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 Політика України
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 Україна не розглядає можливості відновлення постачання води в окупований Крим, - глава МЗС Кулеба

Україна не розглядає можливості відновлення постачання води з Дніпра в окупований Крим.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі телеканалу "Інтер", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна не розглядає можливості відновлення постачання дніпровської води в окупований Крим. Крапка. Я хочу, щоб всі спекуляції, підозри, домисли, хто кого тестує, на цьому закінчилися", - сказав він.

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Також Кулеба підкреслив, що влада працює над тим, щоб саміт лідерів "нормандської четвірки" відбувся наприкінці квітня і назвав звільнення українських полонених "завданням номер один".

"Ми зараз говоримо з росіянами про звільнення полонених, про додаткові точки розведення і про проведення нормандського саміту наприкінці квітня для того, щоб зробити черговий системний крок у сторону деокупації і відновлення територіальної цілісності України", - заявив міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180020
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно. Ви - це не Україна.
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Это они так зондируют почву.
Нация слабо отреагирует - будут продавливать.
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И не устают же ... столько раз в прыжке переобуться Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды в оккупированный Крым, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 5092
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И не устают же ... столько раз в прыжке переобуться
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так профи квартал 95 клоуны прыгуны переобуваться и перекашиваются налету под куполом ВР
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Тільки кримінальне провадження проти Шмигаля за зрадницькі заяви може показати реальну направленість влади Зеленьского! Якщо Зеленський просив Шмигаля зробити таку заяву, вони мають йти з посади разом!
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Ви за всі роки багато бачили кримінальних проваджень проти державних посадовців
ОТОЖ і я не бачив це система
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они просто снова пытались протянуть тему, но обосрались от реакции людей...
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Сама спроба зрадити Україну має бути жорстоко покарана. Тим більше є свідчення що були системні дії влади в напрямку вивчення питання відновлення водопостачання Криму. Це не випадковий припадок Шмигаля, це свідомі і сплановані дії влади направлені проти України!
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Видимо кто то из очень сильных мира позвонил Зеленскому и спросил (да тот же Эрдоган) типа клован ты шо геть берега попутал...
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Это они так зондируют почву.
Нация слабо отреагирует - будут продавливать.
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ГОНЧАРЕНКО - в Раде появился запах руцкой весны, а за этим запахом идёт ЗАПАХ КРОВИ
https://youtu.be/k474K80IVFc
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задрали вашей водой уже, зеленые отморозки
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О! Ще один к Крыму задом. Полдня назад совсем другое говорил.
Вертятся как та избушка на курьих ножках - ток лесу задом, то передом.

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и этот туда же
ОПРЕДЕЛИТЕСЬ уже зебилы
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Ага, у вас точка всегда превращается в многоточие. Типа "никогда не говори никогда"
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Падло лицемерное.
"Вопрос подачи или подача воды в Крым, в оккупированный Крым - это инструмент деоккупации", - отметил Кулеба. Источник: https://censor.net.ua/n3179805
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"Украина не рассматривает возможность возобновления поставки днепровской воды в оккупированный Крым." Зебильё лохам будет впаривать, что вода не днепровская.
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Зроблять 2 метри нового каналу, андбадлінг й у перйод...
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Какая тогда чукча новый премьер-министр?
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"Зеленые человечки" в Крыму были еще в 2011 году при Витьке дважды не сидевшем.Так что захват Крыма планировался задолго до Майдана.Скажите что Витёк и тогдашнее СБУ не знали этого?
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Насчет воды в Крым..
Перефразируя Василия Алибабаевича:

- Ну вы будете ссать, или вы не будете ссать !!!??
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Як влада зараз всцалася- всьому КриКришу "водички" вистачить! 🤣
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Поставлять питьевую воду в Крым надо! Но только в украинские школы (все закрыты оккупантами), в церкви ПЦУ (нет ни одной), Меджлису крымско-татарсккого народа (запрещен карателями), в молитвенные дома Свидетелей Иеговы (церковь признана на Московии террористической организацией).....
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Да что же они как маленькие девочки-ц*лочки: то "Дам", то "Не дам"
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на КПП фонтаны поделайте ,с надписью в сторону ватанов , ... а Без воды и ни туды и ни сюды Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды в оккупированный Крым, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 8597
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Ах ви ж шмари брехливі Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды в оккупированный Крым, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 5159 Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды в оккупированный Крым, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 5159
Тобто те що зранку казав шмарчок з кулебякою це мої галюцинації "вирваниє слАвА с кАнтекстА"
Затиркі брехливі, харчок вам ціна.
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Устроили свистешь на голубой воде,а теперь как блондинка не умело заднюю задают!
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у Кулєби і Шмигаля діссоціатівне размноженіє лічностєй - рєдкая болєзнь, но нам "повєзло"
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Медалькой за возврат Крыма награждено 750 000 РАБссиянцев.награждены были писатели,поэты,режиссеры,актеры РАБссии не говоря о пропагандонах Сикелевых Соловьевых норкиных и прочей шушерой,а Оттиск на медальке стоит предательский 20 февраля 2014 года. Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды в оккупированный Крым, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 3148
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не рассматривают...но почву прощупывают...реакцию проверяют ))))
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Совершенно верно.И в разных направлениях,******.
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Посібники окупантів мають бути знищені зразу. Інакше загине багато українців... Завдання Зеленського знищити Україну, точніше всіх хто має проуркаїнську позицію. Всіх з проросійськими поглядами, шмаркля мтавить на ключові посади в уряді. Хуіло це хазяїн шмарклі і його слуг уродів.
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Как они вдруг все на каждом шагу начали отнекиваться от подачи воды в Крым! что не понравилась реакция народа?
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Этим летом в Крыму ожидается полная жопа с водой
Это то чего ждали шесть лет
У ваты паника
У оккупантов истерика
И тут бл&дь х&як
Тамженашилюди
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А я абсолютно впевнений, що там справді є їхні люди.
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і хоч найюлижчими роками ніякої води в Крим подавати не будуть, але треба голосно поверещати на всяк випадок
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До ублюдков дошло, что воду в Крым они смогут дать только с Ростова
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Какие же придурки, они не могут без брехни, утром одно, вечером другой.
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Новый премьер будет возить воду в бочках и цистернах,транспортные артерии не будут запущены.Я так и поверил Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды в оккупированный Крым, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 8966
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И новый премьр с ходу показал всей Украине, шо он не меньший дыбил чем гончарук, а то и больше. Зе, чем ты их там поишь?
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очевидно москалі хочуть виміняти воду за полонених а ці Іуди нагло брешуть
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заткнуця вони ненадовго - зараз почнеця торг - за якогось татаріна (із казані) затребують воду, а хто стане возмущатись - згамняют - ви бєссєрдєчнийє ізвєргі!!! Жизнь чєлавєчєска дароже какой-то вади, которая і так в морє убєжит... І дадут
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офигеть, да он быстрее хамелеона меняет цвет.
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Запасов пресной воды на шарике Земном всего 1%, Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды в оккупированный Крым, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 5195
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да, но на сегодня используеться менее сто тысячной, да ещё, она востонавливаеться
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У меня сестра в прошлом году скаталась в Крым из Сибири.На машине,как на дачу.По мосту,как положено.Недостатка воды,ну в бытовых целях,не обнаружила.Да и я был в 2017,тоже не нашел.Один раз за 14 дней воды не было 2 часа.Я был в Заозерном,а сестра все проехала от Керчи до Евпатории.На быт хватает,не знаю как на выращивание риса.
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Сообщите ваши с сестрой данные. Вы очень нужны "Миротворцу".
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Она спокойно в Германию слетала через пару месяцев.А я в Индию.
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А чого ти там не повісився? Місце москаля тільки на гіляці!
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Зачем вешатся куда-то ехать?Дома удобней!
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Для романтики. Уявляєш заголовки в газетах : "Черговий тупий москаль повісився!"
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То они рассматривают, то уже не рассматривают. У них вообще есть чем рассматривать? Вроде не дебил, а впечатление такое что да.
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Китайцы достроили водогон Байкал-Шанхай,теперь из Шанхая надо в Крым построить Україна не розглядає можливості відновлення постачання води в окупований Крим, - глава МЗС Кулеба - Цензор.НЕТ 2403
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До полной и безоговорочной деоккупации Крыма, подача туда воды это государственная измена . Точка. ( даже свободный тур. поток туда во время войны выглядит преступным, как впрочем и в ОРЛО, за исключением конечно тех кто хотел бы покинуть это "царство солнцеликого фараона из питерских подворотен" )
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сами со шмыгалем затеяли эту тему вещать, а теперь целку строят. что за фигня
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