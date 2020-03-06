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 Перемир'я між Росією і Туреччиною - тимчасове, - Der Spiegel

Ні Путін, ні Ердоган не відмовилися від своїх амбіцій у північній Сирії. Нове загострення між ними неминуче, воно - лише питання часу.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Президенти Росії й Туреччини намагалися дійти згоди майже шість годин. З них три години вони спілкувалися особисто. В результаті з’явилося не нове рішення, а фактично поправки Москви до тих домовленостей з Анкарою, які вже були.

За результатом переговорів у провінції Ідліб настає режим припинення вогню. Вздовж стратегічно важливої траси М-4 буде створений так званий "коридор безпеки". З 15 березня повинні початися спільні російсько-турецькі патрулювання в районі цієї траси.

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Фактично Росія може похвалитися тим, що закріпила новий статус-кво. Туреччина втратила частину територій, які контролювала ще на початку 2020 року. Ці території захопила армія режиму Башара Асада. Контрольні пункти турецьких військ тепер будуть заблоковані. До того ж Москва тепер отримала доступ до важливої траси М-4, яку Анкара контролювала до кінця 2019 року.

Видання зауважує, що Росія поки не наполягає на тому, щоб Асад контролював всю територію Сирії. Але це не означає, що вона готова змиритися з довготривалим особливим статусом для Ідлібу. Швидше за все, перемир’я між Путіним і Ердоганом – це лише тимчасове рішення заморозити війну на півночі Сирії.

Також це сигнал автократів до Заходу в дусі: "Ми досі домовляємося без вас". Але Туреччина і Росія по-різному оцінюють поточну ситуацію. Тож небезпечна конфронтація між ними не виключена. Москва досі звинувачує Ердогана в тому, що він допомагає ісламістським бойовикам в Ідлібі. Вбивство понад 30 турецьких солдатів в ході авіаудару, який приписують Асаду, Москва виставляє як "спосіб поставити Анкару на місце".

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У свою чергу Ердоган досі вважає північ Сирії своєю зоною впливу. Він також вважає себе не просто тим, хто стримує Асада, а й захисником усіх, хто тікає від сирійського диктатора. В четвер Ердоган наголосив, що саме Асад несе відповідальність за мільйони біженців. Мирне населення Ідлібу зітхне з полегшенням після припинення боїв. Але навряд чи близько мільйона біженців у прикордонних районах почнуть повертатися в провінцію. Путін і Ердоган укладали багато угод. Але виконували вони їх лише так, як їм було вигідно й зручно. Тож питання лише в тому, як довго протриває нинішнє припинення вогню.

Нагадаємо, 5 березня Ердоган і Путін погодили документ про нормалізацію в Ідлібі. Він передбачає припинення вогню з півночі 6 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179967
 
   
 Топ коментарі
 
Угу. Русня этим перемирием неминуемо подотрется, как всегда.
Не опирайся на воду, не верь русским. Крымскотатарская поговорка.
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Ну, это само собой. Потом опять заключат другое.
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Майже щодня кремль відправляє в Сирію Ан-124. Це вчорашній - Перемир'я між Росією і Туреччиною - тимчасове, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 3251
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Навезуть зброї і знову почнуть ви****ватись.
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Угу. Русня этим перемирием неминуемо подотрется, как всегда.
Не опирайся на воду, не верь русским. Крымскотатарская поговорка.
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Єрдоган - це не Зєйло.
Що поплаче щиро й довго,
мокшодризькавське Пуйло.
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И опять заморозка конфликта , - путин замороженный на все голову. везде кровь и убийства , и не дает ране затянуться и всегда кровоточит.
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временное..пока не поймут кто из них альфа-самка...
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патамушта моника просто самка,не альфа нифига.
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как бы Эрдогану намекнеть - что если нужно то мы организуем аэродром подскока для тяжелой авиации на пути к кремлю......
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Перемирие между Россией и Турцией - временное, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 2187

Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что разговор главы государства Путина и его турецкого коллеги Тайпа Эрдогана под часами «Переход через Балканы» - это совпадение.
По словам Пескова, часы Евгения Лансере со скульптурной композицией уже около 20 лет находятся в кабинете Кремля, где состоялись переговоры политиков.
«Ну конечно, это совпадение...», - подчеркнул пресс-секретарь Путина.
Ранее пользователи сети писали, что беседа политиков под часами, на которых запечатлен подвиг русских солдат, разгромивших турок в Болгарии в 1877-1878 годах, это преднамерено!
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900 кацапских танков и все остальное плюс "ихтамнеты" в Украине - это аналогичное совпадение от кацапов...
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Будем надеяться, что перемирие у них не временное, а очень даже кратковременное.
Во всяком случае до первых турецких помидоров не дойдет и перемирие у них закончится на много раньше.
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Хотелось бы, чтобы как можно больше от этого выиграла Турция.
И, чтобы в разы, сотни раз больше потеряла ненавистная Раша.
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.....не знаю , но по СУСАЛАМ росияне СЛАВНО получили !!! 17 часов ТИШИНЫ это подтверждает !!! у нас наверное и ЧАСА тишины не было ((((( мораль той БАСНИ такова , что ЗАЙЦЫ вы.......ли ЛЬВА !!!! У нас дроны на складе , джилики тоже , РЕБЯТА подрываются и гибнут (((( патриоты ГНИД не давят , а только ля-ля (((( это кому то ВЫГОДНО (((( 5 колона ваще в говно ОБОРЗЕЛА !!!! у пороха было ВСЕ чтоб навести ПОРЯДОК в стране , но он был жидковат и проиграл !!!впереди настоящая и безпощадная и коснется она ВСЕХ ......
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да отработанный "шлак и хлам" дешевле утилизировать по- месту...- ихжетамнет ... Перемир'я між Росією і Туреччиною - тимчасове, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 4773
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перемирие по расейски это когда в "коридор безопасности" заезжает Град из военторга и начинает палить в обе стороны.......
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Ну с турками понятно, нахер Рашке эта Сирия?
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Выход в Средиземное море и другие плюшки. А вот с турками как раз непонятно, как и с другими незваными гостями.
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A gde neftenoj zavod rosjije neinteresna,tam gde amerikansi kontrol vziali?Mozet tuda teper ruskim podatsia i ecio raz polucit po polnoj programe Перемир'я між Росією і Туреччиною - тимчасове, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 3893
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И каким боком там Россия с этим выходом, под Турцией подкоп будет делать?
А плюшки какие? Ихтамнеты в гробах?
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Рылом не вышли проход в средиземку иметь, пол ихнего пука и Эрдоган расхерячит опять весь их скрепоносный контенгент и будет это скоро.
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Они гонят оттуда миллионы беженцев в Турцию и Европу. Это довольно дикие люди, способные подорвать изнутри любое цивилизованное государство. Они создают замкнутые сообщества на территории других стран, где сохраняют свою культуру, традиции и язык. Очень плохо влияют на криминогенную обстановку и паразитируют на социальной сфере. При этом хорошо размножаются и используют пособия на детей
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Серьезно?
Я чето не заметил)
В Европе мешанина давняя уже, там за сообщества и тем более за языки давно не упарываются в отличие от нас.
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Удержание зоны влияния, обкатка армии в боевых условиях, обкатка техники, выявление ее слабых мест, выявление слабых мест в тактике ведения боя в современных условиях (задействование ЧВК, локальные удары и т.д.) / в условиях типичной местности (ведь бои в степи, в горах, джунглях, городах ... требуют разной тактики) и т.д. А зачем американцам Ирак, Афганистан и т.д.? По тем же причинам. Военные маневры и учебные баталии - это хорошо, но боевой опыт - это боевой опыт. Это как игра на виртуальные деньги и настоящие - совсем другое. Какой бы азарт и рвение в учебных сражениях ни были, психологически человек понимает, что он никого не убивает, что его не убьют и не покалечат (бывает всякое на учениях, но это единичные случаи).
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Это все?
А зачем?
Войнушка ради войнушки?
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Войнушка ради победы. Ну это в идеале. Это давняя тактика расширения зоны влияния любого государства с соответствующими амбициями. Если по согласию не получается, есть только два варианта - пряник или кнут. Когда пряника нет или на него не ведутся, задействуют кнут. Бывает комби - и пряник дают, мол, вам же выгодно быть под нами, но и кнут далеко не прячут. У России пряников не так много, вот она часто к кнуту прибегает, у США пряников много, они экономически расширяют зону своего влияния, но и без кнута все равно не обходится. Тут ничего не поделаешь, такие страны, с такими амбициями. Тут разве что их развал поможет, но люди воевать не перестанут, к сожалению.
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Ради какой победы?
Не, ну святое дело воевать за свою землю и народ, а это что за победы такие? Кто их будет ценить и праздновать?
Кнутом можно победить временно, но никогда и никого вы удержать не сможете, поэтому и будете вечно воевать и сидеть в жопе)
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ровно как и "зеленый государственный переворот в Украине"который разворачивает Украину в турборежиме ,в обятия рашистского оккупанта и насильника украинского народа...
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#Турки уже жалуются, что #асадиты, #иранцы и шиитские наемники более 20 раз нарушили перемирие. При этом русские как нарушители не упомниаются, хотя командуют всеми именно #русские
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#Коронавирус раскалывает военный союз #России, режима #Асада и #Ирана Коронавирус обнаружен в центральном штабе России, Ирана и Асада в #Сирии: 2 иранца скончались. Об этом стало известно еще в конце февраля.
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Правильно. И время это....развертывание ПЗРК среднего и дальнего радиуса. Хммм..... а не помочь ли нам туркам? Нет ПВО у нас самих мало, а вот Кольчугу напрокат можно было бы и одолжить.
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У турок своих ПВО на любой вкус. Ну разве что ПРО большого радиуса у них нет. ПОтому и мечутся то С-400 у кацев покупают, то "Patriot" у штатов просят. Нам нечего им предложить.
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U nix tolko stingera jest i staryje 1950 godov amerikanskije.Dolzny v etom godu pojavitsia svojio PVO Hisar nazyvajetsia,
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А турки пусть передадут приборы для откачки гноя, гвозди и лопаты. Украине бы кто помог.
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Ну явно не обосраная Германия с прочими жополизами кацапскими.
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Байтакар гарний прибор для відкачки кацапського гною.
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Эрдоган решил попробовать, а вдруг хоть этот договор рашка будет соблюдать
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Он не идиот. Наверное что-то задумал и решил что пауза пойдёт на пользу. В принципе он может вооружить повстанцев и сколотить из них армию тысяч на триста. ПВО+арт поддержка и это дикое стадо снёсёт асада за месяц
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И что потом, наступит мир как в Ираке, Ливии итд?
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После штаов в Ирак гибридно вторгся Иран (В Сирию тоже). Пока он там мира не будет.
В Ливию тоже война питается извне. В Сирии и Ливане торчат уши х-ла. Такое ощущение что он умышленно не даёт войне закончиться. Ну в Ливии его интерес понятен - остановить нефтедобычу у конкурента.
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Вот-вот все кому не лень продавливают свои интересы. В принципе ничего не меняется со времён каменного века.
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А потом не твоего ума дело, иди бояры закупи на 9 мая
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Це очевидно. Це тимчасове загострення-лише один з елементів боротьби,демонстрація можливостей.Анкара досягне своєї мети.
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письнуло ***** от турков - най мается .... железяки в сестру-серию шлет - турки перемолотят...
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Русский агент Эдорган уже запросил у русского агента Трмпа оружие, да, зебилы?
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мда.. даже цензор в конце концов признал что это армия сирии наваляла туркам а не наоборот)) ====Турция потеряла часть территорий, которые контролировала еще в начале 2020 года. Эти территории захватила армия режима Башара Асада. Контрольные пункты турецких войск теперь будут заблокированы. К тому же, Москва теперь получила доступ к важной трассе М-4, которую Анкара контролировала до конца 2019 года...
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Не "Цензор", а "Der Spiegel". Цензор ещё год будет смаковать 100500 "панцирей", зашкваренных "байрактарами", не обращая внимание на такие мелочи, как взятые города и дороги.
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Вот эта статья в Шпигеле:

https://www.spiegel.de/politik/ausland/putin-und-erdogan-vereinbaren-neue-waffenruhe-in-idlib-a-85b21830-3ed4-407d-b032-d8c7a74d3bdb
Перемирие между Россией и Турцией - временное, - Der Spiegel -- там нигде не написано...
Эй, Цензор! -- ссылайтесь лучше на меня -- я, хоть по-немецки трошки шпрехаю...*)
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Постойте, какое перемирие, вышивата же говорила что в течение недели над Кремлем будет турецкий флаг...
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сейчас турка проведет перегруппировку, и начнет драть ихтамнетам задницы по новому Перемир'я між Росією і Туреччиною - тимчасове, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 3968 ...недели 2 хватит наверно... Перемир'я між Росією і Туреччиною - тимчасове, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 4613
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