EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, За кордоном
  4870  26
Матеріали за темою:
Все про:Нідерланди (502) ООН (1410) суд (5953) Радбез ООН (374) Боїнг-777 Malasia Airli... (443)

 Нідерланди повідомили Радбез ООН про початок судового переслідування 4 підозрюваних у справі MH17

Нідерланди поінформували Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй про початок судового переслідування перших чотирьох підозрюваних у збитті літака рейсу MH17.

Про це йдеться у заяві на сайті уряду Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Кримінальне судочинство стосовно чотирьох підозрюваних осіб у збитті літака рейсу MH17 розпочнеться 9 березня 2020 року. Це важлива віха, яка наближає нас до встановлення правди і забезпечення справедливості для жертв та їхніх близьких родичів", - йдеться у заяві.

У цьому зв'язку сказано, що сьогодні Нідерланди сповістили Радбез ООН про початок судового процесу від імені Спільної слідчої групи, до якої входять Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна. У повідомленні нагадується, що у червні 2019 року Державна прокуратура Нідерландів вирішила розпочати судове переслідування чотирьох підозрюваних осіб за одностайної підтримки слідчих органів з країн Спільної слідчої групи. Водночас, сказано, що кримінальне розслідування стосовно встановлення участі інших осіб досі продовжується.

Читайте також: Зеленський про суд у Гаазі щодо МН17: Сподіваємося найближчим часом дізнатися правду

"Відповідно до резолюції (Ради безпеки) ООН №2166 Нідерланди закликають усі країни, в тому числі Російську Федерацію, повністю взаємодіяти з кримінальним розслідуванням Спільної слідчої групи", - наголошується у повідомленні.

Також сказано, що для судового процесу знадобиться час і терпіння. "Шляхом відстеження і переслідування тих осіб, які є відповідальними за збиття літака рейсу MH17, ми наближаємося до встановлення того, що сталося. Це залишається найвищим пріоритетом для уряду. Смерть 298 невинних людей 17 різних національностей не може залишитися безкарною. Ми віддані цій меті разом з іншими країнами Спільної слідчої групи і з широкою підтримкою міжнародної спільноти", - сказано у повідомленні уряду Нідерландів.

Також читайте: Ми не сумніваємося, що рішення суду щодо МН17 буде об'єктивним і справедливим, - Рябошапка

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Читайте також: У зв'язку з новими даними про можливу причетність до трагедії МН17 російських офіційних осіб ЄС знову закликає всі країни до співпраці зі слідством, - Косьянчич

Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії по застосуванню і тлумаченню Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

Суд щодо трагедії літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 на судовому комплексі "Схіпхол", який розташований приблизно за 50 км від Гааги.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180004
 
   
 Топ коментарі
 
нарешті бубочка взнає правду...
 показати весь коментар
 
Главные обвиняемые должны быць путлер, оленевод и т. п. иначе то пустое всё.
 показати весь коментар
 
А против Хуйла что, кишка тонка?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Він в один голос з х...лом скаще що суд не правильний і треба інший суд.
 показати весь коментар
 
 
Главные обвиняемые должны быць путлер, оленевод и т. п. иначе то пустое всё.
 показати весь коментар
 
 
Главные обвиняемые те, кто его на трон короновал! Сегодня оно подохнет, завтра это стадо нового выберет.
 показати весь коментар
 
Дійсно, що сьогодні цікаво було слухати на Радбезі ООН доповіді різних країн, які були одностайні у засудженні агресивних дій росії та незаконної анексії Криму. Потім дали слово росії та почалися різні звинувачення проти всіх та хамська лексика. Після закін,енні доповіді цей росіянин просто втік.
 показати весь коментар
 
 
Было бы неплохо получить предварительные выводы по спланированному убийству самолета в Тегеране.
 показати весь коментар
 
 
"Да какая разница, сбил самолёт "БУК", или он сам ёпнулся, главное - пороха посадить" -
- секретарь президента Портнова ,Бубочка ********(с)
Я пока в бан, один хер выходные, а у вас есть шанс Овоща позвать, шваль зелёная Нидерланды уведомили Совбез ООН о начале судебного преследования 4 подозреваемых по делу MH17 - Цензор.НЕТ 4882
 показати весь коментар
 
Именно, тем более Зе попытался спрятать от ответственности ********* передав наводчика, или каким там он не был, в руки тому кто дал приказ
 показати весь коментар
 
 
Ну че, имидж РФ уже...... в раю, как обещал ****@
 показати весь коментар
 
Дыркину нужно готовиться к "сердечному приступу"...
 показати весь коментар
 
 
Но ведь буки просто так на дороге не валяются, вот в чем вопрос. Его нельзя угнать и 'покататься' или 'пострелять из него'.

Думаю, рашка просто так не отделается очередной ложью и выдачей трупа гиркина.

Ставки очень высокие. Мировое сообщество не проглотит такую туфту
 показати весь коментар
 
 
Та кацапня як завжди відморозиться - я ні я і тачка не моя.
 показати весь коментар
 
Лучшее наказание - сбить мацкаловский ероплан какрй-нибудь побольше и потом показательно отморозиться - а это не мы, это вы его сами сбили. И сразу мацкалье поймет что к чему.
 показати весь коментар
 
 
Ага поймет...))) как с бесланом, самовзрывами жилых домов в москве...и.тд.и тп....
А вот нефть по 10 тогда реально поймет + всемирная ликвидация российских наркоканалов
 показати весь коментар
 
А чего Путина и Шойгу в эту четвёрку не включили? Опять умиротворяют убийцу и агрессора? Не хватает им сейчас в Европе Уинстона Черчилля который с первого дня войны называл вещи своими именами а не любезничал с Гитлером думая что он его страну не тронет. Даже после революции будучи ещё молодым политиком Черчилль утверждал что большевиков и ленинцев нужно уничтожать в зародыше а не спешить устанавливать с ними дипломатические связи.
 показати весь коментар
 
 
Ага..только при НЭП торговал по полной...И Штаты тоже очень хорошо посотрудничали с борцами против буржуазии...Особенно веселит их мораль когда за изъятое в 32 году зерно по бартеру везли турбины днепрогэса...)))
 показати весь коментар
 
После осуждения Гиркина и КО их вина и так будет всем очевидна, поскольку только они могли дать добро на перемещение бука в Украину. А из бука пальнуть - это не из пистолета выстрелить. )
 показати весь коментар
 
Ето нада уже археологов привлекать...
Дохлыя они..
 показати весь коментар
 
ну все, теперь Гиркин точно самоубьется.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору