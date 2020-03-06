 Підозрювана у справі Шеремета Кузьменко вдруге відмовилася від проходження поліграфа, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Для встановлення всіх обставин убивства журналіста Шеремета слідчі Головного слідчого управління Нацполіції запланували проведення судово-психологічної експертизи з використанням поліграфа.

"Спочатку підозрювана Юлія Кузьменко дала попередню згоду на проходження експертного дослідження, однак 26 лютого відмовилася від інтерв'ювання з поліграфом через бажання присутності при цьому визначеного нею адвоката, який 25 і 26 лютого був зайнятий іншими справами.

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4 березня Юлія Кузьменко та її адвокат прибули до експертів, однак підозрювана повторно відмовилася від поліграфа через недовіру атестованим державним експертам, які мали проводити опитування. При цьому вона зазначила, що не відмовляється від проведення експертизи "в інший будь-якій установі із залученням незалежних міжнародних експертів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.