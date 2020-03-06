 Нідерланди повідомили Радбез ООН про початок судового переслідування 4 підозрюваних у справі MH17

Про це йдеться у заяві на сайті уряду Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Кримінальне судочинство стосовно чотирьох підозрюваних осіб у збитті літака рейсу MH17 розпочнеться 9 березня 2020 року. Це важлива віха, яка наближає нас до встановлення правди і забезпечення справедливості для жертв та їхніх близьких родичів", - йдеться у заяві.

У цьому зв'язку сказано, що сьогодні Нідерланди сповістили Радбез ООН про початок судового процесу від імені Спільної слідчої групи, до якої входять Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна. У повідомленні нагадується, що у червні 2019 року Державна прокуратура Нідерландів вирішила розпочати судове переслідування чотирьох підозрюваних осіб за одностайної підтримки слідчих органів з країн Спільної слідчої групи. Водночас, сказано, що кримінальне розслідування стосовно встановлення участі інших осіб досі продовжується.

Читайте також: Зеленський про суд у Гаазі щодо МН17: Сподіваємося найближчим часом дізнатися правду

"Відповідно до резолюції (Ради безпеки) ООН №2166 Нідерланди закликають усі країни, в тому числі Російську Федерацію, повністю взаємодіяти з кримінальним розслідуванням Спільної слідчої групи", - наголошується у повідомленні.

Також сказано, що для судового процесу знадобиться час і терпіння. "Шляхом відстеження і переслідування тих осіб, які є відповідальними за збиття літака рейсу MH17, ми наближаємося до встановлення того, що сталося. Це залишається найвищим пріоритетом для уряду. Смерть 298 невинних людей 17 різних національностей не може залишитися безкарною. Ми віддані цій меті разом з іншими країнами Спільної слідчої групи і з широкою підтримкою міжнародної спільноти", - сказано у повідомленні уряду Нідерландів.

Також читайте: Ми не сумніваємося, що рішення суду щодо МН17 буде об'єктивним і справедливим, - Рябошапка

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Читайте також: У зв'язку з новими даними про можливу причетність до трагедії МН17 російських офіційних осіб ЄС знову закликає всі країни до співпраці зі слідством, - Косьянчич

Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії по застосуванню і тлумаченню Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

Суд щодо трагедії літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 на судовому комплексі "Схіпхол", який розташований приблизно за 50 км від Гааги.