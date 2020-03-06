 У список на обмін утримуваними особами Україна внесла 86 кримських татар, - Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У ньому 86 кримських татар, у тому числі й ті, хто знаходиться на різних стадіях карного переслідування: або щойно засуджені та ті, які відбувають покарання, або ж громадяни, які відбули покарання і перебувають в обмежувальних умовах", - сказала вона.

Денисова зазначила, що в списку також є українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

"Чому ми кажемо, що всіх разом до 200 осіб? Тому що ми, офіс уповноваженого й інші органи державної влади України, інколи не можемо встановити точне місце перебування того чи іншого громадянина. Трапляється така ситуація, що хтось зник безвісти, й цих людей українська сторона подає у списках, щоб знайти їх і обміняти, а та сторона або підтверджує, або ні наявність таких людей", - сказала омбудсмен.

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