 Перемир'я між Росією і Туреччиною - тимчасове, - Der Spiegel

Про це пише німецьке видання Der Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Президенти Росії й Туреччини намагалися дійти згоди майже шість годин. З них три години вони спілкувалися особисто. В результаті з’явилося не нове рішення, а фактично поправки Москви до тих домовленостей з Анкарою, які вже були.
За результатом переговорів у провінції Ідліб настає режим припинення вогню. Вздовж стратегічно важливої траси М-4 буде створений так званий "коридор безпеки". З 15 березня повинні початися спільні російсько-турецькі патрулювання в районі цієї траси.
Фактично Росія може похвалитися тим, що закріпила новий статус-кво. Туреччина втратила частину територій, які контролювала ще на початку 2020 року. Ці території захопила армія режиму Башара Асада. Контрольні пункти турецьких військ тепер будуть заблоковані. До того ж Москва тепер отримала доступ до важливої траси М-4, яку Анкара контролювала до кінця 2019 року.
Видання зауважує, що Росія поки не наполягає на тому, щоб Асад контролював всю територію Сирії. Але це не означає, що вона готова змиритися з довготривалим особливим статусом для Ідлібу. Швидше за все, перемир’я між Путіним і Ердоганом – це лише тимчасове рішення заморозити війну на півночі Сирії.
Також це сигнал автократів до Заходу в дусі: "Ми досі домовляємося без вас". Але Туреччина і Росія по-різному оцінюють поточну ситуацію. Тож небезпечна конфронтація між ними не виключена. Москва досі звинувачує Ердогана в тому, що він допомагає ісламістським бойовикам в Ідлібі. Вбивство понад 30 турецьких солдатів в ході авіаудару, який приписують Асаду, Москва виставляє як "спосіб поставити Анкару на місце".
У свою чергу Ердоган досі вважає північ Сирії своєю зоною впливу. Він також вважає себе не просто тим, хто стримує Асада, а й захисником усіх, хто тікає від сирійського диктатора. В четвер Ердоган наголосив, що саме Асад несе відповідальність за мільйони біженців. Мирне населення Ідлібу зітхне з полегшенням після припинення боїв. Але навряд чи близько мільйона біженців у прикордонних районах почнуть повертатися в провінцію. Путін і Ердоган укладали багато угод. Але виконували вони їх лише так, як їм було вигідно й зручно. Тож питання лише в тому, як довго протриває нинішнє припинення вогню.
Нагадаємо, 5 березня Ердоган і Путін погодили документ про нормалізацію в Ідлібі. Він передбачає припинення вогню з півночі 6 березня.
Не опирайся на воду, не верь русским. Крымскотатарская поговорка.
Що поплаче щиро й довго,
мокшодризькавське Пуйло.
Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что разговор главы государства Путина и его турецкого коллеги Тайпа Эрдогана под часами «Переход через Балканы» - это совпадение.
По словам Пескова, часы Евгения Лансере со скульптурной композицией уже около 20 лет находятся в кабинете Кремля, где состоялись переговоры политиков.
«Ну конечно, это совпадение...», - подчеркнул пресс-секретарь Путина.
Ранее пользователи сети писали, что беседа политиков под часами, на которых запечатлен подвиг русских солдат, разгромивших турок в Болгарии в 1877-1878 годах, это преднамерено!
Во всяком случае до первых турецких помидоров не дойдет и перемирие у них закончится на много раньше.
И, чтобы в разы, сотни раз больше потеряла ненавистная Раша.
А плюшки какие? Ихтамнеты в гробах?
Я чето не заметил)
В Европе мешанина давняя уже, там за сообщества и тем более за языки давно не упарываются в отличие от нас.
А зачем?
Войнушка ради войнушки?
Не, ну святое дело воевать за свою землю и народ, а это что за победы такие? Кто их будет ценить и праздновать?
Кнутом можно победить временно, но никогда и никого вы удержать не сможете, поэтому и будете вечно воевать и сидеть в жопе)
В Ливию тоже война питается извне. В Сирии и Ливане торчат уши х-ла. Такое ощущение что он умышленно не даёт войне закончиться. Ну в Ливии его интерес понятен - остановить нефтедобычу у конкурента.
https://www.spiegel.de/politik/ausland/putin-und-erdogan-vereinbaren-neue-waffenruhe-in-idlib-a-85b21830-3ed4-407d-b032-d8c7a74d3bdb
Перемирие между Россией и Турцией - временное, - Der Spiegel -- там нигде не написано...
Эй, Цензор! -- ссылайтесь лучше на меня -- я, хоть по-немецки трошки шпрехаю...*)