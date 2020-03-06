 Через зростання кількості інфікованих коронавірусом із 7 березня на КПВВ на Донбасі вводяться тимчасові обмеження, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ООС.

"Усі особи, які перетинатимуть лінію розмежування через КПВВ будуть проходити процедуру огляду та температурного сканування і, в разі виявлення ознак, схожих на симптоми ураження коронавірусною інфекцією, до таких осіб будуть застосовані обмежувальні заходи, що спрямовані на захист їх здоров‘я та недопущення занесення коронавірусу на територію України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадян України, які мають реєстрацію на підконтрольній уряду України території, у разі підозри на ураження коронавірусною інфекцією, будуть доставляти до визначеного спеціалізованого лікувального закладу. Для цього на кожному КПВВ чергує обладнана машина швидкої допомоги з підготовленим медичним персоналом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан інфікованого коронавірусом жителя Чернівців стабільне, але симптоми ще є, - голова ОДА Осачук

"У разі виявлення ознак, схожих на ураження коронавірусною інфекцією у осіб, які слідують з тимчасово окупованих територій та не мають реєстрації на підконтрольній уряду України території, таким особам не буде наданий дозвіл на прохід (проїзд) через КПВВ", - повідомили в штабі.

А громадян, які проживають на підконтрольній уряду України території, командування Об’єднаних сил закликає без крайньої потреби не відвідувати тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області.

"Повідомляємо, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях російсько-окупаційні адміністрації не зможуть взяти ситуацію під контроль через гостру нестачу кваліфікованого медичного персоналу та спеціалізованого обладнання і медикаментів", - підкреслили в штабі ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа від ОПЗЖ Волошина, підозрюваного в контакті з хворим на коронавірус, ізолювали, - нардепка від "ЄС" Сюмар