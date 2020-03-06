 Постачання води в окупований Крим неприпустиме, - представництво президента в АРК

Відповідне повідомлення розміщено на сайті представництва президента України в автономній республіці Крим, інформує Цензор.НЕТ.

"Представництво в черговий раз, реагуючи на заяви окремих посадових осіб, офіційно заявляє про неприпустимість поставок води до тимчасово окупованої Російською Федерацією території АР Крим та м. Севастополя до моменту його деокупації", — сказано в повідомленні.

У представництві визнають, що Україна зобов’язана захищати інтереси своїх громадян, які вимушено проживають на тимчасово окупованій території.

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"Проте, поставка води з підконтрольної території України призведе до послаблення тиску на державу-окупанта. Наслідком цього стане відтермінування моменту деокупації території України та продовження репресій і переслідувань наших громадян окупаційною російською владою", — сказано в сообщении.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Україна зобов'язана постачати воду в окупований Крим. "Ми будемо поставляти в разі потреби або гуманітарної загрози українцям воду для господарських потреб, для пиття - хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями. Ми повинні це забезпечити. Це наш обов'язок перед нашими українцями. Це важливо", - заявив прем'єр 6 березня у час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Зазначимо, що відповідно до Женевської конвенції 1949 року вся відповідальність за становище людей на окупованій території лягає на країну-окупанта. Статті 55-60 Женевської конвенції перераховують той життєвий мінімум, який має забезпечити держава-окупант: продукти і предмети гігієни, санітарні матеріали і все необхідне для проведення релігійних служб. Держава-окупант має взяти під свій захист дитячі заклади і лікарні, прийняти гуманітарну допомогу ззовні, не намагаючись скорегувати її призначення. Тому в разі "гуманітарної загрози" населенню Росія як країна-окупант зобов'язана забезпечити громадян, які проживають у Криму, водою.

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