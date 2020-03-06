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Все про:ССО (94) Луньов (7) кібербезпека (329)

 Частина особового складу з Севастополя тепер працює проти України, - командувач ССО Луньов

Між спецслужбами України і РФ йде війна з використанням психологічних спецоперацій у кіберпросторі.

Про це в інтерв'ю виданню "Новинарня" розповів командувач Сил спеціальних операція (ССО) генерал-лейтенант Ігор Луньов, інформує Цензор.НЕТ.

"Певна кількість особового складу військової частини з Севастополя, що зрадили Україну, тепер працюють проти нас", - сказав Луньов.

За його словами, "там залишилися люди, які знають чимало тих військовослужбовців, зараз служать в ССО". "Про цю війну (між спецслужбами України і РФ. - Ред.) мало розповідають широкому загалу, але вона дуже напружена. Одним із завдань центрів ІПСО (інформаційно-психологічних спеціальних операцій. - Ред) є моніторинг інформпростору, виявлення ознак дискредитації, скажімо так. Майже щотижня є фейкове повідомлення, мета яких - дискредитувати ССО", - додав Луньов.

Він нагадав, що в Російській Федерації є закон про відповідальність осіб, які в інформаційному просторі завдають шкоди РФ. "Під цей закон безпосередньо підпадають наші іпсошники, тому що вони проводять психологічні операції в інформаційному просторі", - сказав Луньов.

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"Закон чому прийнято? Тому що ми їх дістаємо у певних напрямках досить серйозно", - додав командувач ССО.

За його словами, росіяни використовують будь-яку можливість, щоб дискредитувати ССО. "Саме росіяни сфабрикували нібито "офіційний сайт" Сил спецоперацій України до того, як ми створили свій. Вони запустили сторінку, через яку поширювали фейки, які дискредитують як командний склад ССО, так і ЗСУ загалом", - розповів Луньов.

На уточнення, як у ССО дізнаються, що проти них працюють саме росіяни, відповів: "У нас є програми аналізу: хто, звідки поширює інформацію. Кінцевою точкою дуже часто є місце за межами України, хоча тональність інформаційних повідомлень - нібито від жителів України. На 90% всі ці інформаційні вкидання - з угруповань ІПСО Ростова, Севастополя тощо".

Також він звернув увагу на підвищений інтерес підрозділів ІПСО ЗС Російської Федерації до військовослужбовців ССО. "Будь-яка інформація, яка десь світиться в соціальних мережах або через родичів, використовується проти наших бійців", - зазначив Луньов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180013
 
 
 Топ коментарі
 
Терміново забезпечити водою цих героїв.
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ну фраза "там остались люди" явно исковеркана . Там нелюди остались …
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шо гебняий, не подобається? розсекретили сохатих...
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Чому проти колишніх військовослужбовців ЗСУ які перейшли на бік ворога не заведені кримінальні провадження і немає обвинувачувальних вироків українських судів з довічними термінами ув'язнення????!!!!!
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Потому что без укушенного в мозг грицацуевым никак не получается!!!
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агент ФСБ под псевдонимом Шмыга уже работает над этим
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ну фраза "там остались люди" явно исковеркана . Там нелюди остались …
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Они же "украинцы" им обязательно нужно давать воду, хоть баллонами, хоть цистернами, хоть каналами...
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Не, ну а шо ,будет куда стоки водоканалов сбрасывать!
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То они будут пить и причмокивать, без добавления соляры никак нельзя!
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Ех, такіє аналізи даром пропадают.
А как іх прошлой вєсной нє хватало...
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я не понял он что только проснулся этот Лунев ...такое впечетление что Крым вчера окупировали
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Лунёв это элита ССО.к чему это-проснулся?как раз они работают.
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Яка дивина! Тепер дамо їм ще води і вони зі страхом побіжать в свої мухосранськи! Бубочка та його кабмін (другий вже) брехати не будуть! Може, навіть, бубочка ще й зуб дасть... Хоча повинен вже місяців зо три бути беззубою шмарою...
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всі спецслужби України працюють зараз на *****
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ну да, там всі його однокурсники із академії джерджинського - дружат сім'ями
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Год ты понимал **********,сепарский сайт засветил адрес его и его сына который служит в ССО.напряги мозг,зачем?
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готовят мірноє воссоєдінєніє брацкіх наротофф. Бандер токо уконтрапупіть і фсьо
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двойні агєнти. В шкафу тримають наглажений кітєль спєцназа ГРУ ГШ мокшандії
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Не пиши дурни.ссо это контора куда ещё зелёные Сидоры свой пятак не всунули
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ага, вони сповістять тобі коли да - трі зільоних свістка
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Клисфен Сикионский прорвал водопровод, ведший в Крисы; когда вскоре жители стали страдать от жажды, он вернул им воду, испортив ее чемерицей: когда они, пользуясь ею, ослабели от поноса, он их покорил.
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шел шестой год год войны с агрессором РФ
сводки с фронтов начали доходить до Киева
у этого генерал-лейтенанта деменция?
всё в лучших традициях мордора
от таких новостей становится тошно
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они и до этого так работали... не понаслышке знаю...
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Кожному крисюку відро дніпровської води, проте тримати голову крисюка у відрі хвилин з п'ять, поки всю не вип'є.
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В нас пів Ради работає проти України разом з генеральним штабом.От якби знищити цю мерзоту спочатку.
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300 років.
І там пропрацьовувались різні плани, і ось на такі ситуації з Україною.
Прінуждєніє к дружбе. Пряніком с новічком.
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