 Бойовики НЗФ "ДНР" позбавили українську мову "статусу державної" в окупованому Донбасі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости Донбасса".

Тепер "державною" мовою на території, яку контролює угруповання "ДНР", вважатиметься тільки російська мова.

"Застосування української мови як державної не знайшло своєї практичної реалізації за період з 14 травня 2014 по даний час. Крім того, використання російської мови в ДНР задекларовано низкою нормативних правових актів", - заявив представник ватажка НЗФ "ДНР" у "народній раді" Олексій Сухінін.

За його словами, виключення української мови з переліку "державних" не порушує прав місцевих жителів, зокрема на використання української мови як мови приватного спілкування, при здобутті дошкільної, початкової загальної та основної загальної освіти.

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"Водночас встановлення російської мови як державної сприятиме примноженню і збагачення духовної культури держави, зміцненню міждержавних зв'язків", - сказав Сухінін.

Мовна поправка у так звану "конституцію ДНР" набере сили після того, як її підпише глава донецьких терористів Денис Пушилін.

Також "депутати" внесли зміни у так званий закон "Про освіту", встановивши російську мову базовою для викладання в навчальних закладах. Тепер можливість отримання учнями дошкільної, початкової загальної і основної загальної освіти рідною мовою (наприклад, українською) відбуватиметься за бажанням батьків.