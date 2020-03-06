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 Події, Фоторепортаж
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Матеріали за темою:
Все про:гральний бізнес (138) Київ (7381) Нацполіція (9133) Правоохоронні органи (898)

 У Києві ліквідовано аналітичний центр букмекерської контори, який працював цілодобово, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці викрили групу осіб, які налагодили функціонування мережі гральних закладів, а також доступ до азартних ігор через створені сайти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Києві ліквідовано аналітичний центр букмекерської контори, який працював цілодобово, - Нацполіція 01

В ході слідства було встановлено, що всі гральні заклади працювали під виглядом поширення державних лотерей, де гравці через спеціальне програмне забезпечення робили ставки у віртуальному казино. Як правило, сервери були в інших місцях, деякі за межами країни. При цьому ставки від гравців приймалися і через електронні платіжні термінали та системи.

Прикриваючись діяльністю з випуску та реалізації лотереї, фігуранти створили сайти, через які фактично проводили незаконну букмекерську діяльність. За допомогою цих вебресурсів гравці мали доступ до таких азартних ігор, як ігрові автомати, покер, віртуальна рулетка, а також можливість робити ставки на спортивні події.

У Києві ліквідовано аналітичний центр букмекерської контори, який працював цілодобово, - Нацполіція 02

Читайте також: Поліція викрила гральний зал у Білій Церкві, який відновив роботу і приймав клієнтів "за записом". ФОТОрепортаж

У Києві ліквідовано аналітичний центр букмекерської контори, який працював цілодобово, - Нацполіція 03

Для координації та контролю за діяльністю всіх ігрових об'єктів, зокрема і в мережі інтернет, було створено аналітичний центр. Для сталого функціонування всієї мережі об'єктів грального бізнесу в аналітичному центрі, в цілодобовому режимі, працювали кілька десятків співробітників.

У Києві ліквідовано аналітичний центр букмекерської контори, який працював цілодобово, - Нацполіція 04
У Києві ліквідовано аналітичний центр букмекерської контори, який працював цілодобово, - Нацполіція 05

За результатами проведених обшуків за місцем проживання фігурантів та в офісних приміщеннях аналітичного центру букмекерської контори вилучено 333 системні блоки, 1 195 моніторів, 239 жорстких дисків, мобільні телефони, флеш накопичувачі, банківські картки, через які здійснювалася легалізація отриманих коштів, "чорнові" записи, а також фінансово-господарська документація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція накрила мережу підпільних покерних клубів на Полтавщині. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179983
 
 
 Топ коментарі
 
МВД наносит ответный удар - "нечего СБУ наши "казино" хлопать"
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Пахан сказал - "брать все" В Киеве ликвидирован аналитический центр букмекерской конторы, работавший круглосуточно, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4915
В Киеве ликвидирован аналитический центр букмекерской конторы, работавший круглосуточно, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5403
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Крышевал КТО? Патрульный полицейский или дворник Петрович - к гадалке не ходи!!!!!
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Так тож ті трикляті "зебіли"далі жмуть на бізнес сім'ї бариги!
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Сфоткай меня типа я ликвидировал подпольную букмекерскую кантору В Киеве ликвидирован аналитический центр букмекерской конторы, работавший круглосуточно, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8072
В Киеве ликвидирован аналитический центр букмекерской конторы, работавший круглосуточно, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9484
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А зачем мониторы изымать? На них же никакая информация не хранится. Наверное чтобы потом продать?)
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а чтоб бизнес опустить это обычный мусорской наезд не более просто им платят они нагибают бизнес вот и все.
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МВД наносит ответный удар - "нечего СБУ наши "казино" хлопать"
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ДСР))) Вважай Аваков нап....з...див хардів та моніків.
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и судэйок с левыми и неназначенными пеналями ликвидируйте...
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Зараз на olx посиплеться опт. по моніках dell і вєніках WD. Ловіть шару!
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больше похоже не на рыбу а на пауков в банке. при распределении сфер влияния. А аналитический центр передадут головастикам, приблеженным к руководству ДСР
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Что же полицаи не расказывают сколько украли личных вещей людей, телефоны ноубуки, деньги из сейфов и тд и тп. Гордые тут а в реале обычные воры.
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Хрена тут бороться?
Сделайте ТУПО и просто.
Работникам "козино" и прочего гамна - 5 лет, несмотря на "анажимать", "первый раз" ...
Организаторам - пожизненное.
Это ГАМНО НЕ должно быть в Укрине. Это те же наркотики, за которые будут платить ВСЕ жители Украины. кражи, вымогательства, разбои...
Эти "игрокам" постоянно нужны деньги. И страдать будут простые украинцы.
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