грівєнь сєйчас жівут в москвє вмєстє с Папой. І, судя по развітію політічєской сітуації здєсь, могут прієхать обратно в Украіну. Но сомнітєльно, что ктото, задаст ім такой нєпрілічний вопрос.
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2014 г. Жириновский:
- Так как Днепр берёт своё начало из территории России, Украина незаконно пользуется днепровской водой. Следует немедленно перегородить Днепр дамбой и сбрасывать днепровскую воду в Десну...
Черниговцы немедленно отреагировали - на берегу Десны, (р-н с. Кладьковка), под горилку с наваристой ухой, организовали учредительный совет по созданию Черниговско-Сумской Народной Республики. Постановили:
1. Создать независимую Черниговско-Сумскую народную республику со столицей в г. Чернигов
2.Учредить государственный флаг - прямоугольное полотнище бело-розово-бело-жёлтого цвета (по цветам солёной "почерёвины со шкуркой").
3. Учредить малый государственный герб - скрещённые золотые ложку и вилку на голубом фоне. В верхней доли, над местом скрещения - гранёная чарка.
4. Учредить государственный гимн: "Буряки рядочками, Самогонка бочками..."
5. Перегородить Десну дамбой со шлюзом на границе Черниговской и Киевской областей.
6. Установить на шлюзе счётчик и продавать всей Украине и Беларуси воду кружками, по мировым ценам.
7.Выплачивать госп. Жириновскому комиссионные за поданную идею ("взять в долю").
8. Направить вышеизложенное постановление с соответствующим предложением "идейному вдохновителю".
Голосовали "за" - "единогласно".
Направили. Ответа нет до сих пор. Видимо, обдумывает предложение и приценивается, чтобы "не продешевить"...
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в Крым можно подавать только мочу.. впрочем, крысчяне не заметят разницу!
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я думаю, кацапам лучше подойдет ,водопровод из фекальных масс гр Украины, ,,,пусть наслаждаются путинские ублюдки !!!
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Гончаренко - в Раде запахло руцкой весной , а за руцкой весной приходит запах крови

https://youtu.be/k474K80IVFc
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ну да - цей , про запах , знає все !
Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей - Цензор.НЕТ 9138
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Зеленский - проблема для любого уряду В СИЛУ СВОЕЙ НЕКОМПЕТЕНЦИИ

https://youtu.be/ylHX7eD3BTY
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Я после речи нового похоронного бюро для Украины был той же мысли, присматрюсь к Гончаренко, может парень и толковый, но не стоит забывать про его быстрое перевоплощение (боролся за место в политике), но при этом, ютуб канал уже говорит о том, что человек сформировал наконец то, свое видение, и некуда от видео роликов не денится, значит поставил точку в своих метаниях. Присмотрюсь к парню, там будет видно. Спасибо за ссылку.
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😀😀😀 руцким водичку несёт лично премьер , ПОЗОРИЩЕ

Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей - Цензор.НЕТ 7854
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Ех, де ж той хлопець був, коли проголосували 73,22%...
Він би їм очі промив...
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о, танкист, а ты где?...давай уже заводи свою трофейную чеченскую машину.. Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей - Цензор.НЕТ 1574...хватит по терпым морям ошиваться, страна героев требует.....
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Симферопольское водохранилище

Именно ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА в Крыму в купе с санкциями и дипломатическим давлением инструмент ДЕОККУПАЦИИ!
Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей - Цензор.НЕТ 4456 Дать воду оккупанту-отдать Крым
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оккупационные батальоны умирают ! Яценюк: Поставки води в окупований Крим - це поставки не для українських громадян, а для російської влади - Цензор.НЕТ 809

попить просят !
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Ага ...тобто - виплата пенсій мешканцям ОРДЛО це , насправді , виплата данини кремлівській владі ? Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей - Цензор.НЕТ 2955
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Гитлер оккупировав Латвию.Литву,Эстонию,Украину,Белорусь и Молдавию всего за 3 месяца не кормил и не поил население этих республик.Всё легло на мужественные плечи Гопника Кобы Джугашвили
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Ойц! Політичний зомбяк намалювався!
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Та на тлі нинішніх політсимулякрів, Яценюк саме уособлення живого розуму.
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Те саме "фаберже", вид з боку..))
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Яценюк Арсеній Петрович.
1991-го закінчив з відзнакою спеціалізовану англомовну середню школу .6].
1996 - юридичний факультет Чернівецького національного університету .
2001 - здобув другу вищу освіту зі спеціальності «облік та аудит» в Чернівецькому торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету.
2004 - року здобув науковий ступінь кандидата економічних наук в Українській академії банківської справи в Сумах, захистивши дисертацію на тему «Організація системи банківського нагляду і регулювання в Україні».
Вільно володіє: українською, англійською, російською, мовами. Офіцер запасу. Артилерист.
Політична карьєра:
- Міністр економіки Автономної республіки Крим,
- Перший заступник Голови Національного банку України, в.о. Голови Нацбанку,
- Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації,
- Міністр економіки України,
- Заступник Глави Секретаріату президента України.
- Міністр закордонних справ України.
- Голова Верховної Ради України.
- Прем'єр-міністр України.
- Голова політради «Народний фронт».
Отакіто ФАБЕРЖЕ У АРСЕНІЯ.
Аот тепер ти розкажи шо то подібне є у зільоніньких?

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Роблять нову структуру с каналом ПАО "Води Таврії",приватизують(якась бородата бабуня купить) І тоді приватний бізнес,не країна,підпише з Крим РФ договір-вода в обмін на золоото!Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей - Цензор.НЕТ 987
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Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову.

[Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову - YouTube]: Посмотри! https://www.youtube.com/watch?v=IOjnBoj5OBI&app=desktop
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Яценюк получил от Витьки не сидевшего 2 раза казну со 107 000 гривен в наличии,сдал Гройсману 90 миллиардов.Яценюк предатель Украины Яценюк: Поставки води в окупований Крим - це поставки не для українських громадян, а для російської влади - Цензор.НЕТ 5435
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Я так понимаю, что Арсений Петрович против быть вице-премьером.
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Мені подобається сьогоднішній хід справ на кацапії...
Яценюк: Поставки води в окупований Крим - це поставки не для українських громадян, а для російської влади - Цензор.НЕТ 5739 Яценюк: Поставки води в окупований Крим - це поставки не для українських громадян, а для російської влади - Цензор.НЕТ 4521
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Еще предстоит узнать каким образом Казна Украины и золотовалютный резерв страны стали пустыми ночью 19 февраля 2014 года ,и почему все это оказалось в Москве,в банке "Россия" Яценюк: Поставки води в окупований Крим - це поставки не для українських громадян, а для російської влади - Цензор.НЕТ 3822
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Великий зодчий стен проклюнулся Яценюк: Поставки води в окупований Крим - це поставки не для українських громадян, а для російської влади - Цензор.НЕТ 2413а ведь должен давно зону топтать ..
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Я бы на месте Яценюка тогда в 2014 году послал бы вас всех нахер...
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так він вас і послав - туди ! Яценюк: Поставки води в окупований Крим - це поставки не для українських громадян, а для російської влади - Цензор.НЕТ 3372
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В тотальную бедность Украину вогнал совсем не МВФ

Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно

Знаете, что такое на самом деле требования МВФ, к примеру, увеличить цену на газ для украинцев?
Это когда в 2014-м Украина приходит к ним за кредитом. Они изучают наш бюджет и говорят: ребята, так у вас нет денег, чтобы погашать потом этот кредит.
А наша власть им: так мы уменьшим расходы бюджета (дотации "Нефтегазу") за счет введения рыночных тарифов на газ для населения. Вот так и запишем в меморандуме.
Американцы говорят: ОК, кредит даем, но дальше будем вас заставлять выполнять ваши же обещания, поскольку нам надо вернуть наши деньги с процентами.

Аналогично мы сами взяли обязательства привязывать тарифы к цене закупки. То решение (повышение стоимости газа на 20% с октября), которое Гройсман не вводит, поскольку якобы отстаивает интересы людей.

Вот так это работает. И украинцы должны понимать, что в тотальную бедность народ грабительскими тарифами вогнал не МВФ, а Порошенко, Яценюк и Гройсман.
Мало того, деньги МВФ банально разграблены, что знают в Фонде. Но их это не особо волнует. Не им же тарифы в 10 раз подняли...
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Ага.
А ісчо ето СОВСЄМ НЄ РОССІЯ, аннексіровала Крим і развязала войну на Донбассє, из-за чего Украіна потєряла
5 МІЛЛІОНОВ насєлєнія, 10% ТЄРРІТОРІЙ, і 20% ПРОМИШЛЄННОСТІ.
НЄ ?
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Чувак, стань на якорь. Шо тєбя то в одну сторону, то в другую.
То: «Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно», то «Твій менталітет..))»
Опрєдєлісь.
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В общем сейчас власть информационно "дала заднюю".. Но общественности нужно держать ухо востро. И быть готовым показать власти, что вода в Крым или автономия ОРДЛО, амнистия , местные суды, силовые структуры, администрации из коллабрантов, контроль за границей и т.д. это те красные , нет не линии, а траншей наполненные не водой ,а кровью 14 тысяч погибших и раза в три, четыре больше раненных защитников и граждан Украины.
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Вопрос к яйцеголовому капитану очевидность:

- кто рюкзака беременного во власть привёл?
- кто развалил парламентскую коалицию?
- кто после своей отставки парки в колёса своим политическим партнерам все время вставлял?
- кто одел белое пальто на выборах и позволил реинкарнацию рыгоаналовских гнид, которые на майдане людей пачками в асфальт ложили? А лысый их на баррикады гнал и обнадеживал?
Кто ?!
Ото пусть сидит теперь молча под юбкой своей терезы и не вякает лысый лузер...
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Надеюсь на следующем майдане, лысая гнида, первая же пуля из аваковской помпы 12 калибра с пулей для выливания замков будет лично твоей, а не очередного Нигояна (которого посмертно ходят судить портнов, зелёная тля и венедиктова)
Как ты там пел: « куля в голову, значит куля в голову»
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ти помиляєшся. Яценюк чи не в останню чергу винуватий в риговському реванші.
До речі, утримання коаліції БПП+НФ з боку НФ ьуло проблемою не через Яценюка, а через Аваковських... Яценюк коаліцію підтримував у всьому; а Аваков робив демарші. У Авакова там було чоловік 20 своїх штиків; і ті, хто з яценюкових пройшли в ВР - вони зараз в ЄС; аваковські - в довірах майбахів... Придивись...
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Сеня ещё сыграет.Полагаю на следующих выборах Яценюк: Поставки води в окупований Крим - це поставки не для українських громадян, а для російської влади - Цензор.НЕТ 1954
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Каждая последующая власть оставляет попередников нетронутыми. Почему? Да потому, что они им нужны. Присутствие попередников помогает шельмовать тех, кто критикует новую власть!
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мене не так Яценюк ввів в ступор (його вважаю, поряд з Турчиновим, Гройсманом, Порошенком. Луценком і т.д. найвизначнішими політиками постколоніальної України), як двоє юзерів, а саме: Андерсен a4cbf7de та Лариса fb3d953c
Дивуюсь... чи то вони міняються; чи то вони були такими, а я на них дарма наїзжав...
Ну, придивлюсь... Якщо я не правий - в мене корона не впаде (її попросту нема), а то буду вибачатись...
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Зеленський І його люди діють як посібники російських окупантів... А люди хай думають що з такими нам слід робити далі...
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"Речь не идет о поставке воды в Крым для украинских граждан. Речь идет о поставке воды для российской власти", - подчеркнул он Источник: https://censor.net.ua/n3180023

а нічо, що це одне й те ж останні шість років?
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