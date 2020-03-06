 Проти "слуги народу" Дубінського відкрили кримінальне провадження за наклеп на Порошенка - адвокат Головань

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Офіс Генерального прокурора на виконання судового рішення відреагував на наклепницькі звинувачення народного депутата Дубінського на адресу Петра Порошенка. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом свідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину".

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