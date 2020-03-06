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 Політика України
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Все про:МЗС (2081) Нідерланди (502) Боїнг-777 Malasia Airli... (443)

 Це перший крок до притягнення до відповідальності всіх причетних, - МЗС про початок суду в Нідерландах щодо Боїнгу

Міністерство закордонних справ України висловило сподівання на те, що судові засідання окружного суду Гааги (Нідерланди) щодо перших чотирьох підозрюваних у справі про катастрофу літака рейсу МН17 в 2014 році - це перший крок до встановлення справедливості та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до загибелі 298 невинних осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС, опублікованому на сайті відомства.

"9 березня 2020 року розпочнуться судові засідання окружного суду м.Гаага щодо перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака рейсу МН17 у 2014 році. Віримо, що це перший крок до встановлення справедливості та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до загибелі 298 невинних осіб, 193 з яких — громадяни Нідерландів", - говориться в коментарі.

У МЗС пояснили, що на засіданнях нідерландські прокурори представлятимуть позицію обвинувачення у цій справі, яка базується на матеріалах спільної слідчої групи у складі представників правоохоронних органів Королівства Нідерланди, Австралії, Бельгії, Малайзії та України. Крім того, у судових засіданнях як спостерігачі братимуть участь представники Офісу Генеральної прокуратури, СБУ та МЗС України.

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"Нідерландська судова система є ефективною, незалежною, та має підтверджену практикою бездоганну репутацію. Саме тому Україна, відповідно до рішення держав, правоохоронні органи яких беруть участь у розслідуванні збиття МН17, погодилася передати відповідні кримінальні провадження Нідерландам як країні, яка найбільш постраждала внаслідок збиття літака", - підкреслили у відомстві.

У МЗС зазначили, що продовжують роботу з притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму в Міжнародному Суді ООН.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, суд, пов'язаний з катастрофою літака Boeing 777 рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180021
 
 
 Топ коментарі
 
и наконец то янелох узнает что Боинг сбила кацапская ракета, а не украинский истребитель
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вот скажи кому нужно твоё можлыво ? а если не можлыво тогда что, пойдёшь просить прощения ?
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це тобі час думати, як спокутувати свою провину, бо саме ти обрав зрадників та реваншистів у владу.
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Можливо незабаром побачимо як наша влада валитиме вину на Порошенка.
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вот скажи кому нужно твоё можлыво ? а если не можлыво тогда что, пойдёшь просить прощения ?
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це тобі час думати, як спокутувати свою провину, бо саме ти обрав зрадників та реваншистів у владу.
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мракобесие тебя победило. А что я думаю по поводу данной статьи я написал ниже.
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а тебе перемогли клоуни і рубське міір.
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и в чём это выражается , а ля ля тополя ?
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Успокойтесь оба - ведь зэшмаркля лично заявил расплывчатой формулировкой, чтобы не обидеть своего партнёра и миротворца муденя- что дескать, наконец, мы (кто этот загадочный «мы»?! Когда мы в , как минимум, Украине давно уже знаем правду) узнаём правду кто ( прикинь, зэлоху неясно до сих пор -ермак не рассказал) сбил этот боинг

А что ещё людям адекватномыслящим думать, глядя на этот гнойный зелёный высер в унисон с кацапской пропагандой
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мировой лидер "бубочка" тоже надеется узнать правду
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Бог вам в помощь . Что бы этим выродкам вместе с ****** икалось за забором до скончания века.
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Мокшанских упырей - к суду и к ответу за их бесчеловечные злодеяния.
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и наконец то янелох узнает что Боинг сбила кацапская ракета, а не украинский истребитель
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Не узнает.
До жирафа вверх долго доходит, до него - вниз..
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С таким же успехом можно корейского Ким Чена судить
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Это ватанам до лампочки , ни кто ни кого не выдаст ,а начнут разваливаться все равно ножки буша пришлете им ,что бы с голоду дебилы ядерные гранаты по всему миру не продали , или войну у себя по улусам не устроили за титул самодур всеяросея
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Фуйла на нари, кацапів до відповідальності.
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