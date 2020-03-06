 Ми закуповуємо нові електронні браслети, які ще краще тримають людину в полі зору правоохоронних органів, - Геращенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"Зараз є кілька варіантів, як людину затримати до суду. Це матеріальний (застава) і носіння браслета. І ми закуповуємо зараз нові варіанти браслетів, які ще краще тримають людину в полі зору правоохоронних органів", - сказав він.
За словами заступника міністра, домашній арешт з носінням браслета є ефективнішим засобом для держави, ніж утримання підозрюваного під варту, оскільки так із держбюджету не витрачаються гроші на його утримання. Геращенко також зазначив, що відсоток тих, хто втікає з-під домашнього арешту або з-під застави, вкрай низький - менше 1%.
То якщо вже Яценюка вирішили повернути, то в країні вже дійсно повна дупа‼!
Арсенію Яценюку пропонують посаду першого віце-прем'єра в Кабміні Дениса Шмигаля. Яценюк може очолити економічний блок уряду.
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@Kharkov_2019
🤔😳
Как по мне, Яценюк тупее даже Азирова.
их палкой не выгонишь ( только депортация ) ,