 Коронавірус не зникне влітку, це "помилкова надія", - ВООЗ

Про це заявив виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Раян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нам поки що невідомо, якою буде активність і динаміка вірусу в різних кліматичних умовах. Ми повинні визнати, що вірус може зберегти здатність поширюватися", - заявив Раян на пресконференції ВООЗ в Женеві.
"Це помилкова надія - вважати, що вірус просто зникне в літню пору. Прямо зараз немає підстав припускати, що це станеться", - додав Раян.
Коронавірус продовжує поширюватися у всьому світі.
Станом на 6 березня, у світі виявлено понад 100 тис. заражених, понад 3,4 тис. померли. Найбільш епідеміологічно неблагополучними країнами є Південна Корея, Іран і Італія.
От така х..ня, малята..
Короче хреновые дела...
_Что нароешь важного, пиши. Это может кому-то жизнь спасти. Кто его знает?
Вот почему в Украине такая низкая заболеваемость...
Слава Украине!
Путлер просто так ничего не говорит...
Если заболел короновирусом включаешь Комаровского-Кашпировского и голым задом прикладываешься к монитору - вот и лечение!! Инфа сотка!!!
Все-таки - БИООРУЖИЕ. Пусть и недоработанное. Сбежавшее из уханьской лаборатории.
И... и...вы по другому увидите мир!!!
Верьте мне, я вас не обманываю. Я уже веду одну толпу....в неизведанные дали!!! Это не смешно.
Северная корея выгоняет из страны послов и РАБссии и еще 30 стран.Самолеты полетят во Владивосток.Чучхе зна робе...