 Це перший крок до притягнення до відповідальності всіх причетних, - МЗС про початок суду в Нідерландах щодо Боїнгу

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС, опублікованому на сайті відомства.

"9 березня 2020 року розпочнуться судові засідання окружного суду м.Гаага щодо перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака рейсу МН17 у 2014 році. Віримо, що це перший крок до встановлення справедливості та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до загибелі 298 невинних осіб, 193 з яких — громадяни Нідерландів", - говориться в коментарі.

У МЗС пояснили, що на засіданнях нідерландські прокурори представлятимуть позицію обвинувачення у цій справі, яка базується на матеріалах спільної слідчої групи у складі представників правоохоронних органів Королівства Нідерланди, Австралії, Бельгії, Малайзії та України. Крім того, у судових засіданнях як спостерігачі братимуть участь представники Офісу Генеральної прокуратури, СБУ та МЗС України.

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"Нідерландська судова система є ефективною, незалежною, та має підтверджену практикою бездоганну репутацію. Саме тому Україна, відповідно до рішення держав, правоохоронні органи яких беруть участь у розслідуванні збиття МН17, погодилася передати відповідні кримінальні провадження Нідерландам як країні, яка найбільш постраждала внаслідок збиття літака", - підкреслили у відомстві.

У МЗС зазначили, що продовжують роботу з притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму в Міжнародному Суді ООН.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, суд, пов'язаний з катастрофою літака Boeing 777 рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.