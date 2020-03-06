EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  2455  37
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (6047) Донбас (15480)

 Один воїн загинув, чотирьох поранено. Ворог підірвав нашу БМП і 4 рази обстріляв наші позиції, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • поруч з Авдіївкою - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Пісків - зі 120-мм міномета - 12 мін.

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл наших позицій, а саме:

  • недалеко від населеного пункту Зайцеве - з міномета калібру 82 мм ворог випустив 6 мін, 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета, а також вівся обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Сьогодні, 6 Березня, внаслідок підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої один український захисник загинув, ще троє військовослужбовців зазнали бойових уражень. Також внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранень".

Читайте також: 14 поранених військовослужбовців евакуйовані з Харкова для подальшого лікування у Вінниці та Києві. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179990
 
 
 Топ коментарі
 
ВІТАЛІЙ ПОРТНІКОВ Коаліція Зеленський - Коломойський - Медведчук тепер впевнено править Україною при мовчазній підтримці Ахметова. Коаліція зради. Коаліція Путіна
 показати весь коментар
 
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!!
Один воин погиб, четверо ранены. Враг подорвал нашу БМП и 4 раза обстрелял наши позиции, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 247

Царство Небесне Герою...і вічна пам"ять...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ВІТАЛІЙ ПОРТНІКОВ Коаліція Зеленський - Коломойський - Медведчук тепер впевнено править Україною при мовчазній підтримці Ахметова. Коаліція зради. Коаліція Путіна
 показати весь коментар
 
 
Вова ратует за мир, а количество погибших воинов возросло в разы по сравнению с прошлым годом. Что-то тут не то. Кто-то тут нас за идиотов держит.
 показати весь коментар
 
 
Миру надо дать шанс.
А вот обоим Вовам - никаких шансов не давать.
 показати весь коментар
 
 
Местные выборы в этом году. Слуги народа так и не станут слугами, поскольку никто их в органы местного самоуправления не выберет. Уже столько наговорили, что Вове хоть импичмент объявляй.
 показати весь коментар
 
 
Будем надеяться.
А вообще, думаю, дураков верящих в справедливого Голобородьку, ещё пруд пруди..
Лучше бы я конечно ошибался в своей этой думке.
 показати весь коментар
 
 
тю-ю-ю...они же завтра самыми ярыми националистами вмиг переобуются...быдляк тот еще.. Один воин погиб, четверо ранены. Враг подорвал нашу БМП и 4 раза обстрелял наши позиции, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7589
 показати весь коментар
 
Вова, - ты соучастник. У тебя руки в крови. И кровь эта - на детях твоих.
 показати весь коментар
 
 
Зелебобики заняты дележкой портфелей, водой в Крым, отменой законов о люстрации чиновников времен Януковича и отменой законов об амнистии участников Майдана, а еще преследованием волонтеров и активистов по уголовным статьям. Немой вопрос Чивокуни: "А шо, так можно было ?"
 показати весь коментар
 
 
А где этот пускатель воды в Крым? Как там его? Ну, тот от Гудка Леонидовича самокатчика сменил.
 показати весь коментар
 
 
Вечная и светлая память погибшему........Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненным скорейшего выздоровления и сил......
 показати весь коментар
 
 
Не пора ли переименовать Министерство Обороны в Министерство Капитуляции имени зеленой гниды ?
 показати весь коментар
 
 
У зебилов устойчивый поход к миру...
 показати весь коментар
 
 
пора - в министерство обиженных, униженных и оскорбленных - МинОбУнОс - сатисты хреновы - за каждую попытку нужно минимум одного из московии за @йца подвесить...можно начать с туалетного ершика, шевелящего усами....
 показати весь коментар
 
какой ужас...теперь моника будет праздновать шаббат со скорбью...
 показати весь коментар
 
 
Та пофиг ему... он убийц украинских детей на волю выпускает. А это вообще ни о чем для него и зебилов.
 показати весь коментар
 
 
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!!
Один воин погиб, четверо ранены. Враг подорвал нашу БМП и 4 раза обстрелял наши позиции, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 247

Царство Небесне Герою...і вічна пам"ять...
 показати весь коментар
 
 
гівнокомандувач не згоден! йому ще потрібно послюнявити дупу путіна!
 показати весь коментар
 
 
Згадую як Савченко хотіла Верховну Зраду обстрілювати, а тепер думаю... не туди і не в той час.... Якби оце зараз, хтось, офіс президента,- то я не проти...
 показати весь коментар
 
 
Не, мне интересно что ещё нынешние предатели во власти должны сделать чтобы народ Украины наконец проснулся и что-то сделал? Такое впечатление что после двух Майданов народ просто заменили на совковую биомассу. Просто другие люди!
Что касается пресловутых 73 процентов, то я просто этому не верю. Это был явный обман и подтасовка.
 показати весь коментар
 
 
это до сатрапа авакова вопрос. его же "незаменимого" не зря держат.
 показати весь коментар
 
шо їщьо цей нещасний народ повинен зробити??? піти на майдан і здохнути черговій тисячі під кулями беркутів авякяна??? щоб далі на трон всілася чергова помаранчева срака ющенки-парашенки і крутила безкінечні договорняки з ригами?????
 показати весь коментар
 
Експредставник президента в Криму Борис Бабін розповів, що рішення щодо постачання води до Криму було вже схвалено (як й з формулою Штайнмайера) і зараз ведуться пошуки формату пояснення для суспільства

https://espreso.tv/news/2020/03/06/quotrishennya_vzhe_skhvalenoquot_babin_pro_zayavu_premyera_shmygalya_schodo_postachannya_vody_do_krymu
 показати весь коментар
 
 
..это будет последний день "Помпеи" ...ни один бобик до самолета добежать не успеет тогда.. Один воїн загинув, чотирьох поранено. Ворог підірвав нашу БМП і 4 рази обстріляв наші позиції, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8218
 показати весь коментар
 
 
та страшнэ - на форуме громко пёрднешь и они испугаются?
 показати весь коментар
 
...не успеют и испугаться, если такую херню совершить додумаются.. Один воїн загинув, чотирьох поранено. Ворог підірвав нашу БМП і 4 рази обстріляв наші позиції, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2518..
 показати весь коментар
 
А секта габинович и ко в то же время будет справлять идеологическую нужду у мавзолея....
 показати весь коментар
 
Эрдоган давал достойный отпор, зеленорылое чмо предлагает в ответ дать воду в оккупированный Крым!!! Что б эти зеленорылые ублюдки сдохли вместе с их медведчуковскими подельниками!
 показати весь коментар
 
 
та и Эрдогана путен просто - напросто вздрючил...

прекращение огня и закрепление за путеном 40% эрдогановской территории...
 показати весь коментар
 
Один воин погиб, четверо ранены. Враг подорвал нашу БМП и 4 раза обстрелял наши позиции, - штаб ООС

калбасу везите им калбасуу в бамбас
гуманетаркууу
будут убивать вас, пока ума не наберетесь

дебилы бл
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору