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 Суспільство
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Все про:МВС (1634) Геращенко Антон (485) електронний браслет (12)

 Ми закуповуємо нові електронні браслети, які ще краще тримають людину в полі зору правоохоронних органів, - Геращенко

Під вартою мають бути ті люди, які дуже небезпечні для суспільства, або ті, які впливатимуть на хід слідства. Решта мають перебувати під домашнім арештом і носити електронні браслети.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Зараз є кілька варіантів, як людину затримати до суду. Це матеріальний (застава) і носіння браслета. І ми закуповуємо зараз нові варіанти браслетів, які ще краще тримають людину в полі зору правоохоронних органів", - сказав він.

За словами заступника міністра, домашній арешт з носінням браслета є ефективнішим засобом для держави, ніж утримання підозрюваного під варту, оскільки так із держбюджету не витрачаються гроші на його утримання. Геращенко також зазначив, що відсоток тих, хто втікає з-під домашнього арешту або з-під застави, вкрай низький - менше 1%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для розвантаження пенітенціарної системи потрібно розширити практику застосування електронного браслета, - Мін'юст

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180009
 
 
 Топ коментарі
 
Антон Геращенко втратив авторитет. Тепер не варто його слухати.
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Опитний зразок надіти на гаранта, щоб не втік
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Антон Геращенко втратив авторитет. Тепер не варто його слухати.
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Да ,вы давным-давно ВСЕ должны быть в поле зрения правоохранительных органов ,но так как у нас органы ВОРОохранительные то этого нет ,надеюсь ,что ПОКА нет ...
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А старые на OLX будете продавать? Не куда больше деньги потратить?!
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Опитний зразок надіти на гаранта, щоб не втік
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Там другой нужен - с зарядом взрывчатки.. (хватит 2,3 гр. пироксилинового пороха - -заряд ружья 12 калибра). Вышел за пределы излучателя подавляющего сигнала и "БАБАХ!!!" Голову не оторвёт, но человек жить не будет... (Показывал внуку действие ВВ, в разных условиях... Объяснял... Мальчик был "в ауте"... Надеюсь, что поймёт, "что такое "хорошо" и что такое "плохо"...).
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вместе с билетом на самолет вручайте их!)))
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Надень его себе на свое п*дорское очко и кукарекай
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Яценюк як вогнегасник.💥💥💥

То якщо вже Яценюка вирішили повернути, то в країні вже дійсно повна дупа‼!
Арсенію Яценюку пропонують посаду першого віце-прем'єра в Кабміні Дениса Шмигаля. Яценюк може очолити економічний блок уряду.
(C)
@Kharkov_2019
🤔😳
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Ему ще Гончарук предлагал.
Как по мне, Яценюк тупее даже Азирова.
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со слов геращенко следует понимать че все воры носят похожие браслеты , из нашей страны
их палкой не выгонишь ( только депортация ) ,
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если все те же маланско-китайские от benish and Co ( семейка маланцев-аферистов), то можете считать что все, на кого вы их наденете будут на свободе.
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И сразу напяливайте их на новый кабмин заренее
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Вангую: нові браслети будуть неспрааними на сєпарах, мажорах, чинушах, або їх для них "не вистачатиме".
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Треба кожному урядовцю та деПутану теж!
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Сколько браслетов закупается? Сорок миллионов? Сделали по-умному, сначала перепись населения провели.
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Иди тарелки облизывай продавец волос блдь.
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Типа - ещё быстрее снять и обратно надеть можно, никто и не заметит.
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Пенсионеры на селе по полторы тысячи гривен получают,а эти твари народные деньги на ***** тратят...Геращенко,тебе пора тарелки лизать
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антошка,ты за колесо обозрения расчитайся сначала,а потом о браслетиках думай
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