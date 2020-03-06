 У Путіна є рік, щоб закінчити війну, - Зеленський

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню The Guardian, інформує Цензор.НЕТ. Його розмова з кореспондентом відбулася в Києві наприкінці лютого.

"Час іде", - сказав Зеленський.

"Уряд може витратити рік на формулювання угоди. Після цього її потрібно реалізовувати. Довше не можна", - додав президент.

Цей рік, за словами Зеленського, слід відраховувати від моменту зустрічі з Путіним на переговорах у Парижі в грудні минулого року.

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"Я не витрачу всі 5 років, які мені дав народ України, на роботу над Мінськими угодами. Я не буду цього робити", - сказав він. При цьому президент додав, що у нього є "два або три плани" на випадок виходу з процесу переговорів із Росією, але відмовився розкрити їхні деталі.

За словами Зеленського, зустріч з Путіним у Парижі в грудні 2019 року була емоційною. "Думаю, він мене слухав. У мене було таке відчуття. Сподіваюся, це почуття мене не обманює", - сказав український лідер.

Президент України також підкреслив, що люди для нього важливіші за території. "Для чого все це робиться? Для людей. Який сенс повертати нашу територію, якщо загине мільйон людей?" - сказав він.