 Проти "слуги народу" Дубінського відкрили кримінальне провадження за наклеп на Порошенка - адвокат Головань

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Офіс Генерального прокурора на виконання судового рішення відреагував на наклепницькі звинувачення народного депутата Дубінського на адресу Петра Порошенка. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом свідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину".
но это оказалась курчавая борода Бени с застрявшими котлетными крошками.....
В комплекс входять готель "Зірка Буковелю", готель Radisson blu, 16 підйомників на 62 траси, земельні ділянки. Зараз банк вибирає консультанта з оцінки та продажу активу. "Банку належить дві третини комплексу, який складається з 64 об'єктів, одна третина припадає на ТОВ "Скорзонера" (пов'язана з колишніми власниками Приватбанку)
зебики, на вас всех можно дело открыть по этой статье за порох все украл... заодно план по посадкам выполните
це добре
...
1. Завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому або органу досудового розслідування про вчинення злочину -
карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочині або із штучним створенням доказів обвинувачення, а також вчинені з корисливих мотивів, -
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
--------------------------
ДУБИНСЬКИЙ 'ПОПАВ'...
хоча.. Соросятка Рябошапки вже немає..
Прокуратура можливо відізве цей позов..
Тим Більше-'Є Барига -немає статті,на яку він не 'напрацював'