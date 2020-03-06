 Україна не розглядає можливості відновлення постачання води в окупований Крим, - глава МЗС Кулеба

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі телеканалу "Інтер", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Україна не розглядає можливості відновлення постачання дніпровської води в окупований Крим. Крапка. Я хочу, щоб всі спекуляції, підозри, домисли, хто кого тестує, на цьому закінчилися", - сказав він.
Також Кулеба підкреслив, що влада працює над тим, щоб саміт лідерів "нормандської четвірки" відбувся наприкінці квітня і назвав звільнення українських полонених "завданням номер один".
"Ми зараз говоримо з росіянами про звільнення полонених, про додаткові точки розведення і про проведення нормандського саміту наприкінці квітня для того, щоб зробити черговий системний крок у сторону деокупації і відновлення територіальної цілісності України", - заявив міністр.
ОТОЖ і я не бачив це система
Нация слабо отреагирует - будут продавливать.
https://youtu.be/k474K80IVFc
Вертятся как та избушка на курьих ножках - ток лесу задом, то передом.
ОПРЕДЕЛИТЕСЬ уже зебилы
"Вопрос подачи или подача воды в Крым, в оккупированный Крым - это инструмент деоккупации", - отметил Кулеба. Источник: https://censor.net.ua/n3179805
Перефразируя Василия Алибабаевича:
- Ну вы будете ссать, или вы не будете ссать !!!??
"Що стало причиною для висловлювання секретаря РНБО щодо коронавірусу?", - у китайському посольстві обурені заявою Данілова
Тобто те що зранку казав шмарчок з кулебякою це мої галюцинації "вирваниє слАвА с кАнтекстА"
Затиркі брехливі, харчок вам ціна.
Это то чего ждали шесть лет
У ваты паника
У оккупантов истерика
И тут бл&дь х&як
Тамженашилюди