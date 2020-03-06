 У Путіна є рік, щоб закінчити війну, - Зеленський

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню The Guardian, інформує Цензор.НЕТ. Його розмова з кореспондентом відбулася в Києві наприкінці лютого.
"Час іде", - сказав Зеленський.
"Уряд може витратити рік на формулювання угоди. Після цього її потрібно реалізовувати. Довше не можна", - додав президент.
Цей рік, за словами Зеленського, слід відраховувати від моменту зустрічі з Путіним на переговорах у Парижі в грудні минулого року.
"Я не витрачу всі 5 років, які мені дав народ України, на роботу над Мінськими угодами. Я не буду цього робити", - сказав він. При цьому президент додав, що у нього є "два або три плани" на випадок виходу з процесу переговорів із Росією, але відмовився розкрити їхні деталі.
За словами Зеленського, зустріч з Путіним у Парижі в грудні 2019 року була емоційною. "Думаю, він мене слухав. У мене було таке відчуття. Сподіваюся, це почуття мене не обманює", - сказав український лідер.
Президент України також підкреслив, що люди для нього важливіші за території. "Для чого все це робиться? Для людей. Який сенс повертати нашу територію, якщо загине мільйон людей?" - сказав він.
Есть упёртые довбо.бы..
Так вот тут вообще редкий случай заболевания - ******* аутист.
санкции на росєю наложени за НЕВИПОЛНЕНИЕ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ *****....
Какой итог - через год с кацапов снимут санкции ибо ми сами откажемся от минских соглашений и как результат они начнут довбать по нам как заблагоразсудится...........
мдяяя лучше конечно говорить о росте жиров в масле чем городить такое
т.е. впихивание озлоблённых на Украину ватников даунбасса которые будут считаться "особенными гражданами Украины" но по факту управляться кремлём его устроит??? Так это ж мечта путлера)) Чтоб территория управлялась им а мы платили за это...зеленый дегенерат
Через год истекут две константы: и 42 года и ... ну вы поняли.
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шо ВОНО, ЗЕбануте, меле?! Крім подачі води окупантам, ще й збирається порушити територіальну цілісність держави!
І як в його клоунській башці вкладається - зробити добре для людей в окупації, здавши їх окупантам. Ще й, ушльопок ЗЕбільний, погрожує цим окупанту.
От же ж ***, гарант державного суверенітету та територіальної цілісності...
Поверніть наші теріторії, а інакше ми не будемо воювати. Бо нема сенсу. Що, злякалися? А даремно
https://youtu.be/N1awtCugN5o?t=272
Крым вернут, равно как и перестанут помогать "апалченцам" сразу после того как куйло сдохнет. ДО этого куйло, даже если бы и сильно хотел, никак не может вернуть Крым, его не поймут руцкие иваны. А вот после смерти куйла Крым вернут сразу в обмен на отмену санкций. США к этому времени сильно закрутит гайки ********. Уже сейчас многоочковчка куйла дала трещину. сланцевый газ из США, десятки точек приема газа по всему ЕС, а ведь есть еще и дешевая нефть. Та самая которая угробила ссср.
Ну или третий вариант - весь мир так закрутит вентиль ********, что весь народ взубнует. Ведь БЕЗ продажи нефти и газа, а также других ресурсов ******** капец. Увы этого не будет. Яркий пример - шлюхи из Сименс, а также другие немецкие проститутки
Пороху он 24 часа на ультиматумы давал, а этому - год????
Можете ли Вы - чётко, ясно и подробно - изложить своему народу и всему миру,
ЧТО имено конкретно Вы понимаете под словами «закончить войну»?