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Все про:Нацполіція (9133) поліграф (66) Кузьменко Юлія (66)

 Підозрювана у справі Шеремета Кузьменко вдруге відмовилася від проходження поліграфа, - Нацполіція

Підозрювана у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко вдруге відмовилася від проходження поліграфа, мотивуючи це недовірою до експертів, які мали проводити опитування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Для встановлення всіх обставин убивства журналіста Шеремета слідчі Головного слідчого управління Нацполіції запланували проведення судово-психологічної експертизи з використанням поліграфа.

"Спочатку підозрювана Юлія Кузьменко дала попередню згоду на проходження експертного дослідження, однак 26 лютого відмовилася від інтерв'ювання з поліграфом через бажання присутності при цьому визначеного нею адвоката, який 25 і 26 лютого був зайнятий іншими справами.

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4 березня Юлія Кузьменко та її адвокат прибули до експертів, однак підозрювана повторно відмовилася від поліграфа через недовіру атестованим державним експертам, які мали проводити опитування. При цьому вона зазначила, що не відмовляється від проведення експертизи "в інший будь-якій установі із залученням незалежних міжнародних експертів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180011
 
 
 Топ коментарі
 
І вона має рацію. Бо результати поліграфа залежать від того в чиїх він руках.
Це як отрута: в руках лікаря - ліки, в руках вбивці - знаряддя вбивства.
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Нет. Король крыс должен уничтожить крыс!
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Это уже никому не интересно. Назначена убийцей и понесет наказание. Скучно...
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А що у нас існує нацполіція? Я думав аваківське ОЗУ у вигляді поліції.
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Рюкзаки, вам никто не верит. Идите на куй.
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І вона має рацію. Бо результати поліграфа залежать від того в чиїх він руках.
Це як отрута: в руках лікаря - ліки, в руках вбивці - знаряддя вбивства.
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а как же её адвокаты ? они имеют право на присутствие , в чём проблема ? Может быть быстрее весь этот цирк закончился. Зачем давать против себя лишний повод ?
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Типичное поведение невиновной.
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типичное поведение человека, понимающего предвзятость экспертов
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Приятель работал участковым. Напрягали за показатель. Поговорил с алкашем с участка, за бутылку, тот должен купить аспирин в аптеке, "раскатать таблетку и позволить у себя изъять этот порошёк.
Экспертизы по химии(на наркоту) быстро не делают.
Приятель нашел работу, уволился в две недели, а полтора месяца спустя узнал: экспертиза показала наркоту.
Типично - в коповне все на от#бись.
А презумпцию никто не отменял. Ну кроме рябошапки/зели/авакова.
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Экспертизы не такие, улики ничего не значат - по этой логике можно отмазать любого отморозка от любого преступления.
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Так и есть.
Он уже на пенсии, 70 г.р. работал/служил экспертом в ментуре. Наверное лет двадцать назад было, я даты/ фамилии не расспрашивал. ППС у парнишки при шмоне обнаруживают кастет. Оформляют. Является ли этот кастет холодным - ответ даёт экспертиза. Далее примерно прямая речь:
- приезжает очень большой человек из управления и говорит:" очень хороший человек очень просит за сына, придумай что-нибудь..."... Взял я тот кастет, зажал в тиски, сломал молотком его и дал заключение, что твердость не соответствует.
Говорит, при том уровне не через меня порешали бы, так через следователя.
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Судя по результатам других экпертиз вполне логично, что полиграф "докажет" и соучастие в убийстве Гонгадзе или покушение на солнцеликого Хутина.
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Ну, во первых, полиграф к делу не подошьешь.
Во вторых, если очень хочется чисто что то промычать быдлу по зомбоящику, пригласите специалиста с аппаратурой из-за бугра, понятно, что не Лазаря соломоныча, выехавшего год назад из Жмеринки, и мадам согласится.
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Уже Бирча пригласили, но защите всё равно все не так. Надо чтобы экспертизу Маслов проводил, или Корчинская - эти уж точно установят невиновность.
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Если главный аргумент обвинения - полиграф, то это не обвинение а гомно на ватной палочке.
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Бирч подписал заключение на украинском, а его оригинал на английском защите не предоставляют!
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Показание полиграфа не являются доказательной базой, при хорошей тренировке ВСЕГДА можно можно обойти физиограф. так что показания зависят ТОЛЬКО от обслуживающего персонала. Поэтому и правильно, что отказываются от заказных карманных специалистов
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Правильно! Нечего либеральничать с этими напёрсточниками. Они там такого наставляют.
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Все еще надеется, что кураторы из СБУ отмажут
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