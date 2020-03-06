EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  319  8
Все про:Денісова (432) кримські татари (1522)

 У список на обмін утримуваними особами Україна внесла 86 кримських татар, - Денісова

У підготовлений на обмін утримуваними особами список із 200 осіб Україна внесла 86 ув’язнених кримських татар.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У ньому 86 кримських татар, у тому числі й ті, хто знаходиться на різних стадіях карного переслідування: або щойно засуджені та ті, які відбувають покарання, або ж громадяни, які відбули покарання і перебувають в обмежувальних умовах", - сказала вона.

Денисова зазначила, що в списку також є українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

"Чому ми кажемо, що всіх разом до 200 осіб? Тому що ми, офіс уповноваженого й інші органи державної влади України, інколи не можемо встановити точне місце перебування того чи іншого громадянина. Трапляється така ситуація, що хтось зник безвісти, й цих людей українська сторона подає у списках, щоб знайти їх і обміняти, а та сторона або підтверджує, або ні наявність таких людей", - сказала омбудсмен.

Читайте також: Кримські татари, яких незаконно утримують у місцях несвободи на території РФ, не отримують необхідного лікування, - Денісова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180012
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Там ещё наши цыгане должны быть. Они за конокрадство сидят.
 показати весь коментар
 
 
Скоро их всех "освободят" из Крыма на "родину" в Узбекистан...Зато за нашей спиной ООН и ОБСЕ...
 показати весь коментар
 
 
и татары обмена ждут - это верно, это нужно... даже не обговаривается!!!!
а военнопленные, наличие (какое мерзкое слово) которых подтверждали бывшие узники, недавно освобожденные, они не менее 30 фамилий уточнили-заявили, тех, кто не один и не два года маются, подвергая свои жизни насилию и смертельным опасностям....
 показати весь коментар
 
 
Це краще чим тупих заробітчан в паРашці!
 показати весь коментар
 
Так Бубочка сказал что в декабре всех обменял. Что опять сбрехал?!
 показати весь коментар
 
татар ще не міняли. вони другий сорт виходить. про них як і про крим бубочка забув у грудні.
 показати весь коментар
 
Надеюсь эти 86 будут стоять в первых рядах на плотине возле крыма
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору