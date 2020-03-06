 "Ні-ні-ні", - Бужанський відмовився "поговорити" з ветеранами "Азова". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео було опубліковано в телеграм-каналі "ОпустиВату".
Напередодні Бужанський різко висловився про історичну спадщину українців у ток-шоу "Народ проти". Після зйомок ток-шоу, нардеп повідомив про те, що на нього нібито напали 35-40 ветеранів полку "Азов": "Натовп персонажів, людей 35-40, з битами, які представилися ветеранами полку "Азов", і які прибули на автомобілях АА1154 ХІ Міцубісі L200 чорний, АА0714 ХА білий мерседес-спринтер, за допомогою декількох яєць здобули переконливу перемогу над моїм костюмом".
На опублікованому відео Бужанський сидить в автомобілі і відмовляється вийти до ветеранів "Азова". "Вийди до нас, Максиме, ти чоловік, вийди до мене, я ветеран полку "Азов", - чути голос за кадром. Бужанський відповів: "Ні, ні, ні".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський в Раді відмовився вшанувати пам'ять загиблих на Майдані хвилиною мовчання.
Ну прямо попердоліло їм.
В свої красиві нові галіфе
І нову вєщь красиву чуть не спортів.
(Лесь)
- "не-не-не."
-- га? шо? ой, галю, наснилось шо напала велетенська акула!
-- йа п умерла від страху!
-- так йа ж мущина!
Класне має погоняло "Чинарік Оманский 95 Квартальний"
но это пока......
Борис Бабін
https://espreso.tv/news/2020/03/06/quotrishennya_vzhe_skhvalenoquot_babin_pro_zayavu_premyera_shmygalya_schodo_postachannya_vody_do_krymu
Борис Бабін
https://espreso.tv/news/2020/03/06/quotrishennya_vzhe_skhvalenoquot_babin_pro_zayavu_premyera_shmygalya_schodo_postachannya_vody_do_krymu
За Шуфрича он уже раз десять мог вторгаться
У максика наверно уже впадина!!!
А, ну да...
То, что такая пророссийская антиукраинская тварь спокойно живет в Киеве - это позор.
Йому не варто сильно напружувати нерви.
Себазон, карвалол, ...