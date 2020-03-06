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 Суспільство
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Все про:Нацполіція (9133) Чернівці (147) COVID-19 (540)

 Поліція склала протокол за поширення чуток про коронавірус на мешканку Чернівців

59-річна жінка розповіла журналістам неправдиву інформацію про коронавірус, і тепер їй загрожує штраф або виправні роботи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецькій області.

"59-річна чернівчанка брала активну участь у зборах жителів одного з багатоквартирних будинків у Чернівцях. Не володіючи достовірними фактами про захворювання, жінка розповсюдила неправдиві відомості через засоби масової інформації. Такі дії могли призвести до соціальної напруги, порушення громадського порядку та інших негативних наслідків", - сказано в повідомленні.

На жінку склали протокол за ознаками статті 173-1 (Поширення неправдивих чуток).

"Санкція статті передбачає накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку", - повідомили в поліції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179982
 
   
 Топ коментарі
 
А на жопоблоковцев за то же самое - слабо.
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А за распространєніє слухов про «панамскіє офшори», чи «Порошенко вбив свого брата» ?
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37 год не за горами ,а за Анекдоты про власть - РАССТРЕЛ !!! Полиция составила протокол за распространение слухов о коронавирусе на жительницу Черновцов - Цензор.НЕТ 2847Дебилы бля ...
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Тут иной раз думаешь, а зря в облцентрах расформировали ментов по типу "беркутят" -те "добродушные соседи" с Черновцов так и выпрашивали пилюлей за нагнетание истерики и паники...
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В Мацквє ***** ім нє нарадуєтся. Гасят крєпосних, от душі.
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37 год не за горами ,а за Анекдоты про власть - РАССТРЕЛ !!! Полиция составила протокол за распространение слухов о коронавирусе на жительницу Черновцов - Цензор.НЕТ 2847Дебилы *** ...
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ну хоть офис моники пока не рекомендует камнями закидывать...
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короновирус распространяется орально-фекальным путем.

вот и думай после этого как мог заразиться Волошин Полиция составила протокол за распространение слухов о коронавирусе на жительницу Черновцов - Цензор.НЕТ 8491
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хуже... короновирус распространяется через зомбоящик... 100% инфа. Особенно он заразен с г+г (одно название симптоматично) и с всяких помоек типа "ньюзван и шарий+опзж"))
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а шо тут удивительного?копрофилы фракции слуги народа дружат с копрофилами медведчука-рабиновича.
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случай с Г+Г это также орально-фекальный способ распространения болезней:

скушал новость, перетравил ее и выгадил соседу
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А за распространєніє слухов про «панамскіє офшори», чи «Порошенко вбив свого брата» ?
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казали, що не тільки вбив - ще й зїв Полиция составила протокол за распространение слухов о коронавирусе на жительницу Черновцов - Цензор.НЕТ 6601
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Правильно, ибо нечего панику поднимать. Этот вирус не опасней других гриппов, а по смертности уступает многим грипповым мутациям. Здоровый образ жизни главное лекарство против любого гриппа, ибо если даже заболеешь - перенесёшь без последствий. Грипп любит слабых поэтому все на турник, штангу и другие тяжести!
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добавьте к штанге и тяжестям также лишения в жизни Полиция составила протокол за распространение слухов о коронавирусе на жительницу Черновцов - Цензор.НЕТ 9898
они закаляют
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Как правило, ты боишься совсем не того, чего следует.
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В регионах нет тестов на короновирус. Какой штраф за то, что в регионах нет этих тестов?
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Правильно наказали .В Великой Отечественной войне паникёров вообще первых расстреливали .
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Что такое Великая Отечественная война? И почему тех, кто ее развязал(а это в том числе Сталин, Жуков, Шапошников) не расстреляли?
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"Великая отечественная война" осталась в параше. Полиция составила протокол за распространение слухов о коронавирусе на жительницу Черновцов - Цензор.НЕТ 616
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Та й до тої війни, теж расстрєлівалі, нє стєснялісь.
Вбили народу, чи не більше, ніж на самій війні.
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Ох и дебилы... Теперь за глупость людей сажать будут? В том что люди не обладают достоверной информацией это проблема власти а не людей.
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А кто будет выписывать штрафы за распостранение лживых слухов про гыперлуп, зарплату в 4000 эвро, пирамидки, строительство инструктором по лыжам терминала сжиженово газу и прочие перемиги?
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Нефть-45,51. Похоже коронавирус ударит не только по экономике КНР, но и доканает остатки экономики скрепостана.
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Китай вторая экономика мира....ударит по экономике Китая....лежать будут все....
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хіба що, всі китайці будуть лежати Полиция составила протокол за распространение слухов о коронавирусе на жительницу Черновцов - Цензор.НЕТ 9127
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Это же сколько десятков миллионов ускоглазиков должно положить, чтоб это произошло. Они закроют все провинции, ну окочуратся пару лимонов , ну и пох на это синиму дзень пеню.
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Нам это на руку. Будет повод расшириться до Сахалина.
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Не знаю что бабка там рассказывала, но в Черновцах 6 пациентов под наблюдением. Это официально. А как начнется настоящий шухер, тетке медаль дадите? За то что "в набат била", пока власть в зеленых очках тусуется
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Та давайие робіть,як на Московії.Ви ж хотіли бобіки бути в стойлі і стояти на колінах,перед царем.
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Дело сталина живет и побеждает, скоро сосед на соседа доносить будет и без суда и следствия...
Зеленый маразм крепчает.
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Ну тогда и бубонному ,за то что говорил что отвезет уханей в кончу заспу. А рюкзаку, за то что пугал людей костюмами космонавтов в прямом эфире.
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Ну вот наконец-то и за провокаторов взялись.
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А на керівництво країни за замовчення ситуації, та на Секретаря РНБО, який розповсюджує нічим не підтверджену інформацію про біологічну зброю в Ухані, не завели? А чому? Чи справедливість "по портновські" працює тіко проти добробатів, волонтерів та опозиції?
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