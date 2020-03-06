 Спілкування з Волошиним, який контактував з хворим на коронавірус, не загрожує здоров'ю депутатів, - МОЗ заспокоїв нардепів

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Він (Волошин — ред.) перебуває не в лікарні, це (самоізоляція) його добровільне і правильне рішення. За медичними показниками він не потребував іншого. Зараз немає жодних ризиків для депутатів, які спілкувалися з цим депутатом. Згідно з протоколами, госпіталізують тих, хто має симптоми ГРВІ і у кого не підтвердилися результати ГРВІ (тести на грип типу А та В — ред.). МОЗ рекомендує дотримуватися правил гігієни, мити руки",- сказали в пресслужбі МОЗ.

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Нагадаємо, нардеп від ОПЗЖ Волошин зустрічався з французьким депутатом Жан-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз у реанімації.