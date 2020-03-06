 Яценюк: Поставки води в окупований Крим - це поставки не для українських громадян, а для російської влади

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Путін і Російська Федерація анексували нашу суверенну територію. Ми поставимо воду, коли російські війська заберуться з Криму, Донецька і Луганська", - зазначив Яценюк.
"Мова не йде про постачання води до Криму для українських громадян. Мова йде про постачання води для російської влади", - підкреслив він.
Арсеній Яценюк підкреслив, що на тих, хто сподівається на мирне врегулювання з Російською Федерацією, чекає розчарування: "Це буде мир виключно на умовах Путіна. А його мир - це "русский мир". Це захоплення України і повернення України в російське лоно".
"Будь ласка, не грайте в ігри з Росією", - звернувся лідер "Народного фронту" до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля: Вони намагаються нас переграти".
"Вийдуть з Донецька і Луганська, вийдуть з Криму - і ми повернемо наші території. Піде і українська вода, і все буде українське. Тому що це і є Україна", - підкреслив Арсеній Яценюк.
И эта стена остановит танк?
Дауны от слова стена бьются об неё головой!
Торік на будівництво "Стіни" витратили 500 мільйонів гривень. За словами прес-секретаря Держприкордонслужби Олега Слободяна, наразі роботи на кордоні відновилися.
"Від 1 березня в Харківській та Луганській областях та деяких інших ділянках, де дозволяє стан ґрунту, відновилися інженерні роботи", - сказав ві Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3121416
Быть может "спас" Украину от дефолта? Вся его заслуга - сократить расходы и одолжить ЕЩЕ денег, котрые непонятно куда ушли.
ну надо ж им как-то оправдывать вислюка и Ко...
Напевне, не тому дефініція
Едь в свой США и не отсвечивай кролег ты хренов.
...вылез "страитель". Как "стена"? Куча бабок вбухано в воздух.
Едь в свой США и не отсвечивай кролег ты хренов.
Торік на будівництво "Стіни" витратили 500 мільйонів гривень. За словами прес-секретаря Держприкордонслужби Олега Слободяна, наразі роботи на кордоні відновилися.
"Від 1 березня в Харківській та Луганській областях та деяких інших ділянках, де дозволяє стан ґрунту, відновилися інженерні роботи", - сказав ві Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3121416
Коли, наприклад, ось такий пише, якусь дику маячню, а ти просиш пруф, то у 99% це буде посилання на кіно, youtube....
2. Да. Після підриву опор: РФ пригрозили, что в ответ на отключение Крыма могут прекратиться поставки российского угля Украине.
А потім ви в гімні і піні качалися, бо: Роттердам +.
А про энергию верно. Она ничем не отличается от воды. Или не так?
Украина на свое усмотрение может отменить вообще всен что захочет в Крым.
Окупировали? Вопросы к окупанту
Ну то налєй сєбє із розєткі стаканчік.
Если кулявсраку вылазит сейчас и цитирую "Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей", то ПОЧЕМУ энергию во время его каденции поставляли? Чем один товар хуже или лучше другого?
Только дебил может угрожать НЕ поставлять товар в обмен на деньги. В чем выгода ********, кроме понтов? Трахнуть еще раз себя как с газом? Первый раз они себя трахнули с силой сибири, затем нежная европа (не привыкшая к реверансам с газом) замучилась придурошной ********* (результат разные поставщики по закону)
И вот ******** снова топает ножкой и уже уголь не хочет продавать. И? Купим у других. В чем трудность?
Ну и уже в 2019 с нефтью ******** окончательно обосралась
Так ненадо сене гаффкать
Проблем вистачало і без цього.
Я їх зараз просто спамлю.
Кстати, когда яценюк пришёл премьером в 2014 в кабмин в казне было пусто - денеги испарились. Ты вроде в курсе яценюка, не подскажешь - а было ли уголовное дело против тех кто казну разрабил? Потом про роттердам поговорим.
- Так как Днепр берёт своё начало из территории России, Украина незаконно пользуется днепровской водой. Следует немедленно перегородить Днепр дамбой и сбрасывать днепровскую воду в Десну...
Черниговцы немедленно отреагировали - на берегу Десны, (р-н с. Кладьковка), под горилку с наваристой ухой, организовали учредительный совет по созданию Черниговско-Сумской Народной Республики. Постановили:
1. Создать независимую Черниговско-Сумскую народную республику со столицей в г. Чернигов
2.Учредить государственный флаг - прямоугольное полотнище бело-розово-бело-жёлтого цвета (по цветам солёной "почерёвины со шкуркой").
3. Учредить малый государственный герб - скрещённые золотые ложку и вилку на голубом фоне. В верхней доли, над местом скрещения - гранёная чарка.
4. Учредить государственный гимн: "Буряки рядочками, Самогонка бочками..."
5. Перегородить Десну дамбой со шлюзом на границе Черниговской и Киевской областей.
6. Установить на шлюзе счётчик и продавать всей Украине и Беларуси воду кружками, по мировым ценам.
7.Выплачивать госп. Жириновскому комиссионные за поданную идею ("взять в долю").
8. Направить вышеизложенное постановление с соответствующим предложением "идейному вдохновителю".
Голосовали "за" - "единогласно".
Направили. Ответа нет до сих пор. Видимо, обдумывает предложение и приценивается, чтобы "не продешевить"...
https://youtu.be/k474K80IVFc
https://youtu.be/ylHX7eD3BTY
https://youtu.be/oKX5p4Gachk
Він би їм очі промив...
Именно ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА в Крыму в купе с санкциями и дипломатическим давлением инструмент ДЕОККУПАЦИИ!
Дать воду оккупанту-отдать Крым
попить просят !
1991-го закінчив з відзнакою спеціалізовану англомовну середню школу .6].
1996 - юридичний факультет Чернівецького національного університету .
2001 - здобув другу вищу освіту зі спеціальності «облік та аудит» в Чернівецькому торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету.
2004 - року здобув науковий ступінь кандидата економічних наук в Українській академії банківської справи в Сумах, захистивши дисертацію на тему «Організація системи банківського нагляду і регулювання в Україні».
Вільно володіє: українською, англійською, російською, мовами. Офіцер запасу. Артилерист.
Політична карьєра:
- Міністр економіки Автономної республіки Крим,
- Перший заступник Голови Національного банку України, в.о. Голови Нацбанку,
- Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації,
- Міністр економіки України,
- Заступник Глави Секретаріату президента України.
- Міністр закордонних справ України.
- Голова Верховної Ради України.
- Прем'єр-міністр України.
- Голова політради «Народний фронт».
Отакіто ФАБЕРЖЕ У АРСЕНІЯ.
Аот тепер ти розкажи шо то подібне є у зільоніньких?
Задайтє вопрос своім.
))
[Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову - YouTube]: Посмотри! https://www.youtube.com/watch?v=IOjnBoj5OBI&app=desktop
[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk
Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно
Знаете, что такое на самом деле требования МВФ, к примеру, увеличить цену на газ для украинцев?
Это когда в 2014-м Украина приходит к ним за кредитом. Они изучают наш бюджет и говорят: ребята, так у вас нет денег, чтобы погашать потом этот кредит.
А наша власть им: так мы уменьшим расходы бюджета (дотации "Нефтегазу") за счет введения рыночных тарифов на газ для населения. Вот так и запишем в меморандуме.
Американцы говорят: ОК, кредит даем, но дальше будем вас заставлять выполнять ваши же обещания, поскольку нам надо вернуть наши деньги с процентами.
Аналогично мы сами взяли обязательства привязывать тарифы к цене закупки. То решение (повышение стоимости газа на 20% с октября), которое Гройсман не вводит, поскольку якобы отстаивает интересы людей.
Вот так это работает. И украинцы должны понимать, что в тотальную бедность народ грабительскими тарифами вогнал не МВФ, а Порошенко, Яценюк и Гройсман.
Мало того, деньги МВФ банально разграблены, что знают в Фонде. Но их это не особо волнует. Не им же тарифы в 10 раз подняли...
А ісчо ето СОВСЄМ НЄ РОССІЯ, аннексіровала Крим і развязала войну на Донбассє, из-за чего Украіна потєряла
5 МІЛЛІОНОВ насєлєнія, 10% ТЄРРІТОРІЙ, і 20% ПРОМИШЛЄННОСТІ.
НЄ ?
То: «Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно», то «Твій менталітет..))»
Опрєдєлісь.
- кто рюкзака беременного во власть привёл?
- кто развалил парламентскую коалицию?
- кто после своей отставки парки в колёса своим политическим партнерам все время вставлял?
- кто одел белое пальто на выборах и позволил реинкарнацию рыгоаналовских гнид, которые на майдане людей пачками в асфальт ложили? А лысый их на баррикады гнал и обнадеживал?
Кто ?!
Ото пусть сидит теперь молча под юбкой своей терезы и не вякает лысый лузер...
Как ты там пел: « куля в голову, значит куля в голову»
До речі, утримання коаліції БПП+НФ з боку НФ ьуло проблемою не через Яценюка, а через Аваковських... Яценюк коаліцію підтримував у всьому; а Аваков робив демарші. У Авакова там було чоловік 20 своїх штиків; і ті, хто з яценюкових пройшли в ВР - вони зараз в ЄС; аваковські - в довірах майбахів... Придивись...
Дивуюсь... чи то вони міняються; чи то вони були такими, а я на них дарма наїзжав...
Ну, придивлюсь... Якщо я не правий - в мене корона не впаде (її попросту нема), а то буду вибачатись...
а нічо, що це одне й те ж останні шість років?