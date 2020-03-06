 ОПЗЖ відзначить 9 травня на параді в Москві, - Ківа

Про це заявив народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"75-та річниця - це та дата, яка викликає величезну повагу. Наша фракція обов'язково буде святкувати пам'ять великої перемоги і буде присутньою в Москві на параді", - сказав депутат.
Ківа вважає, що святкування Дня перемоги - це крок до "об'єднання суспільства".
"Святкування 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні може не тільки об'єднати суспільство, а й стати відправною точкою у врегулюванні конфлікту на Донбасі і нормалізації відносин з РФ", - сказав політик.
Депутат від ОПЗЖ також вважає, що історію намагаються переписати і заявив, що буде святкувати День Перемоги, незважаючи на позицію ексміністра закордонних справ України Вадима Пристайка.
"На жаль, сьогодні нам намагаються нав'язати історію пособників фашизму, втерти і втовкмачити нам у голови історію зрадників. Українська нація і український народ, українські воїни, які служили в Червоній армії, - зробили неоціненний вклад в перемогу над фашизмом. І для кожної розсудливої людини це пам'ять і це гордість. Мій дід - Герой Радянського Союзу, і незалежно від Пристайка або позиції ще якихось окремих особистостей, я і моя сім'я шанували, шануємо і будемо шанувати свято Великої перемоги", - підсумував Ківа.
Нагадаємо, 17 лютого співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович запропонував відправити українську делегацію для участі в параді 9 травня в Москві. Це рішення засудили нардепи з ЄС, СН і "Голосу".
Все буде УКРАЇНА
у рыгов все по прежнему.. те же роли те же клоуны - стабильность, почуєм кожного. (с) витя ростовкий
какого поля? макового или таки конопляного? или просто алкачь...)))))
иначе,только гасить.по-другому-мы сдались.
Українським воїнам є що сказати. Хлопці, в перервах між боями відпишіться.
Черновол и люди в масках принесли покрышки:
Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=BYhLQH1zjsg&feature=emb_logo
👹
Пусть мышебратьев дедываевальских подхарчуют.
и да, зебилы-протрироты, вы сделали это вместе, дебилы-экспериментаторы