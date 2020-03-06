EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  4268  28
Все про:децентралізація (309) Денис Шмигаль (45)

 Обл- і райадміністрації буде автоматично скорочено наприкінці року, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про наступний етап децентралізації, запланований на кінець 2020 року.

Про це Шмигаль розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми в кінці року автоматично скоротимо і обласні державні адміністрації, і районні державні адміністрації", — сказав він.

На думку Шмигаля, це дасть змогу скоротити кількість бюрократичного апарату.

Читайте також: Ми завершуємо обговорення змін до Конституції в частині децентралізації, - "слуга народу" Корнієнко

Але при цьому прем'єр сказав, що  "люди не втратять роботу. Вони перейдуть працювати в новостворені органи управління місцевими громадами".

Шмигаль пояснив, що в ході адміністративно-територіальної реформи зменшиться відстань між простим українцем і владою.

"Влада буде вся в громадах. Громади будуть невеликими. Ми знаємо, куди треба буде звертатись, якщо будуть претензії. Це не будуть декілька рівнів якісь незрозумілі, як зараз, коли неясно, куди йти — чи в район, чи в область, чи в раду, чи в адміністрацію, чи в Київ, чи в сільраду. Один голова громади, у нього гроші. Його обирає громада, громада з нього спитає", — пояснил Шмыгаль.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180022
 
   
 Топ коментарі
 
У власти придурки - сокращают одно, но потом создают тоже самое. У власти придурки.
 показати весь коментар
 
децентралізація по зеленому
 показати весь коментар
 
Не вмер Данило, так болячка задавила.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У власти придурки - сокращают одно, но потом создают тоже самое. У власти придурки.
 показати весь коментар
 
 
Влада хитро дає всі повноваження та гроші місцевій мафії, а потім бере владу на місцях в свої руки! Так, обласні та районін держадміністрації потрібно скоротити, але замість них потрібно не створювати інші корумповані структури управління а створити приватних управлінців - ФОПів які будуть виконувати функції надання державних послуг в районах та обласних центрах! ФОП має замінити собою всю РДА та ОДА! Саме ФОП має отримувати бюджет на надання державних послуг в регіоні, саме ФОП має набирати людей для надання цих послуг і саме ФОП має брати з людей гроші за додаткові послуги! Так ми подолаємо корупцію - знищивши держчиновників і не віддавши владу в руки місцевої мафії! Але це буде робити вже інша влада справжніх реформаторів!
 показати весь коментар
 
 
Не знаю как где, но у нас в Виннице горсовет никогда не "дружил" с облсоветом. Так что пойдут они лесом эти сокращённые .
 показати весь коментар
 
 
Та будут создавать Префекты на местах, которых назначать будет лично през, так что, ничего не поменяется, это туфта для отвода масс от насущих вопросов и боков, в том числе с водой в Крым и т.д.
 показати весь коментар
 
согласен, хотя наверное уже не в том количестве . Я имею ввиду количество персонала.
 показати весь коментар
 
Врятли, просто переведут и займутся шантажем местной власти как и сейчас, ничего особенного не происходит, пыль в глаза.
 показати весь коментар
 
та нах надо при ринковій економіці совкове керівництво
 показати весь коментар
 
 
Совково-кумове керівництво здатне пережити навіть епоху ринкової економіки.
 показати весь коментар
 
це точно. скільки грошей на них даром іде а толку лиш на грамоту з печаткою адміністрації. і вся робота
 показати весь коментар
 
 
По пам'яті: Сьогодні сніданок в дитсадку відміняється. Сьогодні ми летимо на Марс і тому нам треба добряче заправитись! (с)
 показати весь коментар
 
Мне почему-то кажется,что этот чел,после назначения на пост,ещё не ложился спать.Трудится на моё благо не покладая рук.Меня это начинает пугать!
 показати весь коментар
 
 
Та не надо ему больше высказываться . Что бы он теперь не сказал , всё будет восприниматься негативно .
 показати весь коментар
 
Ничего, ***** тоже не сразу диктатором стал.
 показати весь коментар
 
Это начало пути в правильном направлении. Далее необходимо развернуть полномасштабное сокращение вех аппаратов: министерств, ВР, прокуратуры, судов и т.п. и стимулировать сокращение аппаратов частных компаний.
 показати весь коментар
 
Як розуміти цього Шмигаля:"По мнению Шмыгаля, это позволит сократить количество бюрократического аппарата.

Но при этом премьер сказал, что "люди не потеряют работу. Они перейдут работать во вновь созданные органы управления местными общинами"? Йому не дають спокою лаври і рекорди Гончарука, чи просто у людини погано з логікою, або навіть з арифметикою? Якщо бюрократи скоротяться, то тоді мали б з'явитися безробітні. Але ж ні - всі перейдуть працювати у нові структури! Чому я так не вмію, як цей Шмигаль?
 показати весь коментар
 
 
Де сказано "всі" ? Окрім того завжди потрібні робочі руки на шляхобудівництві.
 показати весь коментар
 
 
реорганизация одного в другое на практике в нашей стране еще никогда не приводила к сокращению аппарата чиновников , свита каждого вновь рожденного феодала только росла ,и это проверено на практике , нынешний случай исключением не будет
 показати весь коментар
 
 
І ще не забути воду з каналу пустити у кожну громаду ))) І коньячну струю... Ідіоти
 показати весь коментар
 
Для этого нужен целый год??? А почему не 5 или 10? А почему с понедельника не начать сокращать?
 показати весь коментар
 
У нас,эта,война.Кто теперь будет призыв обеспечивать,исполнять и координировать требования военного положения,целый вид войск появился тер.обороны,от общин что ли роты создаваться будут?
 показати весь коментар
 
Сократим бюрокр. аппарат но люди не потеряют работу устроим их во вновь созданные органы Гениально!!
 показати весь коментар
 
Дебилы ничему не учатся. Вы, падлы уже сократили министерства, и что??? Прошло пол-года "Это решение было не правильным". Не умеете не трогайте, не ломайте то что работает, но нет. Этим ублюдкам все мало. Какое отношение к громадам имеют Областные и районные госадминистрации, каковы их функции? на жти вопросы "свидетели Зерро" не имеют.
 показати весь коментар
 
 
Давно пора. там, в тих недрах, по всій Україні десятки тисяч махрових корупціонерів-дармоїдів (цілі родини, клани!)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору