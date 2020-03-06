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 Політика України
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Все про:Зеленський (4724) Путін (16409) мінські угоди (1740) нормандська четвірка (1007)

 У Путіна є рік, щоб закінчити війну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається досягти миру на Донбасі шляхом переговорів з главою РФ Володимиром Путіним, але готовий вийти з переговорного процесу, якщо він не дасть результатів упродовж року.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню The Guardian, інформує Цензор.НЕТ. Його розмова з кореспондентом відбулася в Києві наприкінці лютого.

"Час іде", - сказав Зеленський.

"Уряд може витратити рік на формулювання угоди. Після цього її потрібно реалізовувати. Довше не можна", - додав президент.

Цей рік, за словами Зеленського, слід відраховувати від моменту зустрічі з Путіним на переговорах у Парижі в грудні минулого року.

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"Я не витрачу всі 5 років, які мені дав народ України, на роботу над Мінськими угодами. Я не буду цього робити", - сказав він. При цьому президент додав, що у нього є "два або три плани" на випадок виходу з процесу переговорів із Росією, але відмовився розкрити їхні деталі.

За словами Зеленського, зустріч з Путіним у Парижі в грудні 2019 року була емоційною. "Думаю, він мене слухав. У мене було таке відчуття. Сподіваюся, це почуття мене не обманює", - сказав український лідер.

Президент України також підкреслив, що люди для нього важливіші за території. "Для чого все це робиться? Для людей. Який сенс повертати нашу територію, якщо загине мільйон людей?" - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180010
 
   
 Топ коментарі
 
Зебила под коксом больше на публику не выпускать У Путина есть год, чтобы закончить войну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9053
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Есть довбо.бы..
Есть упёртые довбо.бы..
Так вот тут вообще редкий случай заболевания - ******* аутист.
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бггггг Минские соглашения как раз и позволили не иметь миллионних жертв.......
санкции на росєю наложени за НЕВИПОЛНЕНИЕ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ *****....
Какой итог - через год с кацапов снимут санкции ибо ми сами откажемся от минских соглашений и как результат они начнут довбать по нам как заблагоразсудится...........
мдяяя лучше конечно говорить о росте жиров в масле чем городить такое
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Минские-это зрада Украины в обмен на газ через Европу в Украину и уголь из ОРДЛО через Белорусь.https://www.svaboda.org/a/29781480.html
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минские енто зрада Канади в обмен на копита оленей через Аляску и вивоз канадского снега подводними лодками через Гренландию!!!
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Оголосити по всім каналам звязку та медіа про три днч на вихід всіх із конкретного села в Україну або нахєр. Через тиждень розхерачити село артою та зачтстити. Потім так само але вже про більшу територію. Лугандонія иає стаьи випаленою землею - буфером між людьми та кацапами. Як тільки хтось туди полізе - дзоти в авто режимі мають розстріляти все що рухається
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кошмар. зеля готовится отсосать стоя на коленках
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Наверное он насмотрелся интервью Панина у Гордона ))) Там такой же, готовый соснуть ...банутый блазень.
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шо то мендельша давно не выступала. скучно.....
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та она и нахрен не нужна, мало евреев, так ещё её здесь не хватало.
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Какой смысл возвращать нашу территорию, если погибнет миллион человек?"

т.е. впихивание озлоблённых на Украину ватников даунбасса которые будут считаться "особенными гражданами Украины" но по факту управляться кремлём его устроит??? Так это ж мечта путлера)) Чтоб территория управлялась им а мы платили за это...зеленый дегенерат
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Но в Украине 1,5 млн беженцев которые хотят вернутся в свои дома. И они то и воспитают донбосят . Или нет ?
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не все из них вернуться, а те, которые вернутся тоже неизвестно какой линии будут придерживаться...
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....да Путину надо быстрее думать а то "Вован".....
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....да Путину надо быстрее думать а то "Вован".....
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Год уступок и надеятся что кто-то испугается?
У Путіна є рік, щоб закінчити війну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3537

Через год истекут две константы: и 42 года и ... ну вы поняли.
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у ***** сегодня траур нефть обвалилась, а тут янелох с ультиматумом нарывается
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Следите за руками. От имени русских Зеленского мочат порохоботы.
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ВОНО також підкреслив, що люди для нього важливіші за території. "Для чого все це робиться? Для людей. Який сенс повертати нашу територію, якщо загине мільйон людей?" - сказав він. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3180010

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шо ВОНО, ЗЕбануте, меле?! Крім подачі води окупантам, ще й збирається порушити територіальну цілісність держави!

І як в його клоунській башці вкладається - зробити добре для людей в окупації, здавши їх окупантам. Ще й, ушльопок ЗЕбільний, погрожує цим окупанту.

От же ж ***, гарант державного суверенітету та територіальної цілісності...
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Меле добряче.
Поверніть наші теріторії, а інакше ми не будемо воювати. Бо нема сенсу. Що, злякалися? А даремно
https://youtu.be/N1awtCugN5o?t=272
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Ты видимо не понял, речь идет о том что силовой вариант освобождения КРАЙНЕ дорог (в плане жизней).
Крым вернут, равно как и перестанут помогать "апалченцам" сразу после того как куйло сдохнет. ДО этого куйло, даже если бы и сильно хотел, никак не может вернуть Крым, его не поймут руцкие иваны. А вот после смерти куйла Крым вернут сразу в обмен на отмену санкций. США к этому времени сильно закрутит гайки ********. Уже сейчас многоочковчка куйла дала трещину. сланцевый газ из США, десятки точек приема газа по всему ЕС, а ведь есть еще и дешевая нефть. Та самая которая угробила ссср.
Ну или третий вариант - весь мир так закрутит вентиль ********, что весь народ взубнует. Ведь БЕЗ продажи нефти и газа, а также других ресурсов ******** капец. Увы этого не будет. Яркий пример - шлюхи из Сименс, а также другие немецкие проститутки
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Тянуть годами вольінку с Минским процессом , где РФ "не сторона конфликта" , в интересах агрессора , но никак не Украиньі. Зеленский прав.
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Это слишком сложно.Слишком запутанно для среднего порохобота . Там уже единственная живая извилина упирается в петькину ,,перемогу" Но она постоянно требует шоколада .Требует и требует .Мать её ...........
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ЗЕбил так мы уже поняли что ваша ЗЕсепар кодла решила не тянут и признавать окупированные територии расейскими
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дайте нам вованам год и мы сделаем всех и рассею и укрАину и бацька! Размечтался НЕлох
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У зелёного есть месяц чтобы переехать в мавзолей.
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это што клоун Пуйла на счетчик поставил?
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Зеленая сопля, если все будет идти так как идет то боюсь ты год не досидишь )
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"...5 років що дав народ України..." Як дав, так і забере
У Путіна є рік, щоб закінчити війну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5158
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Технологии и решительность Эрдогана, позволит вернуть Донбасс, за гараздо более короткий срок. Увы, но Крым получится вернуть, только после того как сдохнет ХЛО... (((
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После него будет следующее х.йло . Их там 130 млн .И шож теперь , ждать следующие 130 млн лет?
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это того эрдогана что геройски асадитов и ихтамнетов мочил, но потом пошел на все условия куйла, сдав южный идлиб?
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Стоять - бояться! Могучая кучка гнусавого дерьма атакует.
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Кожний день штаб ООС повідомляє щось подібне "Один воїн загинув, чотирьох поранено" і це називається дотримання Мінських домовленостей, де перший пункт припинення вогню. Розумній людині не треба з'їдати всю тарілку зіпсованої їжі, щоб зрозуміти що вона вже не придатна до використання. Чи ідіот готовий не звертати уваги на вбивства українців, бо він звик все робити по термінам? Тобто протягом року вбивати українців, мабуть на його думку це нормально, а якщо більше, то він тоді покаже гру на піаніно.
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Ну а то шо сказало недрозумение про "год", это даже не ультиматум, а хз шо...
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а год что - у нас будут гибнуть люди, мы будем разводить войска до Киева, патрулировать границу вместе с ополченцами??? а через год оно скажет: ну ладно. Путин плохой, год прошел, теперь будет план Б?? да ему умные люди сразу сказали, что с уродом вообще ни о чем договариваться нельзя, а это чмо в глаза заглядывало.

Пороху он 24 часа на ультиматумы давал, а этому - год????
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Вот это джигит! Мне видится этот "ход конём" так: письков как-то озвучил,что главный козломордый ***** не желают встречаться в Берлине пока наш шутник не поменяет Конституцию(формулу,ос.статус...).А нашему,мабуть,очень нравится заглядывать ***** в очи.И теперь козломордый просто обязан вызвать "нашего" в Берлин на "ковёр"("взбучка"). У Путіна є рік, щоб закінчити війну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4504
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это тот самый текст за которым пришлось лететь в Оман ???
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Господин президент Зеленский!
Можете ли Вы - чётко, ясно и подробно - изложить своему народу и всему миру,
ЧТО имено конкретно Вы понимаете под словами «закончить войну»?
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