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 Події, Фоторепортаж
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Все про:шахрайство (307) Нацполіція (9133) Правоохоронні органи (898) СІЗО (485) Сумщина (390)

 На Сумщині шахраї, сидячи в СІЗО, виманили у громадян 300 тис. грн, представляючись співробітниками банків, - Нацполіція. ФОТО

У Сумській області поліція викрила групу шахраїв, які дзвонили з СІЗО під виглядом банківських співробітників і виманювали гроші у громадян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Сумщині шахраї, сидячи в СІЗО, виманили у громадян 300 тис. грн, представляючись співробітниками банків, - Нацполіція 01

Зловмисники, представляючись працівниками банків, дзвонили громадянам і повідомляли, що з їхніх карток намагалися незаконно зняти кошти. Щоб надалі убезпечити себе від шахраїв і встановити додаткові заходи безпеки, їм пропонувалося зателефонувати нібито в службу безпеки фінустанови або юридичний відділ.

Під час спілкування громадяни надавали свої персональні дані, номер карти і її пінкод або відразу вводили на клавіатурі телефону дані картки. Після проведення необхідних операцій, номери телефонів громадян відразу блокувалися. Для отримання грошей шахраї використовували банківські картки осіб, які перебувають у СІЗО.

На Сумщині шахраї, сидячи в СІЗО, виманили у громадян 300 тис. грн, представляючись співробітниками банків, - Нацполіція 02

За результатами аналізу матеріалів кримінальних проваджень та комплексу вжитих оперативних заходів було встановлено, що шахрайську схему організували особи, які перебувають у слідчому ізоляторі. Надалі правоохоронці за сприяння керівництва виправного закладу встановили безпосереднього організатора та учасників.

Також читайте: Чоловік зняв 600 тис. гривень за підробленими банківськими картками, його затримали

Перебуваючи в СІЗО, чоловік, маючи авторитет і вплив на ув'язнених, залучив їх до злочинної діяльності. Організатор безпосередньо контролював діяльність співкамерників, акумулював і розподіляв кошти, отримані від довірливих громадян. Частина цих коштів передавалася в так званий кримінальний "фонд". Інші учасники угруповання дзвонили громадянам, а з метою конспірації навіть міняли голос на жіночий, знімали кошти з карток і передавали частину кримінальним авторитетам, які перебували на свободі.

На Сумщині шахраї, сидячи в СІЗО, виманили у громадян 300 тис. грн, представляючись співробітниками банків, - Нацполіція 03

В даний час слідством доведено їхню причетність до скоєння щонайменше 20 фактів шахрайства. За вказаною схемою фігурантам вдалося заволодіти коштами громадян на суму понад 300 тис. гривень. Серед постраждалих - мешканці Києва та кількох областей.

На Сумщині шахраї, сидячи в СІЗО, виманили у громадян 300 тис. грн, представляючись співробітниками банків, - Нацполіція 04

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в камерах фігурантів і за місцем проживання інших учасників злочинної схеми. Вилучені мобільні телефони, сім-картки різних операторів, "чорнові" записи, банківські картки та інші заборонені речі.

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На Сумщині шахраї, сидячи в СІЗО, виманили у громадян 300 тис. грн, представляючись співробітниками банків, - Нацполіція 05

Зараз організатору і його чотирьом учасникам, які перебувають у слідчому ізоляторі, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179975
 
 
 Топ коментарі
 
без начальства сизо это произойти не могло..
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Тю. Оно мошеннікі через тєлєвізор ізбралісь в українську владу...
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Тю. Оно мошеннікі через тєлєвізор ізбралісь в українську владу...
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ну тож тєлєвізор! Масштаби побільше будуть!
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Да, и ни у кого не возникло вопросов, как он (ноут) туда попал?
"Сейчас организатору и его четырем соучастникам, которые находятся в следственном изоляторе, сообщено о подозрении", - а руководству СИЗО, кормящегося за счет незаконного перемещения в камеры запрещенных предметов подозрение не вручено.
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да и санкционированный обыск в камера как то в недоумение вводит
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доля аваковских в делюге покрыта мраком...
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без начальства сизо это произойти не могло..
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могло. нет такого закона, чтобы заключенным телефоны запрещать
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заключенные подчиняются "кримінально-виправному кодексу", там телефон і заборонений
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Они и мне звонили. Я сразу понял, жулики.
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В наших сизо таких шикарных условий нет. Там преступники сидят и дрожат.
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"телефоны граждан блокировались" можно тут поподробнее?
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переписывали данные мобильного владельца карты на чистую СИМку... а вперед!
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ну і як взнати і, головне, переписати унікальний ICCID-код, який пишеться на сімку на заводі, він не переписується, і до цього кода прив'язується сам номер? 99% ЛЮДЕЙ НАВІТЬ НЕ ЗНАЮТЬ ДЕ ЙОГО ДИВИТИСЯ, ТОЙ КОД
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коли в тебе крадуть телефон..ти йдешь ..купуєшь новий та за 25 грн СІМку... повідомляєшь 3 номера.з яких тобі звонили..стару обнуляють а на чисту переписують....Все! Робив так і не раз..А як що є упаковка від сімки там є PUK код..повідомляєшь і все але для цього потрібен чоловік на волі..який зробе всі ці процедури
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Если симка не зарегистрирована по паспорту то схемы возможны.Если привязать номер до паспорта до такие схемы хрена.
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ICCID-код нової сімки , переприв'язують вручну до твого номера, але треба оператору довести , що то ваш номер був, не завжди так просто, ще й треба паспорт, умови по яких ідентифікують вас як власника , оператор весь час змінює. одне незмінно, коли кажете пак-код, ICCID-код, то вірять зразу що ви власник,
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Большая часть телефонного и интернет-мошенничества мошенничества осуществляется из тюрем. Но и помощники на свободе конечно тоже есть. Нужно законодательно запретить заключенным индивидуальные симки и ограничить выход в интернет. Установить время фиксированное, когда они могли бы этим пользоваться при условии отсутствия нарушений. И контролировать нужно. На Сумщині шахраї, сидячи в СІЗО, виманили у громадян 300 тис. грн, представляючись співробітниками банків, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9146 Им сам дьявол помогает.
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а у Києві шахраї, сидячи на Банковій, ошукали всіх українців на 0,5% ВВП
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Я думал только идиота нет карты и денег , но нет ошибся идиоты с картами и деньгами .На сколько в наше тяжелое время , и эти годы , не научила жизнь . Быть тупым челом передавать данные с потрохами и ключ от квартиры где деньги лежат..
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получал я такой "банковский " звонок..= долго смеялся- чело на связи так и не врубилось чего...)))
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В первую очередь сажать начальника колонии и возместить он должен все средства а потом конвой и уже судимых.Потому что только с подачи начальника колонии могут телефоны занести конвой или пользоваться ноутбук.
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