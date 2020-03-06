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Все про:Донецьк (622) українська мова (358) російська мова (121) Пушилін (38)

 Бойовики НЗФ "ДНР" позбавили українську мову "статусу державної" на окупованому Донбасі

Рішення ухвалила так звана народна рада при угрупованні "ДНР". Відповідна поправка була внесена в документ, який терористи називають "Конституцією ДНР".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости Донбасса".

Тепер "державною" мовою на території, яку контролює угруповання "ДНР", вважатиметься тільки російська мова.

"Застосування української мови як державної не знайшло своєї практичної реалізації за період з 14 травня 2014 по даний час. Крім того, використання російської мови в ДНР задекларовано низкою нормативних правових актів", - заявив представник ватажка НЗФ "ДНР" у "народній раді" Олексій Сухінін.

За його словами, виключення української мови з переліку "державних" не порушує прав місцевих жителів, зокрема на використання української мови як мови приватного спілкування, при здобутті дошкільної, початкової загальної та основної загальної освіти.

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"Водночас встановлення російської мови як державної сприятиме примноженню і збагачення духовної культури держави, зміцненню міждержавних зв'язків", - сказав Сухінін.

Мовна поправка у так звану "конституцію ДНР" набере сили після того, як її підпише глава донецьких терористів Денис Пушилін.

Також "депутати" внесли зміни у так званий закон "Про освіту", встановивши російську мову базовою для викладання в навчальних закладах. Тепер можливість отримання учнями дошкільної, початкової загальної і основної загальної освіти рідною мовою (наприклад, українською) відбуватиметься за бажанням батьків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180006
 
 
 Топ коментарі
 
Ось це от напевно підтримує.
Боевики НВФ "ДНР" лишили украинский язык "статуса государственного" на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 780
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Для сравнения : в украинском языке 310 000 слов,в рюцкам наречии всего 150 000,с фенькой 170 тыщ. Бойовики НЗФ "ДНР" позбавили українську мову "статусу державної" на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 2975
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Та ну! Колонизаторы приходя на новые территории сталкивались с вещами и явлениями для которых аналогов в английском языке не было и они нашли простой выход - стали включать новые слова в английский. Из русского, увы, вошло всего два слова "спутник" и "*****". 1,5 млн. это здорово загнули!
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ще раз: руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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значит студентов из оккупированных территорий в украинские вузы не принимать без знания украинского
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Невже і прдукція "95 кварталу" та "інтеру" не допоможе? А пенсії та пільги для борцунів з хунтою? Бойовики НЗФ "ДНР" позбавили українську мову "статусу державної" на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 9318 Ну тоді воду в крим
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Придётся совместное патрулирование проводить с участием переводчика, лишние расходы, возможно ещё один переводчик по "фене" понадобится. Вот незадача-то какая!
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Українську пенсію платити тільки після здачи іспитів з української, історії України та конституції України. Так щомісяця з викладенням результатів іспитів в Інтернет та гаслом Путін -х@ло...
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У них у всіх якесь досить дивне ставлення до української мови! Якась звірина і незрозуміла ненависть! Це ж мова! Як можна ненавидіти просто мову людей?! А ось кожний, хто має відношення до рускага міра, українську мову люто ненавидять! Я і в Америці мав декілька випадків від кидання каміння в вікно до «ой, какой смєшной язік» і це в моєму домі і у мене за столом!
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Знищити той совіт разом з їх рішенням та і кінці в воду.
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Россия под чисту вычищает всё украинское..
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