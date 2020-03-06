 "Ні-ні-ні", - Бужанський відмовився "поговорити" з ветеранами "Азова". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео було опубліковано в телеграм-каналі "ОпустиВату".

Напередодні Бужанський різко висловився про історичну спадщину українців у ток-шоу "Народ проти". Після зйомок ток-шоу, нардеп повідомив про те, що на нього нібито напали 35-40 ветеранів полку "Азов": "Натовп персонажів, людей 35-40, з битами, які представилися ветеранами полку "Азов", і які прибули на автомобілях АА1154 ХІ Міцубісі L200 чорний, АА0714 ХА білий мерседес-спринтер, за допомогою декількох яєць здобули переконливу перемогу над моїм костюмом".

На опублікованому відео Бужанський сидить в автомобілі і відмовляється вийти до ветеранів "Азова". "Вийди до нас, Максиме, ти чоловік, вийди до мене, я ветеран полку "Азов", - чути голос за кадром. Бужанський відповів: "Ні, ні, ні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський в Раді відмовився вшанувати пам'ять загиблих на Майдані хвилиною мовчання.