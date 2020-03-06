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Все про:Порошенко (11598) Головань Ігор (39) Дубінський (73)

 Проти "слуги народу" Дубінського відкрили кримінальне провадження за наклеп на Порошенка - адвокат Головань

Адвокат Ігор Головань оприлюднив інформацію про те, що проти депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського відкрито кримінальне провадження за наклеп на Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Офіс Генерального прокурора на виконання судового рішення відреагував на наклепницькі звинувачення народного депутата Дубінського на адресу Петра Порошенка. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом свідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин. ВIДЕО

Проти слуги народу Дубінського відкрили кримінальне провадження за наклеп на Порошенка - адвокат Головань 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180000
 
   
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Дубинский думал, что ухватил Бога за бороду,
но это оказалась курчавая борода Бени с застрявшими котлетными крошками.....
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Як на мене, то нехай він його хоч ухватить зубами за обрізаний кінець. Против "слуги народа" Дубинского открыли уголовное производство за клевету на Порошенко - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1679
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Читай - Евгений Наумов, "Коралловый город"... (Для младшего и среднего школьного возраста). Там всё" раскладено... Зеленский - просто "Великий Треххвост"...
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Вон за что Бужанский на Рябошапку обиделся - дружбана обидели.
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Бородатое бенино очко думало что это работает лишь в одну сторону
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а он оденет меховый аэродром, достанет свой богопомазанный паспорт и скажет как бужанский - не не не....я не гражданин вашей страны, какие такие вопросы ко мне?
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Портнов, Дубинский -- неплохое начало процесса.
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Державний Приватбанк збирається позбутися непрофільних активів, що дісталися від колишніх власників, та готується продати частину гірськолижного курорту "Буковель".
В комплекс входять готель "Зірка Буковелю", готель Radisson blu, 16 підйомників на 62 траси, земельні ділянки. Зараз банк вибирає консультанта з оцінки та продажу активу. "Банку належить дві третини комплексу, який складається з 64 об'єктів, одна третина припадає на ТОВ "Скорзонера" (пов'язана з колишніми власниками Приватбанку)
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надути закіссю азота із гандона - хай помре весело
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венедиктова с бобиком шапкокрада все "порешают"! лично мне не интересны собачьи бои барыги и зеленорылого ублюдка!
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У нас нет правосудия. Проще было надавать ему по его мерзкой роже.
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>Зарегистрировано уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступленияИсточник: https://censor.net.ua/n3180000
зебики, на вас всех можно дело открыть по этой статье за порох все украл... заодно план по посадкам выполните
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Ого тебя вспучило, сам то давно из котла?
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Подробнее можно об обдирании и разрушении экономики
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Я уже подумал,что все зебилы вымерли,как мамонты.Но нет,некоторые ещё дышат.
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Головань, это псевдоним педи?
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Пелям не хочет, но надо педя... надо...
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Оболгали светлейшего человека Планеты.Как можно! Дубинского сгноить в Сизо!.
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Зря петя воспринимает всё на свой счет, он вообще то про Рябошапку написал! Наверно по привычке....
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Брехуна будуть судити за Брехуна...)))
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Зачем блдь? Его, бужининского и сладкого любителя мальчиков(волошовского ) - уже Кабздон ждёт на своём концерте.
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А мне, шо тот, шо тот - аба паразиты на теле Украины.
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отличная новость!! Вот если бы ещё этого гандона портнова посадить на нары! ! было бы великолепно!!
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я знову ж, в 3407-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Поправлю: отой самий названий "95 кагал" (я називаю їх "слугами уродів") і є бувшими "ригіАналами", але тільки одним з осколків, на які ті розсипались! Частина тих осколків нині опинилась в зажопах, частина в групах бені, бахматюка і рижої мразі ("довіра", "майбах", тощо).
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Розділ XVIII. Злочини проти правосуддяСтаття 383. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину

1. Завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому або органу досудового розслідування про вчинення злочину -
карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочині або із штучним створенням доказів обвинувачення, а також вчинені з корисливих мотивів, -
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
--------------------------
ДУБИНСЬКИЙ 'ПОПАВ'...
хоча.. Соросятка Рябошапки вже немає..
Прокуратура можливо відізве цей позов..
Тим Більше-'Є Барига -немає статті,на яку він не 'напрацював'
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https://prm.ua/z-poroshenkom-mi-mayemo-mozhlivist-opinitisya-v-yevropi-a-iz-zelenskim-v-pidvalah-lugandona-chekalkin-v-interv-yu-pryamomu/?__cf_chl_jschl_tk__=31a44edcd362487bbe750a4046a75708745a86b1-1582277087-0-AW57D92NBbW8gMqE81VEH1gsxLwVIRJ7Qm-0OhSZMEt5TuC9OmfaJa3Ry4pLOI7wBJjZlh3-hsXv_B8weUXfQN9mvQSjSyZRnS66NF7lUSnyPN2gOU9suOPBqzTxpOW3qzTnRO55HRZvbUUnfAEY-f8y7lQI0mmPDDaIjg1e0DL1ASkJm1FsSJjrDxta7CuNUUqNsfeyJkioRfrofYzjzZnhvre2y9d5csnDIwPwKMkl9TsHRDQ8z3nV5NlODrB2fSHeWok1qK2XBcRLvgIMl1dlTzY7dWA8RKrMKL7MqqYkURiH3K-dElRcnxM7xxEi1Ss4NCNiDZSMroeRvz7rByu0YDeeJse70YJo5hYCzpdS__hTQyVsfcYMvIYnNvMETL-THa0sdT86PPetKMDOMp509AJy56VNClOw4hPOP-m3wP2zV85ndSI_QmnYtbDbxQ&fbclid=IwAR0wsfk8d5yncMmuAwZmims3Yl3T6ibS97h5gdGAnmvTZ71TOajV2jwJTbU
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Краще цю "говорящую жопу Коломойского" ізолювати разом з Волошиним та за компанію Бужанського до них та пустити ГАЗ!!!
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Ось мені дуже цікаво, куди це лайно буде тикати, хати і машино то тут. Мені здається що, навіть "земля обетованная" не приме це гімно.
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Что Порошенко , что его армия адвокатов - знатные манипуляторы , если не сказать брехуны . Армия ботов , манипулирование в подконтрольных СМИ , откровенная ложь - в этом они превзошли даже Путина .
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Да шо вы гаварите?! Ниможет этага быть! Самаго Утина?
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Возбудить то возбудили, а будет ли акт (судебный вердикт)?
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Порохоботы, давите эту говорящую жопу каломойского
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