 Наступного тижня проведемо реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції, - Шмигаль

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом - президент казав, протягом двох тижнів - мабуть, це наступного тижня - ми зробимо реформу Державної архітектурної інспекції", - пообещал он.

"Є ще ряд органів, які є символом на сьогодні корупції, які на сьогодні підлягають або ліквідації, або кардинальному такому реформуванню. Цим ми займаємся, і люди побачать це найближчим часом", - додав Шмигаль.

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