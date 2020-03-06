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 Сподіваюся, що суд встановить істину у справі MH17, - Столтенберг

Генсек НАТО сподівається, що суд встановить істину у справі MH17

Відповідну заяву оприлюднено на сайті НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вітаю початок кримінального процесу про катастрофу рейсу Малайзійських авіаліній MH17. Цей суд є важливою віхою в зусиллях щодо забезпечення правосуддя для 298 жертв і їхніх сімей", - заявив Столтенберг.

Він привітав рішучість Спільної команди слідчих встановити факти в цій справі і висловив упевненість у незалежності і професіоналізмі правової системи Нідерландів.

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"Головним залишається встановити правду, відповідальність і справедливість навколо катастрофи рейса MH17, згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН 2166. Всі країни відповідальні за повне співробітництво в рамках цих зусиль", - зазначив керівник НАТО.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, суд, пов'язаний з катастрофою літака Boeing 777 рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180015
 
 
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После того, как установили вину другого полковника во взрыве самолета, ему в очко вставили эстафетную палочку. Так что пускай полковник Путлер мылит жопу.
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Это только дебильные и сцыкливые сербы отдали на растерзание педикам недоношенным своего национального лидера. Но не ровняйте член с пальцем))) Россия не Украина
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Ванятка, бросай бухать и почитай про Каддафи.
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Мардва сама кушамц апосранава уместа ножкав буша када ватрушки на мехесрань мудяне закончацца. Надеюсь, что суд установит истину по делу MH17, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2708 Надеюсь, что суд установит истину по делу MH17, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7332 Надеюсь, что суд установит истину по делу MH17, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7332
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Да здравствует наш советский суд, самый справедливый суд в мире)))) А на Гаагу путину насрать - одна боеголовка и холандии йок!)))
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Я не вірю. Я це бачу. А от ти сліпий галичанський рагуль)))
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Дурник ти дєрєвєнскій...
Та путіна там відразу свої задавлять, як тільки він сіпнеться дати таку команду.
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Время подлета до моськова из Сумской области 2 минуты, мардва ты усрацца не успеешь как зажаришьсся. Надеюсь, что суд установит истину по делу MH17, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4217 Надеюсь, что суд установит истину по делу MH17, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8790 Надеюсь, что суд установит истину по делу MH17, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8790
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Это первая часть Марлезонского балета, а частей в нём много - надеюсь Европа не прогнила насквозь.
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как украина, будет требовать поставок на 10 лет.
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Параша готовит новую отмазку к судебному заседанию:
Надеюсь, что суд установит истину по делу MH17, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5169
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главное установить истину раньше чем вам бабло от рефии приплывет.
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Зате бубочка (чи може Єрмак, Разумков, ЗАЖОП з Мєдвєдчуком, Бєня з Ахмєткою та деякі інші) чекають того вироку як ману небесну! А може пронесе і вони знов стануть білі та пухнасті, а Україну вже розділено по сферах впливу... Та й гауляйтер цих територій вже призначений був в Омані... Бубочка ж досі нічого про свій "вояж" не сказав! Є лишень документальне підтвердження того, що це була поїздка приватної особи. А от хто цей банкет сплатив - відповіді досі немає!
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Путину с Гиркиным лучше запастись кандалами. )
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Спочатку треба виявити країну-терориста.
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навряд ли....рашака никогда и ни за что не признает свою вину ни за Боинг, ни за Крым, ни за Донбасс, Сирию, Грузию, Чечню, Абхазию.....
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Я не понял , почему на Генсека НАТО не накинулись "патриотьі" за его слова:"суд установит истину", сказал ведь точно , как Президент Украиньі , слово в слово.
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Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась. Источник: https://censor.net.ua/n3180015
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Федерастия вааще не распросраняицца дальше мехесрань мудянскава балота, остальное спижжыно. Сподіваюся, що суд встановить істину у справі MH17, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1676 Сподіваюся, що суд встановить істину у справі MH17, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1676 Сподіваюся, що суд встановить істину у справі MH17, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1676
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