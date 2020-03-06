 Спілкування з Волошиним, який контактував з хворим на коронавірус, не загрожує здоров'ю депутатів, - МОЗ заспокоїв нардепів

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"Він (Волошин — ред.) перебуває не в лікарні, це (самоізоляція) його добровільне і правильне рішення. За медичними показниками він не потребував іншого. Зараз немає жодних ризиків для депутатів, які спілкувалися з цим депутатом. Згідно з протоколами, госпіталізують тих, хто має симптоми ГРВІ і у кого не підтвердилися результати ГРВІ (тести на грип типу А та В — ред.). МОЗ рекомендує дотримуватися правил гігієни, мити руки",- сказали в пресслужбі МОЗ.
Нагадаємо, нардеп від ОПЗЖ Волошин зустрічався з французьким депутатом Жан-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз у реанімації.
что будет с нашим бубочкой ?
я не Маруся-София, но должен предупредить преЗика, что короавирус смертелен для людей в белых рубашках....
"бессмертный полк" автоматически превращается, превращается в "битву мертвецов"
😜
уточните пожалуйста, а на бубочку это распространяется ?
но вирус то этого не знает ))))
Хотелось бы выяснить , от какого вирусоносителя подхватил заразу господин Рейтцер, и как давно это было.
а чего не угрожает? обоснуйте! не на уровне - х/з... а по мед.статистике (хотя бы ))))
надо включить телевизор
Krychek
Хайпожор уровня БОГ!
Журналист из Ирана Хамед Кашани заявил недавно, что был бы не против заразиться коронавирусом. "Можно было бы посмеяться над этим и хайпануть", - написал он.
Заразился, посмеялся и умер пару дней назад.
многие не знают и не верят - они, мля, не тока не заражаются а еще и изцеляют прикосновением...
а також лабораторного..
з першого разу сказати-здоровий,проїзжай за допомогою термометра навіть може лише наш прикордонник