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 Політика України
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Все про:Зеленський (4724) США (6328) Трамп (2570) Помпео (234)

 Зеленський розчарований відсутністю запрошення від Трампа відвідати США з офіційним візитом

Президент України Володимир Зеленський розчарований відсутністю запрошення прибути з офіційним візитом у США.

Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мені казали, що він (президент Трамп - ред.) готується. Мені важко це чути. Я людина, яка працює з конкретними термінами. Наші дипломати обговорюють це з американськими дипломатами. Я хотів би, щоб у нас була плідна зустріч", - сказав Зеленський.

Президент України пояснив, що незважаючи на виборчу кампанію в США, він як і раніше готовий відвідати Білий дім, щоб зустрітися з Трампом. Але впродовж майже 10 місяців після його першої телефонної розмови з президентом США, конкретного запрошення з Вашингтона все ще не надійшло.

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Також Зеленський визнав, що йому неприємно чути повідомлення про те, що Майк Помпео сумнівався в тому, чи турбуються американці про Україну, але наполягає, що Державний секретар США надав особисті запевнення про підтримку України під час візиту до Києва на початку цього року.

"США підтримують нас", - сказав Зеленський. "Я хочу, щоб вони ще сильніше підтримували нас", - додав президент України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180019
 
   
 Топ коментарі
 
Ему первой встречи с Моникой хватило. До сих пор кашляет.
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Трам еще от угрозы импичмента не отошел...ему не до новых скандалов )))))
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Вова,ты уже добивался личной встречи с одним из президентов в париже...Даже "родил" для этой встречи "формулу Штайнмайера".С чего ты решил,что тебя пригласят в США?У тебя есть длостижения в борьбе с коррупцией или бедностью?А глупый пиар на "эвакуации пострадалых из Китая".закончившийся красивой антиукраинской картинкой для врагов Украины думаешь прошёл бесследно для имиджа Украины и твоего личного?
Вова,тебя заждались на корпоративах!!!!
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Діда через тебе в конгресі ледь не згвалтували а тобі Вова все одно в гості хочеться. Та й слава "всадника апокалипсиса" примушуе триматись подалі від тебе.
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кошки - друзья людей веками. Не следует их компроментировать такими ассоциациями
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Дуже паливний вован. Ну і мічений, як чорна вдовиця.
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Трампу зараз не до Зеленського..
та й немає особливо що обговорювати нового..
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Может потому что он не считает вас президентом, пан Зеленский ?
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Якби дурні літали, він був би командиром ескадрильї.
Зеленський розчарований відсутністю запрошення від Трампа відвідати США з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 2674 З кінофільму "Стріляйте в піаніста" (режисер - Франсуа ТРЮФФО) Зеленський розчарований відсутністю запрошення від Трампа відвідати США з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 5746
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Похоже в Кремле заготовили новый сценарий скандала для Трампа с Зеленским а он его всё не преглашает.
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Зеленський розчарований відсутністю запрошення від Трампа відвідати США з офіційним візитом - Цензор.НЕТ 1062

Tala

@Tala094shte | 625 followers

Зі спогадів однокласників Зеленського:
... Его чинариком дразнили.
Мелким был, вонючим и злопамятным...
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Вся надежда только на избрание Байдена (Обам) .
Трамп не простит попытки импичмента! Если он останется президентом скорее всего с Зеленским он встречаться не будет вообще.
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Трамп дивився фільм «Омен». Навіщо йому цей сіквел «Омен Оманський».
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Ти бачиш , навіть Трамп гидує послугами цієї курви без табу Моніки Зелінскі . Доведеться їй хіба що тепер в ***** за рупь смоктати 😕
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Обижается, что Трамп его не приглашает.. Да тебя, курву, даже в Гондурас уже не зовут...
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Как комик уже не актуален, а как президент не был и наверное уже не будет актуален. Хоть бы советников себе грамотных подобрал, но где же их искать если все из приближённых примерно на одном уровне. Станьте на табурет господин президент и посмотрите вокруг, и прислушайтесь , услышьте людей и выбирайте умных и честных, их много, намного больше, чем наглых безхребетных дебилов.
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Про яке запрошення той зелений недоумок базікає???? Після того як він по залу Верховної Ради за Гончаренком бігав , його не те що запрошувати, вибачте , срати з ним на одному гектарі ніхто із світових президентів не сяде. Бігати по залу, за якимось депутатом,. такого приниження не дозволяв собі навіть Янукович. Цю ганьбу побачили посли всіх Держав і показали своїм президентам. А ті зробили свої висновки.
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Бубочка обиделся, бубочка грустит. Праздника не будет, праздник в жопу слит.
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ты зе скиздиную добавку к пенсиям сначала верни а потом будешь мечтать про запрошення
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моника сглотнула, но свадьбы не будет, все зря...
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Это не разочарование, это провал внешней политики в отношениях с США.
Зе типа обиделся, детский сад.
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Щось мені підказує, що після Оману і бронежилета у Ватикані з ним не буде зустрічатись жоден з керівників поважних країн.
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хиба що на корпоратив запросять, Трампа порозважати
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Трамп кака, бо не хоче бачити видатного лідера ********** нашого ВОШдя.
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Не переживай, зенелох, фуйло тебе в Ростов запросить, з паспортом і пропискою.
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