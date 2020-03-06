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 Політика України
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Все про:Крим (8867) вода (343) Денис Шмигаль (45)

 "Поставки води буде відновлено після звільнення Криму", - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Крим отримає воду з України після деокупації.

Про це глава уряду заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Крим - це Україна. Поставки води будуть відновлені після звільнення Криму і повернення його в Україну", — сказав Шмигаль.

Дивіться також: Хто і для кого хоче постачати воду в окупований Крим. ВIДЕО

Раніше 6 березня під час години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна зобов'язана постачати воду в окупований Крим. "Ми будемо поставляти в разі потреби або гуманітарної загрози українцям воду для господарських потреб, для пиття - хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями. Ми повинні це забезпечити. Це наш обов'язок перед нашими українцями. Це важливо", - заявив прем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180017
 
   
 Топ коментарі
 
Смотри Шмыгаль. Витя тоже хотел с Лаптестаном дружить....
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Шмигаль має подавати у відставку! Заява про подачу води в Крим це державна зрада!
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кримський кейс штовхають в маси: в криму живуть українці і ми самі від них відвертаємося; вода - це гуманітарне питання, а не політика; політика Пороха не наблизила крисчан до нас, а навпаки віддалила; і взагалі якщо ми купуємо газ, то можна і подавати воду. єрмак страраєцца, батя.
Так що ніякого відкату не буде і контекст правильний, так, шмигля? чи як там тебе, зрадники ви тварючі
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Даже мнение своего нет то одно то другое .определись сопля ахметовская
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спочатку закинули вудку .прочитали коменти людей у мережі та відклали подорож у ростов на потім)
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Воду в Крим можна давати тільки тоді, коли звідти підуть російські вбивці.
Той, хто хоче допомагати окупантові, сам і є окупантом.
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зараз в обмєн на якогось непонятного татаріна дадуть воду - чи ви такі бессердечні? Хіба мона сравнівать жизнь чєлавєчєску с якоюсь водою, шо і так в море тече??? Там наші люди, проявимо гуманізьм... Он Ізраїль за одного салдата віддав всіх стопіццот дєвствєніц тєраріст-ам-ів
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Треба бити кацабських окупантів на фронті, а їх посібників в Україні... Цей пройдисвіт-міністр тепер прикидається шлангом....
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Творчєство пєрєдвіжніков:"АраХам,Шмигля і Кулєба доставляють воду в Крим" Холст,масло,зєлєнь.
"Поставки води буде відновлено після звільнення Криму", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4032
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от передвижников до перебежчиков один шаг
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Ох и дебил... Сначала настаивает на том, что воду нужно поставлять в оккупированный Крым, поскольку там живут граждане Украины. А теперь заявляет, что поставлять можно только после деоккупации.
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просто тот шторм в соц сетях их так напугал что быстро поменяв памперсы они снова решили забиться в норку очередная проверка реакции людей весь этот цирк или очередное проверочное шоу от Зе цирка
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ЗЕбильное кодло действует по старой схеме..кидают пробный камень смотрят как лохторат реагирует...если плохо то сразу включают дурачка -- Вы миня ни так поняли, ни фсё так адназначна! Если лохторат схавал ЗЕбильная кодла приступает к реализации..но при любом раскладе мы видим что все эти пробные камни исключительно на пользу кремлю.. Никаких пробных камней в пользу Украины ЗЕскоты не бросают ни разу
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ще раз: руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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Заметили, как сначала какая-то слуга, потом Арахамия и далее этот Шмыгля говорили о воде в Крым, а на второй день уже "только после деоккупации"? Что их заставляет сначала говорить о воде в Крым, а потом противоположное? Это игра такая?
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Да уж. Зачмырили мы Шморгаля. "Поставки води буде відновлено після звільнення Криму", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6253 Поздно, дядя! Теперь ты "под комлаком у Мюллера", ибо доверия к тебе изначально НЕТ! Если ТАКОЕ могло даже прийти в твою лысую голову! Ещё пару "заяв" не в тему- и потулишь ты с чумуданами в Крысм. Может, у тех "украинцев" премьером пристроишься! "Поставки води буде відновлено після звільнення Криму", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6253
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