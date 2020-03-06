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 Політика України, Здоров'я
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Все про:ВР (7200) Мінздоров'я (1205) COVID-19 (540) Волошин Олег (1)

 Спілкування з Волошиним, який контактував з хворим на коронавірус, не загрожує здоров'ю депутатів, - МОЗ заспокоїв нардепів

Міністерство охорони здоров’я заявляє, що народний депутат Олег Волошин не перебуває в лікарні, а для депутатів, які з ним спілкувалися, немає жодних ризиків.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Він (Волошин — ред.) перебуває не в лікарні, це (самоізоляція) його добровільне і правильне рішення. За медичними показниками він не потребував іншого. Зараз немає жодних ризиків для депутатів, які спілкувалися з цим депутатом. Згідно з протоколами, госпіталізують тих, хто має симптоми ГРВІ і у кого не підтвердилися результати ГРВІ (тести на грип типу А та В — ред.). МОЗ рекомендує дотримуватися правил гігієни, мити руки",- сказали в пресслужбі МОЗ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Побуду вдома до отримання результатів тестів, - нардеп від ОПЗЖ Волошин, який контактував із хворим на коронавірус

Нагадаємо, нардеп від ОПЗЖ Волошин зустрічався з французьким депутатом Жан-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз у реанімації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179964
 
 
 Топ коментарі
 
не верим... пусть поселят волошина в ОП(Г) шмаркли.. а там - будем посмотреть))
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даже очень плохая , но будем надеяться ...
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Krychek

Хайпожор уровня БОГ!
Журналист из Ирана Хамед Кашани заявил недавно, что был бы не против заразиться коронавирусом. "Можно было бы посмеяться над этим и хайпануть", - написал он.
Заразился, посмеялся и умер пару дней назад.

Общение с контактировавшим с больным коронавирусом Волошиным не угрожает здоровью депутатов, - Минздрав успокоил нардепов - Цензор.НЕТ 7462
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не верим... пусть поселят волошина в ОП(Г) шмаркли.. а там - будем посмотреть))
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А непогано було б перетворити ВР в ізолятор суворого режиму.
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Они там перед смертью такого,блин,наголосуют.
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а бубочка ?

что будет с нашим бубочкой ?
я не Маруся-София, но должен предупредить преЗика, что короавирус смертелен для людей в белых рубашках....
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голубые его тоже наверное любят, по крайней мере - 3,14дарасы - точно
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9 мая будет разгар коронавируса

"бессмертный полк" автоматически превращается, превращается в "битву мертвецов" Спілкування з Волошиним, який контактував з хворим на коронавірус, не загрожує здоров'ю депутатів, - МОЗ заспокоїв нардепів - Цензор.НЕТ 4164
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даже очень плохая , но будем надеяться ...
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Гы-Гы !

уточните пожалуйста, а на бубочку это распространяется ?
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е ні !!!!- ми за вас "хвилюемся"- закрити всіх, і не випускати ...- до фінального результату - МОМЕНТО МОРЕ
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МОМЕНТО МОРЕ это что, сразу каналом смыть в Крым ?
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Китайскими медиками подтвержден случай бессимптомной передачи нового коронавируса: 20-летняя женщина из Уханя передала его пяти членам своей семьи, все они заболели, но у нее самой признаки заболевания так и не появились. На протяжении месяца она оставалась бессимптомным носителем вируса, заражая окружающих. Новая особенность COVID-19 может свести на нет все усилия медиков и властей по сдерживанию эпидемии.
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Гребаный коронавирус. (((. Это шо ж , всем 100 % населения тесты теперь делать ?
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Щось не дуже зрозуміло. Він же контактував з французом, який зараз в реанімації. То чому немає загроз для депутатів? Просто тому, що вони депутати?
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а так...думают - зараза к заразе не пристает)))
но вирус то этого не знает ))))
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"С господином Рейтцером я встречался за 10 дней до его госпитализации. И он в момент встречи чувствовал себя прекрасно. Я ему желаю скорейшего выздоровления. Сейчас я чувствую себя полностью в норме. Нет ни температуры, ни кашля, ни насморка. Единственное, что создает неприятный осадок - это позиция ряда СМИ и их комментаторов, которые решили сделать хайп из ситуации", - сказал "Стране" Волошин.

Хотелось бы выяснить , от какого вирусоносителя подхватил заразу господин Рейтцер, и как давно это было.
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Но для профилактики - каждому по 5-ть таблеток хинина и по три клистера каждый день на протяжении всей каденции!
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самоизоляция?и на кого кива теперь будет вдохновляться?
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надеюсь депутаты не покинут коллегу и проведают его дома
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Как в том анекдоте про любовника и заставшего его мужа со своей женой ... Опять эта проклятая неопредельонность... Спілкування з Волошиним, який контактував з хворим на коронавірус, не загрожує здоров'ю депутатів, - МОЗ заспокоїв нардепів - Цензор.НЕТ 7753
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теста на вирус нет, а инкубационный период более 2х недель, посмотрели симптомов нет и норм, все это в духе без паники, сохраняйте спокойствие
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общение ни с кем ни чем депутатам не повредит - большей заразы в жизни не видел....
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Оказывается у нас невежественность процветает не только на переферии но и так называемый "цвет нации" этим грешит.
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так "цвет нации" - всяки свадебные фотографы и пр. неудачники - это и есть та же самая периферия.
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как-то путано...
а чего не угрожает? обоснуйте! не на уровне - х/з... а по мед.статистике (хотя бы ))))
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Да нет уж камнями так камнями, протесты так протесты. Вся рада вокруг его дома с плакатами, пока не изолируют лет на 20.
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Це ж він був з ВР разом з бубочкою. Може й поряд стояв
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это уже идет дезинфекция Рады ?

надо включить телевизор
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так вот же , пётр алексеич пробежал мимо , совсем поседел бедняга
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спасибо за спасение ПетраАлексеевича, на остальных за..сранцев мне нас..рать Спілкування з Волошиним, який контактував з хворим на коронавірус, не загрожує здоров'ю депутатів, - МОЗ заспокоїв нардепів - Цензор.НЕТ 4181
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Krychek

Хайпожор уровня БОГ!
Журналист из Ирана Хамед Кашани заявил недавно, что был бы не против заразиться коронавирусом. "Можно было бы посмеяться над этим и хайпануть", - написал он.
Заразился, посмеялся и умер пару дней назад.

Общение с контактировавшим с больным коронавирусом Волошиным не угрожает здоровью депутатов, - Минздрав успокоил нардепов - Цензор.НЕТ 7462
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так пожелаем же коронахайпа лично Волошину, коллективно ЗАЖОПе и всем прочим поважным депутатам (кроме ЕС, конечно)
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само позвало беду в хату...всё закономерно.
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э не.... так дело не пойдет закрывайте раду кабмин и оп со всеми присуцтвующими внутри на карантин......
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Правильно, не проверяйтесь и тяните время.Больше вас сук подохнет.И со своими избирателями почаще встречайтесь.
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"Общение с контактировавшим с больным коронавирусом Волошиным не угрожает здоровью депутатов, - Минздрав успокоил нардепов" - Минздрав, это что, или кто, или это фамилия какого то вареника, который сразу определяет коронавирус, тогда зачем тратить бабло на создание тестов, и все медицинские академии, или совсем там попухли, дебилы.
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Так вони сьогодні вже порозбігалися по країні, падлюки заразні!
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Правильно, выпускайте его в ВР, пусть ходит)
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обращаемся к соседям волошина - вы видели, как жители черновцов поступили с самоизоляционисткой?
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По г8олосованию генпрокурора целовались в Засос с ОПЗЖ , ну что сделаешь расплата всеравно наступит в виде короновируса.
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Ну, так как насчет того, что бы возле хаты депутата требовать его госпитализации? Или на это никто не подписывался и драконить одинокую женщину это совсем другое?
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Будемо надіятися на найкращу медицину світу. Українську.
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каждому детутатцу по термометру в за...? - под мышку короче....
многие не знают и не верят - они, мля, не тока не заражаются а еще и изцеляют прикосновением...
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тести(китайські,європейськ)і вимагають повторного підтвердження.
а також лабораторного..
з першого разу сказати-здоровий,проїзжай за допомогою термометра навіть може лише наш прикордонник Спілкування з Волошиним, який контактував з хворим на коронавірус, не загрожує здоров'ю депутатів, - МОЗ заспокоїв нардепів - Цензор.НЕТ 6248
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А где адрес этого зажопника?! Соседи, АУУУУУУ!!! Спілкування з Волошиним, який контактував з хворим на коронавірус, не загрожує здоров'ю депутатів, - МОЗ заспокоїв нардепів - Цензор.НЕТ 6347
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МОЗ врёт , так как депутат во Франции в реанимации , а оно точно с ним за руку здоровалось. Потом и в ВР раде с ОПЗЖ здоровалось , так что ещё всё в переди Уважаемые. Не расстраивайтесь , этих чертей уже Сатана не отпустит )))
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....Зажопников пора всех в карантин, но за их счет только, им слишком большие дотации кремль дает на подрывную работу здесь.....капец, надо же как Сироже то этому или как его там волошковому , то не повезло...и как же теперь день Пабьеды на Красной площади у Лобного места?..ой-вэй.. Спілкування з Волошиним, який контактував з хворим на коронавірус, не загрожує здоров'ю депутатів, - МОЗ заспокоїв нардепів - Цензор.НЕТ 6404...фашики и нацики кремлевскте так надеялись, такой пиар ждали и облом..
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Запереть его со Скалецкой. Там еще пол-ящика кондомов осталось.
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