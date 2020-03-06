 Обл- і райадміністрації буде автоматично скорочено наприкінці року, - Шмигаль

Про це Шмигаль розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми в кінці року автоматично скоротимо і обласні державні адміністрації, і районні державні адміністрації", — сказав він.

На думку Шмигаля, це дасть змогу скоротити кількість бюрократичного апарату.

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Але при цьому прем'єр сказав, що "люди не втратять роботу. Вони перейдуть працювати в новостворені органи управління місцевими громадами".

Шмигаль пояснив, що в ході адміністративно-територіальної реформи зменшиться відстань між простим українцем і владою.

"Влада буде вся в громадах. Громади будуть невеликими. Ми знаємо, куди треба буде звертатись, якщо будуть претензії. Це не будуть декілька рівнів якісь незрозумілі, як зараз, коли неясно, куди йти — чи в район, чи в область, чи в раду, чи в адміністрацію, чи в Київ, чи в сільраду. Один голова громади, у нього гроші. Його обирає громада, громада з нього спитає", — пояснил Шмыгаль.