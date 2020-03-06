 Один воїн загинув, чотирьох поранено. Ворог підірвав нашу БМП і 4 рази обстріляв наші позиції, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- поруч з Авдіївкою - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Пісків - зі 120-мм міномета - 12 мін.
Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл наших позицій, а саме:
- недалеко від населеного пункту Зайцеве - з міномета калібру 82 мм ворог випустив 6 мін, 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета, а також вівся обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Сьогодні, 6 Березня, внаслідок підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої один український захисник загинув, ще троє військовослужбовців зазнали бойових уражень. Також внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранень".
А вот обоим Вовам - никаких шансов не давать.
А вообще, думаю, дураков верящих в справедливого Голобородьку, ещё пруд пруди..
Лучше бы я конечно ошибался в своей этой думке.
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненным скорейшего выздоровления и сил......
Царство Небесне Герою...і вічна пам"ять...
Что касается пресловутых 73 процентов, то я просто этому не верю. Это был явный обман и подтасовка.
https://espreso.tv/news/2020/03/06/quotrishennya_vzhe_skhvalenoquot_babin_pro_zayavu_premyera_shmygalya_schodo_postachannya_vody_do_krymu
- мине? и за шо?
прекращение огня и закрепление за путеном 40% эрдогановской территории...
калбасу везите им калбасуу в бамбас
гуманетаркууу
будут убивать вас, пока ума не наберетесь
дебилы бл