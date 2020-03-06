EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  6862  131
Матеріали за темою:
Все про:Донецьк (623) українська мова (358) російська мова (122) Пушилін (38)

 Бойовики НЗФ "ДНР" позбавили українську мову "статусу державної" в окупованому Донбасі

Рішення ухвалила так звана народна рада при угрупованні "ДНР". Відповідна поправка була внесена в документ, який терористи називають "Конституцією ДНР".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости Донбасса".

Тепер "державною" мовою на території, яку контролює угруповання "ДНР", вважатиметься тільки російська мова.

"Застосування української мови як державної не знайшло своєї практичної реалізації за період з 14 травня 2014 по даний час. Крім того, використання російської мови в ДНР задекларовано низкою нормативних правових актів", - заявив представник ватажка НЗФ "ДНР" у "народній раді" Олексій Сухінін.

За його словами, виключення української мови з переліку "державних" не порушує прав місцевих жителів, зокрема на використання української мови як мови приватного спілкування, при здобутті дошкільної, початкової загальної та основної загальної освіти.

Читайте також: Ватажок "ДНР" Пушилін має намір включити Донбас до складу Росії

"Водночас встановлення російської мови як державної сприятиме примноженню і збагачення духовної культури держави, зміцненню міждержавних зв'язків", - сказав Сухінін.

Мовна поправка у так звану "конституцію ДНР" набере сили після того, як її підпише глава донецьких терористів Денис Пушилін.

Також "депутати" внесли зміни у так званий закон "Про освіту", встановивши російську мову базовою для викладання в навчальних закладах. Тепер можливість отримання учнями дошкільної, початкової загальної і основної загальної освіти рідною мовою (наприклад, українською) відбуватиметься за бажанням батьків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180006
 
 
 Топ коментарі
 
Ось це от напевно підтримує.
Боевики НВФ "ДНР" лишили украинский язык "статуса государственного" на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 780
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
До того ж у них вже є сотні українських біометричних в додачу...
 показати весь коментар
 
Если бы мы стреляли в ответ вместо пенсий то там бы теперь паслись мирные овечки. И мне эта пасторальная картинка нравится больше чем ДНР и ЛНР.
 показати весь коментар
 
 
бороться нужно только за свою территорию, а то быдло никому не нужно.
 показати весь коментар
 
Так а чьо русзгкій ? Запровадьте/придумайте свій - деЕНерівський , слова можете запозичити в собачки Герасіма , Тургєнєв буде не проти !
 показати весь коментар
 
Чим більше нинішня влада йде на поступки,тим більше ворог нагліє, це влада не українська мало того що повна некомпетентна і провал за провалом , немає жодної стратегії розвитку країною.
 показати весь коментар
 
 
Для сравнения : в украинском языке 310 000 слов,в рюцкам наречии всего 150 000,с фенькой 170 тыщ. Бойовики НЗФ "ДНР" позбавили українську мову "статусу державної" на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 2975
 показати весь коментар
 
 
Та ну! Колонизаторы приходя на новые территории сталкивались с вещами и явлениями для которых аналогов в английском языке не было и они нашли простой выход - стали включать новые слова в английский. Из русского, увы, вошло всего два слова "спутник" и "*****". 1,5 млн. это здорово загнули!
 показати весь коментар
 
По версии GLM, сейчас английский язык насчитывает 1 миллион 4 910 слов. Причем согласно статистике, новое слово в английском языке появляется каждые 98 минут (в день 14,7 слов)
 показати весь коментар
 
Посмотрел. Благодарю. Отстал я таки конкретно...
 показати весь коментар
 
Я слышал информацию, что в русском языке порядка 100 000 слов, в английском порядка 300 000 слов.
По своему опыту, как человек в какой-то степени знающий английский язык, скажу, что у меня впечатление, что то, что в русском обозначается одним словом, в английском обозначается тремя разными. Английская детализация смыслов гораздо более подробна.
Не говоря уже у русской "великой научной терминологии", которая более чем на половину заимствована из немецкого и английского языка, часто неправильно и уродливо.
 показати весь коментар
 
ще раз: руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
 показати весь коментар
 
значит студентов из оккупированных территорий в украинские вузы не принимать без знания украинского
 показати весь коментар
 
 
Там автомат. Изложение на украинском. А понимает абитуриент или нет проблема абитуриента.
 показати весь коментар
 
Невже і прдукція "95 кварталу" та "інтеру" не допоможе? А пенсії та пільги для борцунів з хунтою? Бойовики НЗФ "ДНР" позбавили українську мову "статусу державної" на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 9318 Ну тоді воду в крим
 показати весь коментар
 
 
Придётся совместное патрулирование проводить с участием переводчика, лишние расходы, возможно ещё один переводчик по "фене" понадобится. Вот незадача-то какая!
 показати весь коментар
 
 
Українську пенсію платити тільки після здачи іспитів з української, історії України та конституції України. Так щомісяця з викладенням результатів іспитів в Інтернет та гаслом Путін -х@ло...
 показати весь коментар
 
 
У них у всіх якесь досить дивне ставлення до української мови! Якась звірина і незрозуміла ненависть! Це ж мова! Як можна ненавидіти просто мову людей?! А ось кожний, хто має відношення до рускага міра, українську мову люто ненавидять! Я і в Америці мав декілька випадків від кидання каміння в вікно до «ой, какой смєшной язік» і це в моєму домі і у мене за столом!
 показати весь коментар
 
 
странных людей вы приглашаете в свой дом за стол!
 показати весь коментар
 
Знищити той совіт разом з їх рішенням та і кінці в воду.
 показати весь коментар
 
Россия под чисту вычищает всё украинское..
 показати весь коментар
 
 
А не надо вычищать. Просто вообразите, что для вас нет никакого языка кроме украинского. Не сравнивате, не спорьте, просто говорите и развивайте, и все случится.
 показати весь коментар
 
 
Надо бы уведомить об этом нашего президента-пусть прокомментирует.Это "наши" люди чи **********?Чи какая разница? Интересно было бы услышать.
 показати весь коментар
 
 
А загалом це позитивна подія. Усунули один з елементів своєї брехні і щиро заявили про свої справжні наміри. Менше буде маніпуляцій.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору