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Все про:День Перемоги (254) Москва (755) парад (182) Росія (26634) Ківа (116) Опозиційна платформа - За життя (42)

 ОПЗЖ відзначить 9 травня на параді в Москві, - Ківа

Фракція партії "Опозиційна платформа - За життя" збирається 9 травня на парад, який режим Путіна планує влаштувати в Москві.

Про це заявив народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"75-та річниця - це та дата, яка викликає величезну повагу. Наша фракція обов'язково буде святкувати пам'ять великої перемоги і буде присутньою в Москві на параді", - сказав депутат.

Ківа вважає, що святкування Дня перемоги - це крок до "об'єднання суспільства".

"Святкування 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні може не тільки об'єднати суспільство, а й стати відправною точкою у врегулюванні конфлікту на Донбасі і нормалізації відносин з РФ", - сказав політик.

Також читайте: МЗС не отримувало запрошення від Росії для участі Зеленського в параді 9 травня в Москві, - Пристайко

Депутат від ОПЗЖ також вважає, що історію намагаються переписати і заявив, що буде святкувати День Перемоги, незважаючи на позицію ексміністра закордонних справ України Вадима Пристайка.

"На жаль, сьогодні нам намагаються нав'язати історію пособників фашизму, втерти і втовкмачити нам у голови історію зрадників. Українська нація і український народ, українські воїни, які служили в Червоній армії, - зробили неоціненний вклад в перемогу над фашизмом. І для кожної розсудливої ​​людини це пам'ять і це гордість. Мій дід - Герой Радянського Союзу, і незалежно від Пристайка або позиції ще якихось окремих особистостей, я і моя сім'я шанували, шануємо і будемо шанувати свято Великої перемоги", - підсумував Ківа.

Нагадаємо, 17 лютого співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович запропонував відправити українську делегацію для участі в параді 9 травня в Москві. Це рішення засудили нардепи з ЄС, СН і "Голосу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво РФ спирається на перемогу у Другій світовій війні, тому що вона виправдовує їхнє існування в нинішньому вигляді, - експосол США Гербст

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179968
 
 
 Топ коментарі
 
Шедеврально: Кива будет дрочить с трибуны мавзолея Членина. ОПЗЖ отметит 9 мая на параде в Москве, - Кива - Цензор.НЕТ 7996
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Там скоты все и оставайтесь
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вот и посмотрим . пот всем законам ********* , киву должны арестовать .. все добровольцы там вне закона. а если не арестуют , то ... то должны арестовать дома . думаю что не у кого сомнений не будет , на кого работает это чмо.
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Ківу і бидлоту ОТЗЖ після 9 травня в Україну не впускати, вони зрадники і персони нон-грата.
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окупантов немецких в Нюрнберге приговорили,но вот советских пока нет ,так как внучатые и дальше оккупируют чужие земли и предводиелем у них вован с припевомла ла ла...
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Ото всією "фрікцією" і не повертайтеся звідти! Оберіть за приклад того шахиста, що за московію грав, а зара тренує моторилу, гіву та захараста до пекельного шахового турніру. Зробіть Україні свято!
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найгірше те , що е ще ті які цю та іншу мразь в парламент " затягнули"
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І всеж ....була - Е- та буде !!!! Оптимізм...- ідущий ОСИЛИТЬ !!!!!!! Реально - перевірено!
Все буде УКРАЇНА ОПЗЖ відзначить 9 травня на параді в Москві, - Ківа - Цензор.НЕТ 1930
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Весною адекватні кричали, що це не вибір між Зеленським і Порошенком, а між ************** Малороссією і Незалежною Україною, але тєлєзрітєлі тупо проголосували: «Кто угодно, только нє Порошенко! »
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в Країні е Президент - СБУ - РНБО. ???..- я сумніваюсь....
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якась амнезія...- можливо цей пост направити в ФСБ
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Там с головой явные проблемы. Почему водители, моряки и другие специальности должны предоставлять справку от психиатра при приеме на работу , а политики нет?
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да хоть чпокайте друг дружку на Мавзолее...скатертью дорога
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А что, это был бы сюжет. В Ю - Тубе был в числе топовых по просмотрам.
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кива теперь заменяет царьова ?
у рыгов все по прежнему.. те же роли те же клоуны - стабильность, почуєм кожного. (с) витя ростовкий
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ОПЗЖ відзначить 9 травня на параді в Москві, - Ківа - Цензор.НЕТ 3715

какого поля? макового или таки конопляного? или просто алкачь...)))))
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Может хоть бояры обопьются и не смогут размножаться.
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Если Шуфричу на Мацкве русня набьет табло, это будет бытовуха, политическое преследование или боевая травма?
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ублюдки у которых нет совести и чести.
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фсбу,твой ход?
иначе,только гасить.по-другому-мы сдались.
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Кива предал своего деда-Героя раз начал служить на ***** который напал на Украину как тот гитлер. Кива предатель украинских воинов-фронтовиков - так правильно.
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Це повна і остаточна ківа, панове.
Українським воїнам є що сказати. Хлопці, в перервах між боями відпишіться.
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Дай Боже, щоб вони туди поїхали у повному складі депутатів всіх рівнів!
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Сколько возмущений...Ради чего? Расслабьтесь, и задумайтесь где мы будем их хоронить....
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Ківа , совкодрочер, і зенелоха не забудь з собою прихопити, і шмугаля, зворотня дорога вам всім в Ростов.
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я бы и переименовал все ето мракобесие в палконапяливание дидоф!
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В глазах этой тупой мрази,я вижу всех продажных и трусливых мусоров.
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Про фашизм особенно смешно! В день победы над фашизмом напялить ленточку которой награждали тогда только немцкофашисткой армии. Одевая фашистские награды что он празднует?
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Сомнительный перформанс, если они конечно собираются вернуться в Украину.
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Радости зебилам привалило! Наконец-то с братушками обнимашки начнутся - мечта раба, способного только стоять на коленях перед хозяином.
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Лучше горькая правда, чем красивая ложь.
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Смотрите с 3 мин 30 сек https://www.youtube.com/watch?v=7rrPu_zYkP0&feature=emb_logo «Вы прекрасно знаете, что теракты совершаются во всем мире и здесь я хочу обьективности. И давайте мы спросим, почему в Мадриде, почему в Париже, почему в Берлине, почему мы сейчас будем «почему», да потому что. Потому что терорризм нужно уничтожать до того момента, пока он поднимает свою голову. Вот потому. А почему мы Донбасс потеряли, а почему у нас сейчас две террористические организации, фактически, «пануют» на территории нашей страны? Да потому что надо было уничтожать, вырезать и не бояться и не пускать слюни, вот поэтому сейчас я говорю - всех тех, кто с утра тихонько подпевает гимн России или пользуется тряпочками типа колорадских ленточек у себя на кухне, вот всех их нужно закапывать в землю. Чтобы завтра наши дети могли спокойно находиться на улице.», - заявил Кива.
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Що ти від нього хочеш - він привселюдно дрочитьОПЗЖ відзначить 9 травня на параді в Москві, - Ківа - Цензор.НЕТ 4201
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І їдьте туди усім кодлом. Захопіть з собою також Зє!білів побільше, ви ж з ними тепер ************-дрюжба? Їдьте, їдьте, і не дай Бог, ***** той парад скасує...ОПЗЖ відзначить 9 травня на параді в Москві, - Ківа - Цензор.НЕТ 9836
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Да пусть едут....пусть хоть там строем идут построившись в колону по четыре...лично мне плевать на эти выходки идиотов....
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помню как Киви в каком-то небольшом магазине пол дня на камеры тиранил продавщицу за то, что в магазине продавался какой-то там крем из рабсии.
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Зеленскому на Майдане выставили ультиматум и дали сутки.

Черновол и люди в масках принесли покрышки:
Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=BYhLQH1zjsg&feature=emb_logo


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Шмыглю прихватят с собой? Или он воду в Крым будет качать?
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Я сподіваюся,що гнида волошин щільненько поспілкувався з усіэю заЖОПНОЮ братією у Раді.Так що нехай ці падли не планують.У Господа на цей випадок можуть бути свої плани.
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Выдать им лопаты, и бочку селёдки.
Пусть мышебратьев дедываевальских подхарчуют.
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Було б просто феєрично якби Ківу заарештували в Москві!
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как вообще пациенту психбольницы "Шведская могила" в Полтаве, Киве, целый непотопляемый министр Аваков доверил оружие и возможность командовать людьми? - лучшей антирекламы для Вошьдя зебилов и его опекуна Авакова просто не найти..
и да, зебилы-протрироты, вы сделали это вместе, дебилы-экспериментаторы
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