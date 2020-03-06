 За січень-лютий 2020 ДПС провела на 12% менше позапланових перевірок, ніж за аналогічний період минулого року

Зокрема, сумлінні платники чи не вперше в історії України мають можливість отримувати ритмічне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у суворій відповідності до закону. Про це повідомила прес-служба відомства у Facebook, пише УНН.

Важливим інструментом у цьому процесі є система моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування.

"За результатами 2019 року цією системою автоматично зареєстровано понад 99% поданих до реєстрації податкових накладних. Незважаючи на мізерний процент накладних, яким відмовлено в реєстрації, минулого року ДПС запобігла формуванню незаконного податкового кредиту на суму 6,7 млрд грн. Завдяки такому ефективному припиненню мінімізаційних оборудок, сумлінний бізнес чи не вперше в історії України має можливість отримувати ритмічне відшкодування ПДВ у суворій відповідності до закону", — сказано у повідомленні.

У ДПС зауважили, що завдяки впровадженню Електронного реєстру відшкодування ПДВ процес повернення бюджетних коштів платникам став максимально прозорим.

"Електронний реєстр є публічним, відкритим та оприлюднюється на сайті Мінфіну. Будь-який платник податків має змогу відслідкувати весь процес від подання заявки до отримання коштів", — сказано у повідомленні.

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Процедура відшкодування ПДВ відбувається виключно в межах визначених законом строків, що становлять близько двох з половиною місяців.

"Перевірка заявок на відшкодування у межах цього періоду є обов’язком податкової перед державою", — окремо наголосили у податковій.

Також спостерігається чіткий тренд до скорочення обсягу ПДВ, що знаходиться у процесі бюджетного відшкодування. За інформацією ДПС, станом на 1 березня він зменшився на 2,0 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У податковій запевнили, що цього року курс на скорочення кількості перевірок платників для документального підтвердження ризиків у їхній діяльності буде продовжено.

Так, за січень-лютий 2020 року ДПС провела 726 планових перевірок, що на 8 % менше, ніж у січні — лютому минулого року. У той же час, було проведено 1618 позапланових перевірок, що на 12% менше, ніж у відповідному періоді 2019 року.

"Головна мета реформи аудиту, яку проводить податкова, — зменшення контролю за сумлінними платниками і концентрація на найбільш ризикових, переміщення фокусу уваги з кількості перевірок на їхню якість. Команда нової податкової і надалі докладатиме усіх зусиль, щоб забезпечити українському бізнесу комфортні умови для роботи та сплати податків у бюджет країни", — сказано у повідомленні.

Раніше голова податкової Сергій Верланов заявив, що у лютому Державна податкова служба перевиконала план з надходжень по ПДВ на 45,4%. Як наслідок, держбюджет тільки від цього виду податку отримав 10,8 млрд грн надходжень, що на 3,4 млрд грн більше запланованого.

Нагадаємо, у лютому надходження до зведеного бюджету України, за які відповідає ДПС, зросли до 62,2 млрд гривень. Це на 10,5 млрд гривень, або 20,1%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.