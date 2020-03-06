 Наступного тижня проведемо реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції, - Шмигаль

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Найближчим часом - президент казав, протягом двох тижнів - мабуть, це наступного тижня - ми зробимо реформу Державної архітектурної інспекції", - пообещал он.
"Є ще ряд органів, які є символом на сьогодні корупції, які на сьогодні підлягають або ліквідації, або кардинальному такому реформуванню. Цим ми займаємся, і люди побачать це найближчим часом", - додав Шмигаль.
Щелк пальцами - реформа, щелк еще раз - сто реформ.
Пздц !
в архитектуру оно намылилось
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набор фраз...