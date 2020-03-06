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Все про:Донбас (15480) операція Об'єднаних сил (2138) КПВВ (100) COVID-19 (540)

 Через зростання кількості інфікованих коронавірусом із 7 березня на КПВВ на Донбасі вводяться тимчасові обмеження, - штаб ОС

У зв’язку із поширенням на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей випадків захворювання на гострі респіраторні захворювання, збудником яких, ймовірно, є коронавірус, за наказом Командувача об’єднаних сил на контрольних пунктах в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій з 07.00 07 березня 2020 року вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ООС.

"Усі особи, які перетинатимуть лінію розмежування через КПВВ будуть проходити процедуру огляду та температурного сканування і, в разі виявлення ознак, схожих на симптоми ураження коронавірусною інфекцією, до таких осіб будуть застосовані обмежувальні заходи, що спрямовані на захист їх здоров‘я та недопущення занесення коронавірусу на територію України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадян України, які мають реєстрацію на підконтрольній уряду України території, у разі підозри на ураження коронавірусною інфекцією, будуть доставляти до визначеного спеціалізованого лікувального закладу. Для цього на кожному КПВВ чергує обладнана машина швидкої допомоги з підготовленим медичним персоналом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан інфікованого коронавірусом жителя Чернівців стабільне, але симптоми ще є, - голова ОДА Осачук

"У разі виявлення ознак, схожих на ураження коронавірусною інфекцією у осіб, які слідують з тимчасово окупованих територій та не мають реєстрації на підконтрольній уряду України території, таким особам не буде наданий дозвіл на прохід (проїзд) через КПВВ", - повідомили в штабі.

А громадян, які проживають на підконтрольній уряду України території, командування Об’єднаних сил закликає без крайньої потреби не відвідувати тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області.

"Повідомляємо, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях російсько-окупаційні адміністрації не зможуть взяти ситуацію під контроль через гостру нестачу кваліфікованого медичного персоналу та спеціалізованого обладнання і медикаментів", - підкреслили в штабі ОС.

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Через зростання кількості інфікованих коронавірусом із 7 березня на КПВВ на Донбасі вводяться тимчасові обмеження, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179965
 
   
 Топ коментарі
 
ой ли.?.. кормильцы нескончаемым потоком...
Из-за роста числа инфицированных коронавирусом с 7 марта на КПВВ на Донбассе вводятся временные ограничения, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 232

Из-за роста числа инфицированных коронавирусом с 7 марта на КПВВ на Донбассе вводятся временные ограничения, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3535

....
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Что ж они прут-то прямо в 'пасть фашизму' ?
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А как же наши люди будут получать пенсии??? Из-за роста числа инфицированных коронавирусом с 7 марта на КПВВ на Донбассе вводятся временные ограничения, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6134
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...закройте нафиг все эти переходы на карантин ...
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та тож нашилюды ! они же у нас пенсии и регресс получают .. так пусть хоть взамен больше вируса привезут !
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дайте (в)на крым воду, в которую окунули депутата волошина
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А как же наши люди будут получать пенсии??? Из-за роста числа инфицированных коронавирусом с 7 марта на КПВВ на Донбассе вводятся временные ограничения, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6134
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В ОРДЛО тільки мона пропускати..з температурою та
іншими ознаками хвороби...
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Что ж они прут-то прямо в 'пасть фашизму' ?
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Так вроде бы нет никакого короновируса. Это все приснилось. А теперь все закрывают, запрещают, законы хотят всякие принять. Или это не сон, а тупая зеленая власть, которая не понимает ничего вообще ни в чем? Ась, зебилы? Есть вирус или нет?
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вопрос лишь времени! зажиточные кормильцы с лугандона нередко отправляются в путешествия в ом числе до Влохов в Италию на закупы
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Закрыть дамбасам все ворота на территории где люди живут.
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