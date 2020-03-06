 У Києві ліквідовано аналітичний центр букмекерської контори, який працював цілодобово, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В ході слідства було встановлено, що всі гральні заклади працювали під виглядом поширення державних лотерей, де гравці через спеціальне програмне забезпечення робили ставки у віртуальному казино. Як правило, сервери були в інших місцях, деякі за межами країни. При цьому ставки від гравців приймалися і через електронні платіжні термінали та системи.

Прикриваючись діяльністю з випуску та реалізації лотереї, фігуранти створили сайти, через які фактично проводили незаконну букмекерську діяльність. За допомогою цих вебресурсів гравці мали доступ до таких азартних ігор, як ігрові автомати, покер, віртуальна рулетка, а також можливість робити ставки на спортивні події.

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Для координації та контролю за діяльністю всіх ігрових об'єктів, зокрема і в мережі інтернет, було створено аналітичний центр. Для сталого функціонування всієї мережі об'єктів грального бізнесу в аналітичному центрі, в цілодобовому режимі, працювали кілька десятків співробітників.





За результатами проведених обшуків за місцем проживання фігурантів та в офісних приміщеннях аналітичного центру букмекерської контори вилучено 333 системні блоки, 1 195 моніторів, 239 жорстких дисків, мобільні телефони, флеш накопичувачі, банківські картки, через які здійснювалася легалізація отриманих коштів, "чорнові" записи, а також фінансово-господарська документація.

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