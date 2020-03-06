 Стан інфікованого коронавірусом жителя Чернівців стабільний, але симптоми ще є, - голова ОДА Осачук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це на брифінгу заявив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.
"Щодо хворого — стан стабільний, але симптоми все ще є", — сказав він.
Глава ОДА також заявив, що тест-систем на коронавірус поки немає в жодній області, крім Києва. За його словами, 12 березня вони мають надійти в Україну, тоді їх отримає й Чернівецька область.
Осачук додав, що з Євросоюзу вони отримають гуманітарну допомогу: "Це ліжка, меблі, матраци, постіль і медичне обладнання. Це все на умовах самовивозу".
"Ми рекомендуємо закривати та переносити вистави у філармонії, театрах, кінотеатрах. Але все це — з надією на свідомість чернівчан", — резюмував він.
«В ДНР утвердили русский язык в качестве единственного государственного.
Русский язык признан единственным государственным на территории Донецкой народной республики. Соответствующее изменение внесено в Конституцию республики по решению Народного совета ДНР. »
Как сообщают местные СМИ, Народный совет республики внес изменения в статью 10 Конституции ДНР в части определения русского языка как единственного, имеющего статус государственного. Предложение о внесении изменений внес глава ДНР Денис Пушилин. Решение было принято единогласно. Ранее Конституция ДНР в качестве государственного языка определяла русский и украинский языки. »
тобто шансы плюнуть в рыло монике збэригаються?
Об этом сообщает "Черновицкий луч"
Так, известно, что речь о кандидате Викторе Дороше.
Во время конкурса ему стало плохо, он потерял сознание. По предварительным данным, из-за инсульта. Мужчину госпитализировали, однако он умер в реанимации.
На сайте Черновицкой областной клинической больницы указано, что Виктор Дорош являлся врачом-хирургом высшей квалификации и работал в хирургическом отделении больницы.
ЭТО ШУТКА ТАКАЯ ???
Ну тогда у вас потому и инфицированных нет...во блиииииииин....хочется сказать Боже спаси Украину...только вот я не верующий человек, да и если бох есть - то коронавирус стало быть его работа