EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  1410  7
Матеріали за темою:
Все про:Волинь (386) контрабанда (1107) Правоохоронні органи (898) СБУ (5369) цигарки (453)

 Машина з 500 тис. пачок контрафактних сигарет на 15 млн грн затримано на Волині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України блокувала схему контрабанди оптових партій контрафактних тютюнових виробів у країни Євросоюзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Машина з 500 тис. пачок контрафактних сигарет на 15 млн грн затримано на Волині, - СБУ 01

За попередніми даними слідства, учасники угруповання організували механізм нелегального виробництва підакцизної продукції. Готовий товар фігуранти планували незаконно транспортувати за кордон для збуту на території європейських країн.

Машина з 500 тис. пачок контрафактних сигарет на 15 млн грн затримано на Волині, - СБУ 02

Правоохоронці зупинили у Волинській області транспортний засіб учасників групи. Під час його перевірки співробітники СБУ виявили 500 тис. пачок контрафактних сигарет на загальну суму 15 млн гривень. Виявлений товар фігуранти намагалися незаконно переправити через держкордон.

Читайте також: СБУ на Буковині затримала прикордонника, який вимагав 1500 євро за допомогу в контрабанді сигарет. ФОТО

Машина з 500 тис. пачок контрафактних сигарет на 15 млн грн затримано на Волині, - СБУ 03

Машина з 500 тис. пачок контрафактних сигарет на 15 млн грн затримано на Волині, - СБУ 04

"Зараз тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179995
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
есть беляк по ноздре.....
буба с одного занюха в оман уедет на неделю - дело делаем, зеленки?
 показати весь коментар
 
 
Самим здихати, але рятувати економіку ЄС!!!! Придурки, блін.
 показати весь коментар
 
у випадку контрафакту, наша держава нічого не виграє - все йде в кишеню злочинцям.... от, коли їдуть туди офіційні сигарети, з яких платяться податки - тоді так
 показати весь коментар
 
новеы лица тырят не хуже старых..
через 5 лет выберите фиолетового - и не орать!
 показати весь коментар
 
и шо б обязательно, не украинец, а тот корый сейчас, вей ......
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору