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 Суспільство
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Все про:Чернівці (147) COVID-19 (540) Осачук Сергій (2)

 Стан інфікованого коронавірусом жителя Чернівців стабільне, але симптоми ще є, - голова ОДА Осачук

Українець в Чернівцях, заражений коронавірусом, перебуває в стабільному стані, але симптоми COVID-19 у нього все ще є.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це на брифінгу заявив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

"Щодо хворого — стан стабільний, але симптоми все ще є", — сказав він.

Глава ОДА також заявив, що тест-систем на коронавірус поки немає в жодній області, крім Києва. За його словами, 12 березня вони мають надійти в Україну, тоді їх отримає й Чернівецька область.

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Осачук додав, що з Євросоюзу вони отримають гуманітарну допомогу: "Це ліжка, меблі, матраци, постіль і медичне обладнання. Це все на умовах самовивозу".

"Ми рекомендуємо закривати та переносити вистави у філармонії, театрах, кінотеатрах. Але все це — з надією на свідомість чернівчан", — резюмував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179963
 
 
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У жовні в ОРДЛО вибори? Ну, ну.
«В ДНР утвердили русский язык в качестве единственного государственного.
Русский язык признан единственным государственным на территории Донецкой народной республики. Соответствующее изменение внесено в Конституцию республики по решению Народного совета ДНР. »
Как сообщают местные СМИ, Народный совет республики внес изменения в статью 10 Конституции ДНР в части определения русского языка как единственного, имеющего статус государственного. Предложение о внесении изменений внес глава ДНР Денис Пушилин. Решение было принято единогласно. Ранее Конституция ДНР в качестве государственного языка определяла русский и украинский языки. »
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Шариковы и Швондеры "резвятся"....- а "наш" голова РНБО про це доложив хОлобороьбко.... Состояние инфицированного коронавирусом жителя Черновцов стабильное, но симптомы все еще есть, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 1699
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він просто не з тими товаришуе, та не тим "лічиться" - наша Компанія поставила би його на "ноги" за 5-ть днів...
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симптомы все еще есть?
тобто шансы плюнуть в рыло монике збэригаються?
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Тестов нет, поэтому коронавируса нет. Вот и чудненько.
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В пятницу, 6 марта, в Черновцах во время конкурса на должность главврача областной клинической больницы умер один из кандидатов.
Об этом сообщает "Черновицкий луч"
Так, известно, что речь о кандидате Викторе Дороше.
Во время конкурса ему стало плохо, он потерял сознание. По предварительным данным, из-за инсульта. Мужчину госпитализировали, однако он умер в реанимации.
На сайте Черновицкой областной клинической больницы указано, что Виктор Дорош являлся врачом-хирургом высшей квалификации и работал в хирургическом отделении больницы.
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хвилюватись за "посади" - читай гроші...., того не варто... лише 52 роки - Жити та Творити ...
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Не считая проломленной камнем головы?
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