EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  12322  119
Все про:МЗС (2081) Москва (755) Росія (26634) смерть (3896) шахи (62) Богданович (2)

 МЗС підтвердив смерть шахістів Богдановича і Вернигори в Москві

Дипломати встановили контакт із родичами померлих українських шахістів. Причини смерті встановить судово-медична експертиза, її проведуть у Москві.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За інформацією посольства України в Російській Федерації, в одному з будинків у м.Москва були виявлені тіла двох громадян України. Тіла померлих перебувають у морзі м.Москва, де буде проведена судово-медична експертиза і встановлена ​​причина смерті. Контакт із рідними померлих встановлено", - повідомили в МЗС.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у квартирі в столиці РФ знайшли мертвими відомого 27-річного шахіста Станіслава Богдановича і його 18-річну подругу Олександру Вернигору. На голові у молодих людей були поліетиленові пакети, поруч лежали кульки з закисом азоту.

Богданович був гросмейстером і чемпіоном України зі швидких шахів, кілька днів тому він виступив за Росію в інтернет-матчі проти України. Після цього 27-річний гросмейстер з Одеси зазнав різкої критики і навіть опинився в базі "Миротворця".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла одеського гросмейстера Богдановича, який виступав за РФ, і його подруги знайшли з пакетами на головах у квартирі в Москві. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179979
 
 
 Топ коментарі
 
Наркоманы и предатели...не жалко ни разу...
 показати весь коментар
 
А нефть тем временем пробила отметку 46....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Шо оно делало на территории вражеского глсударства?
 показати весь коментар
 
 
За деньги от вражеского государства понижало имидж (показьівало что в родном государстве никто не умеет играть в шахматьі) своего государства
 показати весь коментар
 
 
смерть шахматистов Богдановича и Вернигоры....

Что-то не вяжется.. Богданович - да, шахматист. А девица эта судя по всему просто *******.
 показати весь коментар
 
 
ой, воно фрігідне - ніхто не замітив разніци - шо жило, шо здохло
 показати весь коментар
 
 
Мо" ці долбодятли ватнікі самі себе якось виведуть із цього світу?
 показати весь коментар
 
 
Та прям таки, наглости хватило выступить за вражескую сборную против Украины, а выдержать критику бедняга не смог... Тут, похоже, просто перебор с дозой азота.
 показати весь коментар
 
 
Звичайне пограбування. Той, хто "задонатив", той і повернув собі сплачений гонорар. Або інший злодій, яких на Росії кожний перший. Нефіг було трубити на весь світ, що грав за гроши. 100500 раз наука для наївних, що з росіянцами можна обнімашками займатись. Тільки 5 метрова бетонна стіна і ров з крокодилами на кордоні з цими нелюдями.
 показати весь коментар
 
 
московія- проклята для українців місцина, незабаром вже як 1000 років..
 показати весь коментар
 
Очень напоминает взрывы домов по всей рашки. Похожий почерк.Нав
 показати весь коментар
 
Такая же судьба ждет гундосого утырка, только с держаком от лопаты в анусе.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору