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 Коронавірус не зникне влітку, це "помилкова надія", - ВООЗ

Не можна стверджувати, що коронавірус нового типу (COVID-19) перестане поширюватися в літню пору.

Про це заявив виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Раян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам поки що невідомо, якою буде активність і динаміка вірусу в різних кліматичних умовах. Ми повинні визнати, що вірус може зберегти здатність поширюватися", - заявив Раян на пресконференції ВООЗ в Женеві.

"Це помилкова надія - вважати, що вірус просто зникне в літню пору. Прямо зараз немає підстав припускати, що це станеться", - додав Раян.

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Коронавірус продовжує поширюватися у всьому світі.

Станом на 6 березня, у світі виявлено понад 100 тис. заражених, понад 3,4 тис. померли. Найбільш епідеміологічно неблагополучними країнами є Південна Корея, Іран і Італія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179996
 
 
 Топ коментарі
 
Ясно.., значит внесезонный.
От така х..ня, малята..
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Ясно.., значит внесезонный.
От така х..ня, малята..
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Ща Аваков арестует Майкла Райана за панику..
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Гундяй кадилом закадилить в параші цей вірус Коронавирус не исчезнет летом, это "ложная надежда", - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7438
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Не китайское , а кацапское бакоружие, распространенное через Китай. В Кацапии кстати скрывают распространение этой инфекции у себя, там уже дофига и больше больных, но у нас проверяют на коронавирус только прибывших из Китая. Открыта граница с агрессором, никто не проверяет прибывших из РФ. Это назваается борьбой с короновирусом? Просто диву даешься насколько тупая зеленая власть. А новый министр только сейчас начал говорить о преступном разрушении в стране санитарно-эпидемиологической службы. И ни словом не обмолвился как ответит Гройсман за то, что сотворил. Об этом молчек. Только сказал, что будут восстанавливать. Что это такое в стране? Одна власть разрушает, другая восстанавливает, а виновных нет?
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да да - прям на границе их расстреливать )))
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Лол. Читатели цензора - такая же тупая вата, что и в России потребители Россия 24. Просто пару слов поменять - и то же самое совковое быдло с теориями заговора в голове.
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Смишно. Бабця сидит в позе компьютерного аса.
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в дитини у школі вчиелька НУС каже "о! нарешті вихворилися"
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Что теперь, просто ждать пока все переболеют, а 10% умрёт?
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природа решила, что людей через чур много и взяла все в свои руки. и начала с самьіх численньіх китайоз. нехер браконьерить панголинов и жрать, все что движется.
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Нет, начнет не с китаез, а с наиболее отсталых и бесполезных тех кто принадлежит к третему миру. Кстати мы какие по уровню развития?!
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а якщо дивитися по усіх роках незалежності та обранцям у владі - то випливає, що або після майдану подуріли, або дурними увесь час і були....
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Ну и что? Все в руках Аллаха. Но не ЭТОГО:
Коронавирус не исчезнет летом, это "ложная надежда", - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9508
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Какой-то микс Путина, Трампа и Стаса Михайлова
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яка різниця, як автор баче *******. головне що *******.
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Блинннн! Накрылась моя Киряловка этим летом... Или поверить Данилову и пойти от кори привиться?
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віруси самі по собі виводяться,це просто куча молекул, там нічого не треба виводити, їх більше мільйона, більш-меньш вивчені -5 000 Ніякі вчені не переплюнуть віруси по мутаціям і видозмінам, вони мутують швидше, ніж гугл шукає
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Путлер запретил коронадерьмо на своей тыритории.Учитесь управлять своим дерьмом. Коронавирус не исчезнет летом, это "ложная надежда", - ВОЗ - Цензор.НЕТ 8231
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Алексей Провальный советует РАБссиянцам мыть руки с обоих сторон хозяйственным мыло 50 секунд и коронавирус сдохнет Коронавирус не исчезнет летом, это "ложная надежда", - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3574
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если анальньій советует, то точно так делать не надо, по крайней мере нам. От частого мьітья кожи защитньіе свойства ее уничтожаются
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Можно надеятся, что мутирует в более безобидный, хоть и слабо.
Короче хреновые дела...
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Мне почему-то всегда казалось, что мутация это процесс когда микроорганизм адаптируется и защищает себя от внешней опасности .
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Испанка постоянно мутировала в сторону большей агрессивности вируса. Когда она начала убивать инфицированных раньше, чем те успевали кого - либо заразить - эпидемия прекратилась. Люди , выжившие от испанки лечились ингаляциями эвкалипта и морских водорослей. ( перелопатил кучу материалов про испанку ).
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Ого-ооо... Огорчил ты меня весьма очень. Коронавірус не зникне влітку, це "помилкова надія", - ВООЗ - Цензор.НЕТ 600 Была некая надеждочка. Эх!
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Реально огорчил ? Могу подбрасывать тебе лично толковые находки пр теме , найденные на просторах интернета. Нам бы ночь простоять, да день продержаться, пока кто - нибудь найдет надежное снадобье.
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_Ессно огорчил. Про лёгкие вообще печаль. Вообще нет никакого повода для радости или оптимизма.

_Что нароешь важного, пиши. Это может кому-то жизнь спасти. Кто его знает?
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Оказалось, что Коронавирус (COVID-19) не переносит 3 вещи:
Коронавирус не исчезнет летом, это "ложная надежда", - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3512

Вот почему в Украине такая низкая заболеваемость...
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Это не для кацов, у них: Боярышник, сало они ненавидят, вместо борща "ЩИ", в которых хоть х.. полощи.
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сало они на словах ненавидять, а на деле жрут как колорадские жуки картошку
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Мужик не жилец: водка должна быть 60 градусов.
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Менделеев и Преображенский с вами не согласны
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В Украине пока инкубационный период.За время затишья перед бурей, будет масса инфицированных от бессимптомных вирусоносителей.
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МОЗ говорит что нечего боятся волошку, который целовался с французиком который присмерти. А вы переживание о таких мелочах. Что они там понимают эти американцы и китайцы?
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А грипп, а туберкулез? Вас че, заклинило?
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В США заболели уже более 100 тыщ пиндосов,это Путлер мстит новым Новичком...
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Ничего ,вот 9 мая приедет к путину - кум с командой дегегератов. Вот и будем тогда провожать куйла к кабздону.
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От плешивого задание было: что б наверняка забрать с собой как можно больше.
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Они попадут в Ад,а мы в Рай.
Путлер просто так ничего не говорит...
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Конечно не исчезнет. Он исчезнет после выборов в США. Точнее его победит Джо Байден и жена Обамы. Запомните этот твит.
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Из-за этого е-го короновируса водка и виски в Америке дорожает, но раки дешевеют.
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Вы что Комаровского с Богуцкой не слушали?? Это же заговор продавцов масок!!
Если заболел короновирусом включаешь Комаровского-Кашпировского и голым задом прикладываешься к монитору - вот и лечение!! Инфа сотка!!!
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_Да даже тут в комментах особо одарённые пишут... братья по разуму той пламенной идиотки богуцкой. Ботам поставили задачу отрицать происходящее. Типа всё хорошо, прекрасная маркиза.
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Летом вирус конечно немного утихнет, чтоб потом, как следует, "отпраздновать" Новый год.
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сейчас самое важное это жоповец Волошин и все кто с ним якшался ….. будем надеяться на лучшее ...
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Да и зеленая навозная муха Зе-Зе тоже никуда не денется .
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Конено, вам неизвестно.
Все-таки - БИООРУЖИЕ. Пусть и недоработанное. Сбежавшее из уханьской лаборатории.
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А испанка тоже из лаборатории сбежала* А чума и холера в средние века? А до того как люди вообще тут жили вирусорв уже было полно. Тоже из лабораторий? Чмошники тупые, млядь.
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пока склады ВОЗ .которые завалены разными вакцынами масками. тест-системами шприцами .по всему миру не опустеют ,до тех пор ВОЗ будет гнать волну паники...для отмывания монет
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ну и правильно.. для рускага мира лишние холопы не нужны .. чем больше вымрет пенсов , тем лучше !
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О. Это уже немного реалистичнее...Теперь осталось всем понять природу изменения климата. Сам механизм!!!
И... и...вы по другому увидите мир!!!

Верьте мне, я вас не обманываю. Я уже веду одну толпу....в неизведанные дали!!! Это не смешно.
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Не сс#те люди, умирать рано или поздно все таки придется.
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Сначало пусть сдохнет *****, а потом уже не так обидно будет.
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Забыл фамилия *****, пишется с большой буквы- *****.
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В Киталии уже почти 200 двухсотых. И 4636 трёхсотых.
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Северная Корея не заражена коронавирусом,а вот Южная уже и много.
Северная корея выгоняет из страны послов и РАБссии и еще 30 стран.Самолеты полетят во Владивосток.Чучхе зна робе...
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Вот и начинается, кто во что горазд: недавно один вирусолог утверждал, что коронавирус теряет силу при температуре воздуха выше +26 по Цельсию.
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_А ещё совсем недавно главВОЗнюк говорил миру, чтобы не останавливали пассажиропоток с кетаем. Преступники! Так что своей башкой думай, ибо никому она так не дорога, как тебе самому. А ВОЗу на тебя плевать, ты просто циферки в их отчёте, статистика!
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После того, как переболевшие выздоравливают, легкие можно выбрасывать. Легочная ткань замещается рубцовой. Уже начали делать пересадку легких некоторым платежеспособным переболевшим. Но это до следующего инфицирования. Иммунитета ведь не вырабатывается.
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Первым на РАБссии подох от Коронавируса знаменитый начальник всея Германии Вова чЛенин...,вторым командир красного говна Миша Фрунзе Коронавірус не зникне влітку, це "помилкова надія", - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9792это потом придумали лабораторию ядов ВЧК-НКВД-КГБ. Коронавірус не зникне влітку, це "помилкова надія", - ВООЗ - Цензор.НЕТ 462
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