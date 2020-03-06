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 Політика України
  2026  15
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Все про:Кабмін (3876) відставка (651) Міністерство культури, молоді та спорту (40) Ірина Подоляк (6)

 Заступник міністра культури, молоді і спорту Подоляк подала у відставку. ДОКУМЕНТ

Заступниця міністра культури, молоді і спорту Ірина Подоляк написала заяву про відставку за власним бажанням.

Фото документа Подоляк опублікувала у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я прийняла запрошення Володимира Бородянського працювати в Міністерстві, тому що бачила цю мету у формуванні глибинної громадської взаємодії, заснованої на цінностях свободи, моральності, загального блага, гідності та граничної чесності", - написала Подоляк.

Тепер же, за її словами, вона не бачить сенсу "ще півроку або рік реорганізовувати недореорганізованое Міністерство", зазначила ексчиновниця. На думку Подоляк, реорганізація міністерства є стратегічною помилкою.

"Дві найбільші тривоги, які залишаються зі мною і мобілізують - це реінтеграція і мова. Але, якщо будемо жити і робити своє, будемо мати таку державу, яку побудуємо і якої заслуговуємо, а все інше і всі інші - лише малюнки паличкою на березі океану - хвиля змиє", - додала Подоляк.

Заступник міністра культури, молоді і спорту Подоляк подала у відставку 01
Заступник міністра культури, молоді і спорту Подоляк подала у відставку 02
Заступник міністра культури, молоді і спорту Подоляк подала у відставку 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179985
 
 
 Топ коментарі
 
Задолбаються таблички на дверях менять.
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"Сподіваюсь, ми навчилися працювати горизонтально у цій потворній бюрократичній системі."
------
Я бы таким не хвастался)
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"Сподіваюсь, ми навчилися працювати горизонтально у цій потворній бюрократичній системі."
------
Я бы таким не хвастался)
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Така позиція сприяє кар'єрному росту.
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тётка поняла, шо она к спорту и культуре не имеет жодного видношэння...
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Спрыгивают с подножек мчащегося поезда...
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Усіх вона дістала - ще до того, як звільнилась, задовго до того... І ніхто не заплаче за гадюкою...
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